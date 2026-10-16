విజయవాడలో ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ భవన్, బ్లడ్ సెంటర్ను ప్రారంభించిన నారా భువనేశ్వరి
విజయవాడలో నూతనంగా నిర్మించిన ఎన్టీఆర్ మెమోరియర్ ట్రస్ట్ భవనాన్ని మేనేజింగ్ ట్రస్టీ నారా భువనేశ్వరి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. బ్లడ్ సెంటర్ను కూడా ప్రారంభించి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్విహించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 11:37 AM IST
Nara Bhuvaneshwari Inaugurates NTR Memorial Trust : మూడు దశాబ్దాలుగా ప్రజాసేవే లక్ష్యంగా సాగుతున్న ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ సేవలు మరింత విస్తరించనున్నయి. విజయవాడలో నూతనంగా నిర్మించిన ఎన్టీఆర్ మెమోరియర్ ట్రస్ట్ భవనాన్ని మేనేజింగ్ ట్రస్టీ నారా భువనేశ్వరి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. బ్లడ్ సెంటర్ను కూడా ప్రారంభించి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.
1977లో ప్రారంభమైన ట్రస్ట్ పేద విద్యార్థులకు విద్యావకాశాలు కల్పించడంతో పాటు మహిళల విద్య, యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ, ఉపాధి కల్పనపై దృష్టి సారిస్తోంది. మొబైల్ క్లినిక్లు, సంజీవని క్లినిక్ల ద్వారా పేదలకు వైద్య సేవలు అందిస్తోంది. హైదరాబాద్, గుంటూరు, విశాఖ, తిరుపతి సహా పలు ప్రాంతాల్లో బ్లడ్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేసి రక్తదాన సేవలను విస్తరించింది. కర్నూలు వరదలు, ఉత్తరాఖండ్ విపత్తు, కరోనా సమయంలో బాధితులకు అండగా నిలిచించి. తాగునీటి ప్లాంట్లు, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లు, ఉద్యోగ మేళాల ద్వారా ప్రజలకు సేవలు అందిస్తోంది. విజయవాడలో నూతన భవనం, బ్లడ్ సెంటర్ ప్రారంభంతో మరింత విస్తృతంగా సేవలు అందించేందుకు ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ సిద్ధమైంది.