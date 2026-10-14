ఘనంగా నానబియ్యం బతుకమ్మ వేడుకలు - ఆటపాటలతో అలరించిన అతివలు
Nanabiyyam Bathukamma : బతుకమ్మ వేడుకల్లో భాగంగా నాలుగో రోజు నానబియ్యం బతుకమ్మ సంబురాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైభవంగా జరిగాయి. ప్రజాప్రతినిధులు, పార్టీల కార్యాలయాల్లోనూ వేడుకలు జోరుగా నిర్వహించారు.
Published : October 14, 2026 at 7:45 AM IST|
Updated : October 14, 2026 at 7:57 AM IST
Nanabiyyam Bathukamma : తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయానికి ప్రతీకగా నిలిచే బతుకమ్మ వేడుకులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా సాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మంగళవారం నాలుగో రోజు నానబియ్యం బతుకమ్మ సంబరాలను రాష్ట్ర ప్రజలు ఉత్సాహంగా జరుపుకున్నారు. గ్రామాలు, పట్టణాల్లో ప్రకృతి పండగైన బతుకమ్మను మహిళలు, చిన్నారులు భక్తి శ్రద్ధలతో కొలిచారు. ఆడబిడ్డలంతా తీరొక్క పూలతో బతుకమ్మను అలంకరించి, ఆటపాటల్లో మునిగితేలారు. సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి నృత్యాలు చేస్తూ ఉత్సాహంగా సంబరాలు నిర్వహించారు.
ప్రజలతో కలిసి ప్రజాప్రతినిధుల కోలాహలం
తెలంగాణ పూల పండుగను ఖమ్మంలో వైభవంగా నిర్వహించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన బతుకమ్మ వేడుకల్లో మహిళా ప్రజాప్రతినిధులతోపాటు మహిళా కార్యకర్తలు, స్థానికులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా వినాయక్ చౌక్ సరస్వతి శిశు మందిర్లో బతుకమ్మ వేడుకలు వైభవోపేతంగా సాగాయి. ఈ ఉత్సవంలో మహిళలు, యువతులు, చిన్నారులు నృత్యాలు చేస్తూ ఉత్సాహంగా గడిపారు.
అమెరికాలోనూ మన బతుకమ్మ సందడే
దేవీ నవరాత్రుల వేడుకలను పురస్కరించుకుని మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా ఉప్పల్ ఆర్టీసీ డిపో వద్ద ఏర్పాటు చేసిన దుర్గామాత మండపంలో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్రావు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని, ప్రజల సమస్యలు పరిష్కారం కావాలని అమ్మవారిని ప్రార్థించారు. దేవీ నవరాత్రులను భక్తిశ్రద్ధలతో, ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో నిర్వహించుకోవాలని సూచించారు. మరోవైపు తెలంగాణ ఆడపడుచుల ఆత్మీయ పండుగ బతుకమ్మ సంబురాలు అమెరికాలోనూ ఘనంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఆకర్షణీయమైన పూలతో బతుకమ్మలను పేర్చి, ఆనందోత్సాహాల మధ్య ఆడపడుచులు సందడి చేశారు.
గ్రామీణ అభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఉత్సవాలు
ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో అంబరాన్ని తాకేలా బతుకమ్మ వేడుకలు సాగాయి. హనుమకొండ బాలసముద్రంలోని రామాలయంలో నానబియ్యం బతుకమ్మ వేడుకలు నిర్వహించారు. నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లావ్యాప్తంగా బతుకమ్మ సంబురాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగాయి. సంగారెడ్డి జిల్లాలోని పాత డీఆర్డీఏ కార్యాలయంలో జిల్లా గ్రామీణ అభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ ఉత్సవాలు నిర్వహించారు. ఈ వేడుకల్లో అధికారులు సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి, బతుకమ్మలు పేర్చి ఆడిపాడారు. అనంతరం కంది మండలం బేగంపేట గ్రామంలో జిల్లా సమైక్య ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ సంబురాలను ఏర్పాటు చేశారు.
తెలంగాణలో ముచ్చటగా మూడోరోజు - అంబరాన్నంటిన బతుకమ్మ సంబురాలు