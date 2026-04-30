YUVA : ఉచితంగా పోలీసు, ఆర్మీ ఉద్యోగాలకు శిక్షణ - నందు అకాడమీ అద్భుతాలు
ఉచితంగా పోలీసు, ఆర్మీ ఉద్యోగాలకు శిక్షణ - యువతకు అండగా నిలుస్తున్న నందు నాయక్ - క్యాటరింగ్ పనులు చేస్తూ విద్యాభ్యాసం - మరింత మంది యువతను తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యం
Published : April 30, 2026 at 6:47 PM IST
Free Training for Police and Army Jobs : సైన్యంలో చేరి దేశానికి సేవ చేయాలన్నది ఆ యువకుడి చిన్ననాటి కల. కానీ విధి అతన్ని కష్టాలనే ఆస్తిగా ఇచ్చింది. చిన్నతనంలోనే తల్లిని కోల్పోయి, ఆర్థిక ఇబ్బందులు నడుమ కేటరింగ్ పనులు చేస్తూ చదువు సాగించిన ఆ యువకుడు నేడు వేలాది మంది నిరుద్యోగులకు ఆశాకిరణంగా మారాడు. పేదరికం కారణంగా ఎవరూ యూనిఫాం ఉద్యోగానికి దూరం కాకూడదనే సంకల్పంతో నందు ఆర్మీ అకాడమీ స్థాపించాడు. ఇక్కడ ఉచితంగా శిక్షణ తీసుకున్న ఎంతో మంది పోలీసు, ఆర్మీ కొలువులు సాధించి శభాష్ అనిపించారు.
ఆకలి విలువ తెలిసిన వాడికి అన్నం పెట్టాలనిపిస్తుంది. కష్టం విలువ తెలిసిన వాడికి తోడుండాలనిపిస్తుంది. కేటరింగ్ పనులు చేస్తూ, కన్నీళ్లను దిగమింగుకుంటూ చదివిన ఈ యువకుడు వేలాదిమంది యువతకు మార్గదర్శకంగా మారాడు. తాను కోల్పోయిన కలను, ఇతరుల కళ్లలో చూసుకుంటున్నాడు. ఎంతోమంది నిరుద్యోగులు రాష్ట్ర, కేంద్ర పోలీస్ శాఖల్లో కొలువులు సాధించేలా ఉచితంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాడు.
సాయం చేయాలనే ఆలోచన : నిరుద్యోగులకు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్పై కోచింగ్ ఇస్తున్న ఈ యువకుడి పేరు నందు కూమార్. నల్లొండ జిల్లా బొల్లారం స్వస్థలం. ఎన్నో ఒడిదుడుకుల దాటుకొని విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేశాడు. హైదరాబాద్లో డిగ్రీ చదువుతున్న సమయంలో ఆర్థికభారం పడకుండా కేటరింగ్ పనులకు వెళ్లేవాడు. ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ కోర్సు పూర్తి చేసి ఎన్సీసీలో రాణించినప్పటికీ సరైన కోచింగ్, దేహదారుఢ్య శిక్షణకు అయ్యే ఖర్చును భరించలేక కలగన్న ఆర్మీ లక్ష్యాన్ని వదులుకున్నాడు. ఆ బాధే మరో పదిమందికి సాయం చేయాలనే ఆలోచనకు పునాది వేసింది.
పోటీ పరీక్షలకు కూడా కోచింగ్ : క్రమశిక్షణతో కూడిన ట్రైనింగ్ ఇవ్వడంతో ఎంతో మంది నిరుద్యోగులు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించారు. కేవలం పరుగే కాకుండా, పోటీ పరీక్షలకు కూడా కోచింగ్ ఇస్తున్నాడు. అలాగే వర్కవుట్స్, టోస్ మీద రన్నింగ్, బ్రీతింగ్ కంట్రోలింగ్ మొదలైన మెళకువలు నేర్పిస్తున్నాడు. యువతకు వసతి కల్పించడమే కాకుండా రన్నింగ్ చేయడానికి అవసరమైన షూస్ కూడా సమకూరుస్తున్నాడు.
