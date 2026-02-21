నాంపల్లి ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్లో అగ్ని ప్రమాదం - 'ఫైల్స్లోని డేటా రికవరీ చేయడం కష్టం'
నాంపల్లి ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్లో అగ్ని ప్రమాదం - ఘటనలో దాదాపు 1,100 ఫైల్స్ దగ్ధం అయినట్లు గుర్తించిన ప్రత్యేక బృందం - ఫైల్స్లోని డేటా రికవరీ చేయడం కష్టమని తేల్చిన బృందం
Published : February 21, 2026 at 11:19 AM IST
Nampally FSL Incident Recent Update : నాంపల్లి ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబ్లో ఇటీవల జరిగిన భారీ అగ్ని ప్రమాదంలో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో మొత్తం 1,100 ఫైల్స్ దగ్ధం అయినట్లు నాగ్పూర్ నుంచి వచ్చిన స్పెషల్ టీం గుర్తించింది. ఈ దగ్ధమైన ఫైల్స్లోని డేటా రికవరీ కోసం ఆ బృందం ఎంతో తీవ్రంగా ప్రయత్నించింది. తాజాగా ఈ పైల్స్లోని డేటా రికవరీ చేయడం కష్టమని ప్రత్యేక బృందం తేల్చి చెప్పింది.
కేసుల దర్యాప్తులో ఎఫ్ఎస్ఎల్ ఎంతో ముఖ్యం : ఈ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబ్లో వివిధ కేసుల దర్యాప్తులో ఎఫ్ఎస్ఎల్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇందులో వెంట్రుకలు, ఎలక్ట్రానిక్ డివైజ్ల విశ్లేషణ, రక్తం, వేలిముద్రలు, బుల్లెట్లు, లేదా డీఎన్ఏ నమూనాలు, ఆయుధాలు, డాక్యుమెంట్లు ఫోర్జరీ జరిగాయా లేదా ప్రతీది ఇతర అన్ని ఆధారాలను ల్యాబ్లోనే పరిశీలించి నివేదికలు సిద్ధం చేస్తారు. ఈ ఆధారాలు ఎన్నో కోర్టు తీర్పుల్లో కీలకంగా ఉంటాయి. కానీ ఈ ప్రమాద ప్రభావం వల్ల కేసుల దర్యాప్తుపై ఎంత వరకు పడనుందనేది ఆందోళనకరమైన విషయం.