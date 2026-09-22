ప్రేక్షకులతో కలిసి 'ది ప్యారడైజ్' చూస్తా - అనుమతి కోరుతూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి నాని విజ్ఞప్తి
ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్లో ప్యారడైజ్ సినిమా చూసేందుకు అనుమతి కోరుతూ రేవంత్రెడ్డికి నాని విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రీమియర్ షో కోసం థియేటర్కు వెళ్లాలనుకుంటున్నట్లు తెలిపిన నాని ప్రేక్షకులతో కలిసి సినిమాను ఆస్వాదించాలని ఆశపడుతున్నట్లు తెలిపారు
Published : September 22, 2026 at 10:35 PM IST|
Updated : September 22, 2026 at 10:56 PM IST
Actor Nani appeals to CM Revanth Reddy : హైదరాబాద్లోేని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్లోని ఓ థియేటర్లో తన సినిమా 'ది ప్యారడైజ్' ప్రీమియర్ షో చూసేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డికి నటుడు నాని ఎక్స్ వేదికగా విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రీమియర్ షో కోసం థియేటర్కు వెళ్లాలనుకుంటున్నట్లు తెలిపిన నాని ప్రేక్షకులతో కలిసి సినిమాను ఆస్వాదించాలని ఆశపడుతున్నట్లు తెలిపారు. ప్రేక్షకుల స్పందనను ప్రత్యక్షంగా చూస్తేనే నటుడిగా తనకు తృప్తి అని, అన్ని నిబంధనలు, భద్రతా చర్యలను పాటిస్తానని స్పష్టం చేశారు. తన అభ్యర్థనను సీఎం, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి పరిశీలిస్తారని ఆశిస్తున్నానని పేర్కొన్నారు.
"సినిమాను అమితంగా ప్రేమించే ఒక అభిమానిగా, మరీ ముఖ్యంగా చిన్నప్పటి నుంచే సినిమాను అత్యుత్తమ స్థాయిలో ఆస్వాదించిన వ్యక్తిగా నేను ఈ విన్నపం చేస్తున్నాను. నాకు సినిమా అంటే, నాలాగే సినిమాను ప్రేమించేవారితో కలిసి చూడటమే. హైదరాబాద్లో ఆ అనుభూతికి 'హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. 'ది ప్యారడైజ్' సినిమా ప్రీమియర్ షో (సెప్టెంబర్ 23) కోసం ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్లోని థియేటర్ను సందర్శించి, మేము ఎవరి కోసం అయితే ఈ సినిమాను రూపొందించామో, ఆ ప్రేక్షకుల మధ్య కూర్చుని సినిమాను ఆస్వాదించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ప్రేక్షకుల మధ్య కూర్చుని, సినిమా పట్ల వారి స్పందనను ప్రత్యక్షంగా అనుభవించడమే ఒక సినిమాను రూపొందించడంలో లభించే అత్యున్నత సంతృప్తి అని నేను నమ్ముతాను. అమలులో ఉన్న అన్ని ప్రోటోకాల్స్, భద్రతా మార్గదర్శకాలను మేము ఖచ్చితంగా పాటిస్తాము. అదే మాకు అత్యంత ప్రాధాన్యతాంశం. నా విన్నపాన్ని మీరు సానుకూలంగా పరిశీలిస్తారని ఆశిస్తున్నాను" - నటుడు నాని ట్వీట్
Hon’ble Chief Minister Shri @revanth_anumula Garu, Hon’ble Minister of Cinematography Shri @KomatireddyKVR Garu & the respected officials of @TelanganaCOPs.— Nani (@NameisNani) September 22, 2026
This is a request from a fan of cinema and, more importantly, someone who has enjoyed cinema at its very best from a very…
ఇదే కారణమా?
నటుడు అల్లు అర్జున్ నటించిన 'పుష్ప 2: ది రూల్' సినిమా స్పెషల్ ప్రీమియర్ షో సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్లో సంధ్యా థియేటర్ వద్ద ప్రమాదం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ప్రమాదంలో ఓ మహిళ మృతి చెందగా, ఆమె కుమారుడు తీవ్రంగా గాయపడి ఆసుపత్రి పాలయ్యాడు. ఈ ఘటన 2024 డిసెంబర్ 4వ తేదీన చోటు చేసుకుంది. ఆ ఘటన తర్వత ఏ నటుడు కూడా ప్రీమియర్ షోకు హాజరుకాలేదు. ఈ తరుణంలో ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుందుకు రేవంత్ రెడ్డిని 'ది ప్యారడైజ్' ప్రీమియర్ షో చూసేందుకు నాని అనుమతి కోరినట్లు తెలుస్తోంది.
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