"ఈ అకాడమీలో మాకు మంచిగా శిక్షణ ఇస్తున్నారు. డబ్బు గురించి ఏ రోజు అడగలేదు. ప్రతి రోజు ఉదయం వ్యాయామం, యోగా, ధ్యానం చేయిస్తున్నారు. పరీక్షలకు కూడా శిక్షణ ఇస్తున్నారు. నేను మొదటి సారి వచ్చినప్పుడు రన్నింగ్ సరిగ్గా చేసేవాడిని కాదు. అకాడమీలో శిక్షణ తీసుకున్నాక 5 కి.మీ రన్నింగ్ చేయగలుగుతున్నాను. ఈ అకాడమీలో శిక్షణ తీసుకున్నవారు వివిధ శాఖల్లో ఉద్యోగాలు సాధించారు. నేను ఎస్సై జాబ్ సాధించాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఇక్కడకు వచ్చాను. ఈ ట్రైనింగ్తో నాకు ఎస్సై ఉద్యోగం వస్తుందని నమ్మకం కలిగింది. ప్రశాంత వాతావరణంలో శిక్షణ ఇస్తున్నారు" - అకాడమీలో శిక్షణ పొందుతున్న అభ్యర్థులు
అనతి కాలంలోనే అద్భుత విజయాలు : 2018లో సరూర్నగర్ వేదికగా నందు ఆర్మీ అకాడమీని ప్రారంభించాడు. ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఫిజికల్ డైరెక్టర్గా పని చేస్తూ ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో నిరుపేద విద్యార్థులకు ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తున్నాడు. అకాడమీ స్థాపించిన అనతి కాలంలోనే అద్భుత విజయాలు సొంతం చేసుకున్నారు. తెలంగాణలో 170 మందికిపైగా ఎస్సైలు, 900 మందికిపైగా కానిస్టేబుల్ కొలువులు సాధించారు. కేంద్ర బలగాల్లో 240 మంది ఎంపికయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 20మంది ఎస్ఐలు, 200 మంది కానిస్టేబుళ్లు, గ్రూప్-డీ, ఆర్మీ, దిల్లీ పోలీసు విభాగాల్లోనూ 111 మంది అభ్యర్థులు జాబ్స్ సాధించి ఔరా అనిపించారు.
నంది అకాడమీ ద్వారా తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వేలాది మంది యువతీ, యువకులు పోలీస్, ఆర్మీ ఉద్యోగాల కలను నిజం చేసుకుంటున్నారని చెబుతున్నారు అభ్యర్థులు. మొదట్లో రన్నింగ్ కూడా చేయలేని పరిస్థితి నుంచి నేడు పోలీస్ శాఖలో ఉద్యోగం సాధిస్తామనే నమ్మకం ఉందని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
యువతకు సేవ చేస్తా : సరైన శిక్షణ లేక ఏ అభ్యర్థి వెనుకబడకూడదనే అకాడమీని స్థాపించానని చెబుతన్నాడు నందు కూమార్. నిరుద్యోగుల పట్ల చూపిస్తున్న శ్రద్ధకు అప్పటి గవర్నర్ తమిళసై నుంచి ప్రశంసా పత్రం కూడా అందుకున్నాడు. మైదానం సౌకర్యం కల్పిస్తే మరింత మంది యువతకు సేవ చేస్తానని వివరించాడు. అకాడమీ ద్వారా మరిన్ని ఉచిత శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించి కేంద్ర, రాష్ట్ర పోలీస్ శాఖలో సమర్థవంతమైన అధికారులను అందించడమే తన లక్ష్యమంటున్నాడీ యువకుడు.
"నాకు ఫిజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఇష్టం. సరైన శిక్షణ లేక ఏ అభ్యర్థి వెనుకబడకూడదనే అకాడమీని స్థాపించాను. నేను ఎంతో మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను. 45 నుంచి 50 ఎస్సై, కానిస్టేబుల్గా ఉద్యోగాలు సాధించారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని యువతకు శిక్షణ ఇస్తున్నాను. వాళ్లు ఆర్మీ, పోలీస్ శాఖల్లో ఉద్యోగాలు సాధించారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మైదానం సౌకర్యం కల్పిస్తే మరింత మంది యువతకు సేవ చేస్తాను" - నందు కూమార్, ఆర్మీ ఫిజికల్ అకాడమీ నిర్వహకుడు
YUVA : కొర్రలపై పరిశోధన చేసినందుకు అమెరికా ఫెలోషిఫ్
YUVA : మట్టితో అద్భుతమైన నైపుణ్యం - టెర్రకోట కళకు ప్రాణం పోస్తున్న విద్యార్థులు