అప్పుల బాధతో కుటుంబం ఉక్కిరిబిక్కిరి - గడ్డి మందు తాగిన నలుగురు
అప్పుల బాధ తాళలేక పురుగుల మందు తాగిన దంపతులు, ఇద్దరు పిల్లలు - చివరి నిమిషంలో బంధువులకు భార్య ఫోన్ - హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించిన బంధువులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 1:33 PM IST
Nandyal Family Attemted Commited Death : అప్పుల బాధ ఆ కుటుంబాన్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసింది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తాళలేక, బతికే దారి కనిపించక ఆ కుటుంబం మొత్తం బలవన్మరణానికి యత్నించింది. దంపతులు తమ ఇద్దరు కన్నబిడ్డలతో సహా పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించారు. ఈ ఘటన నంద్యాల జిల్లా నందికొట్కూరు నియోజకవర్గం పరిధిలోని మల్యాల గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. సకాలంలో కుటుంబ సభ్యులు స్పందించడంతో తృటిలో ప్రాణాపాయం తప్పింది. ప్రస్తుతం బాధితులు నలుగురూ కర్నూలు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.
అప్పుల ఊబిలో కారు డ్రైవర్ : మల్యాల గ్రామానికి చెందిన రామసుబ్బయ్య వృత్తిరీత్యా కారు డ్రైవర్. కారు నడుపుతూ వచ్చే ఆదాయంతోనే భార్య మాధవి, ఇద్దరు కుమార్తెలు అక్షయ, తేజేశ్వరిలను పోషిస్తున్నాడు. అయితే, కుటుంబ అవసరాల నిమిత్తం రామసుబ్బయ్య చేసిన అప్పులు రోజురోజుకూ పెరిగిపోయాయి. వాటిని తీర్చే మార్గం కనిపించకపోవడంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యాడు. అప్పుల వాళ్ల ఒత్తిడి పెరగడంతో జీవితంపై విరక్తి చెందాడు.
రాత్రి పూట గడ్డి మందు తాగి : అప్పుల బాధలు భరించలేక రామసుబ్బయ్య కుటుంబం మొత్తంతో సహా ప్రాణాలు తీసుకోవాలనుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో మంగళవారం రాత్రి భార్య మాధవి, ఇద్దరు కూతుళ్లు అక్షయ, తేజేశ్వరిలతో కలిసి గడ్డి మందు (పురుగుల మందు) తాగాడు. అందరూ అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్తున్న సమయంలో భార్య మాధవి కాస్త స్థిమితం తెచ్చుకుంది. వెంటనే తన కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్ చేసి తాము ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్న విషయాన్ని చెప్పింది.
మెరుగైన చికిత్స కోసం కర్నూలుకు : మాధవి నుంచి ఫోన్ రావడంతో కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. హుటాహుటిన రామసుబ్బయ్య ఇంటికి చేరుకున్నారు. అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉన్న నలుగురినీ చూసి కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. వెంటనే వారిని చికిత్స కోసం స్థానిక ఆత్మకూరు ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ ప్రథమ చికిత్స అందించిన అనంతరం, మెరుగైన వైద్యం కోసం అక్కడి నుంచి కర్నూలు ప్రభుత్వాసుపత్రికి తీసుకువచ్చారు. ప్రస్తుతం కర్నూలు ఆసుపత్రిలో రామసుబ్బయ్య, మాధవి, ఇద్దరు పిల్లలు ప్రాణాపాయ స్థితిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
"వాళ్లకు అప్పుల సమస్య ఉంది. ఆ బాధతోనే ఎవరికీ చెప్పకుండా రాత్రి నలుగురూ గడ్డి మందు (పురుగుల మందు) తాగారు. వాళ్లు నా సొంత బిడ్డ, అల్లుడు, మనవరాళ్లు అవుతారు. అల్లుడు డ్రైవర్ పని చేస్తాడు. విషయం తెలియగానే ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చాం. చిన్న పాపకి చాలా సీరియస్గా ఉందని వైద్యులు చెప్పారు. పెద్దపాప కొంచెం మాట్లాడుతుంది." -రవణమ్మ, రామసుబ్బయ్య అత్త (మాధవి తల్లి)
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితం అంటే ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజం. వాటిని సరైన క్రమంలో ఎదుర్కొంటే పరిష్కార మార్గాలు తప్పకుండా దొరుకుతాయని మానసిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వస్తే, ఉద్యోగ రీత్యా తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనిపించినా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు ఉన్నాయి. ఇందుకోసం టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821, స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) నంబర్ను సంప్రదించొచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 వరకు అందుబాటులో ఉండి సేవలు అందిస్తారు. మీ సమస్యను వారితో పంచుకుని పరిష్కారం పొందొచ్చు.
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