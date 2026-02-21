ETV Bharat / state

నాంపల్లి ఫోరెన్సిక్​ ల్యాబ్​లో అగ్ని ప్రమాదం - 'ఫైల్స్​లోని డేటా రికవరీ చేయడం కష్టం'

నాంపల్లి ఫోరెన్సిక్​ ల్యాబ్​లో అగ్ని ప్రమాదం - ఘటనలో దాదాపు 1,100 ఫైల్స్​ దగ్ధం అయినట్లు గుర్తించిన ప్రత్యేక బృందం - ఫైల్స్​లోని డేటా రికవరీ చేయడం కష్టమని తేల్చిన బృందం

Nampally FSL Incident Recent Update
Nampally FSL Incident Recent Update (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 21, 2026 at 11:19 AM IST

1 Min Read
Nampally FSL Incident Recent Update : నాంపల్లి ఫోరెన్సిక్​ సైన్స్​ ల్యాబ్​లో ఇటీవల జరిగిన భారీ అగ్ని ప్రమాదంలో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో మొత్తం 1,100 ఫైల్స్​ దగ్ధం అయినట్లు నాగ్​పూర్​ నుంచి వచ్చిన స్పెషల్​ టీం గుర్తించింది. ఈ దగ్ధమైన ఫైల్స్​లోని డేటా రికవరీ కోసం ఆ బృందం ఎంతో తీవ్రంగా ప్రయత్నించింది. తాజాగా ఈ పైల్స్​లోని డేటా రికవరీ చేయడం కష్టమని ప్రత్యేక బృందం తేల్చి చెప్పింది.

కేసుల దర్యాప్తులో ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్‌ ఎంతో ముఖ్యం : ఈ ఫోరెన్సిక్​ సైన్స్​ ల్యాబ్​లో వివిధ కేసుల దర్యాప్తులో ఎఫ్​ఎస్ఎల్​ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇందులో వెంట్రుకలు, ఎలక్ట్రానిక్​ డివైజ్​ల విశ్లేషణ, రక్తం, వేలిముద్రలు, బుల్లెట్లు, లేదా డీఎన్​ఏ నమూనాలు, ఆయుధాలు, డాక్యుమెంట్లు ఫోర్జరీ జరిగాయా లేదా ప్రతీది ఇతర అన్ని ఆధారాలను ల్యాబ్​లోనే పరిశీలించి నివేదికలు సిద్ధం చేస్తారు. ఈ ఆధారాలు ఎన్నో కోర్టు తీర్పుల్లో కీలకంగా ఉంటాయి. కానీ ఈ ప్రమాద ప్రభావం వల్ల కేసుల దర్యాప్తుపై ఎంత వరకు పడనుందనేది ఆందోళనకరమైన విషయం.

