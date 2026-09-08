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వీసా మోసం కేసు - 'నందూస్‌ వరల్డ్‌' యూట్యూబర్​కి నోటీసులు​

యూట్యూబర్ "నందూస్‌ వరల్డ్‌" ఛానల్‌ నిర్వాహకురాలు రమా నందనను హైదరాబాద్‌లో అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు - లండన్‌ నుంచి దుబాయ్‌ మీదుగా భారత్‌కు వచ్చిన నందన

నందూస్‌ వరల్డ్‌ రమా నందన అరెస్టు
నందూస్‌ వరల్డ్‌ రమా నందన అరెస్టు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 10:02 AM IST

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YouTuber Rama Nandana Arrest : "నందూస్‌ వరల్డ్‌" యూట్యూబ్​ ఛానల్‌ నిర్వాహకురాలు రమా నందనను పోలీసులు హైదరాబాద్‌లో అదుపులో తీసుకున్నారు. లండన్‌ నుంచి దుబాయ్‌ మీదుగా ఆమె భారత్‌ వచ్చారు. శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయంలో దిగిన ఆమెను ఇమ్మిగ్రేషన్‌ అధికారులు ఆపారు. నందనపై లుక్‌ అవుట్‌ సర్కులర్‌ ఉండడంతో ఆమెను విమానాశ్రయ పోలీసులకు అప్పగించారు. ఈ సమాచారాన్ని ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులకు ఇచ్చారు.

ఉద్యోగ అవకాశం కోసం : ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలం కొత్తూరుకు చెందిన శివ క్రాంతికుమార్‌ తన భార్య వినీలకు వీసా రెన్యువల్‌తో పాటు సర్టిఫికెట్‌ ఆఫ్‌ స్పాన్సర్‌షిప్‌, ఉద్యోగ అవకాశం కోసం మధుకర్‌ను సంప్రదించారు. గుంటూరులోని డెస్టినీ కన్సల్టెన్సీ కార్యాలయానికి వెళ్లాలని, అక్కడ తన తండ్రి మోహన్‌రావు ఉంటారని, మొత్తం 15 లక్షలు అవుతుందని చెప్పాడు. డబ్బుల్ని రెండు ఖాతాలకు బదిలీ చేయాలని వివరాలను మధుకర్‌ వాట్సాప్‌లో పంపించాడు. ఈమేరకు ఇబ్రహీంపట్నంలోని బ్యాంకుకు వెళ్లి అక్కడి నుంచి మధుకర్‌ సూచించిన ఖాతాలకు 15 లక్షలు బదిలీ చేశారు. ఆ తర్వాత సీవోఎస్‌ను మధుకర్‌ పంపించారు.

వీసా మోసం కేసు - పోలీసులు అదుపులో 'నందూస్‌ వరల్డ్‌' యూట్యూబర్​ (ETV Bharat)

న్యాయవాదుల సమక్షంలో నోటీసులు : అది నకిలీదని తెలుసుకున్న ఫిర్యాది తాను చెల్లించిన డబ్బు తిరిగి ఇవ్వమని ఒత్తిడి చేయడంతో 2 లక్షలు చెల్లించారు. మిగిలిన మొత్తం చెల్లించక పోవడంతో శివక్రాంతికుమార్‌ ఇబ్రహీంపట్నం స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. గత ఏడాది నవంబర్‌లో శివ క్రాంతికుమార్‌ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు బీఎన్‌ఎస్‌లోని సెక్షన్‌ 318 (1) రెడ్‌ విత్‌ 3(5) కింద కేసు నమోదైంది. ఈ మేరకు నందన, ఆమె భర్త మధుకర్, అతని తండ్రి మోహనరావులను నిందితులుగా చేర్చారు. ఇమ్మిగ్రేషన్‌ అధికారుల సమాచారంతో ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులు శంషాబాద్‌ వెళ్లారు. అక్కడ ఆమె న్యాయవాదుల సమక్షంలో నోటీసు ఇచ్చారు. రెండు రోజుల్లో విచారణకు హాజరుకావాలని అందులో పేర్కొని వదిలిపెట్టారు.

యూకేలో స్థిరపడ్డ దంపతులు : గుంటూరుకు చెందిన జాగర్లమూడి మధుకర్, అన్నే రమా నందన దంపతులు యూకేలో స్థిరపడ్డారు. "నందూస్‌ వరల్డ్‌" పేరుతో రమా నందన యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌ నిర్వహిస్తోంది. ఆమె ఫ్యామిలీ వ్లాగ్స్‌ చేస్తుంటారు. వీరు గుంటూరు, విజయవాడ, హైదరాబాద్, తదితర ప్రాంతాల్లో డెస్టినీ కన్సల్టెన్సీ కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేశారు. విద్య, ఉపాధి నిమిత్తం యూకే వెళ్లే వారి కోసం వీటిని ఏర్పాటు చేశారు. ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలం కొత్తూరుకు చెందిన శివ క్రాంతి కుమార్‌ లండన్‌లో చదువుకునే సమయంలో మధుకర్‌ పరిచయం అయ్యాడు. అక్కడ కొన్నాళ్లు ఉద్యోగం చేసి, తిరిగి ఇబ్రహీంపట్నం వచ్చారు. అతని భార్య వినీల కూడా లండన్‌లోనే చదువుకుంది. వీరికి ఇక్కడే వివాహమైంది.

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TAGGED:

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RAMA NANDANA ARREST

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