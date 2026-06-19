సోమవారం విచారణకు రండి - అల్లు అర్జున్కు నాంపల్లి కోర్టు నోటీసులు
సంధ్య థియేటర్ ఘటనలో అల్లు అర్జున్కు నాంపల్లి కోర్టు సమన్లు - సోమవారం విచారణకు హాజరుకావాలని పేర్కొన్న కోర్టు - ఈ కేసులో A11 గా ఉన్న అల్లు అర్జున్
Published : June 19, 2026 at 1:44 PM IST|
Updated : June 19, 2026 at 1:56 PM IST
Summons to Actor Allu Arjun : హైదరాబాద్ సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట ఘటనలో సినీ నటుడు అల్లుఅర్జున్కు నాంపల్లి కోర్టు సమన్లు జారీ చేసింది. సోమవారం వ్యక్తిగతంగా కోర్టు ముందు హాజరుకావాలని పేర్కొంది. ఈ కేసులో అల్లు అర్జున్ను A11 గా చిక్కడపల్లి పోలీసులు చేర్చారు. ఈ కేసులో A1 నుంచి A10 వరకు సంధ్య థియేటర్ యాజమాన్యానికి సంబంధించిన వారు నిందితులుగా ఉన్నారు.
అసలు ఏం జరిగింది : 2024 డిసెంబర్ 4న పుష్ప 2 బెనిఫిట్ షో సందర్భంగా సంధ్య థియేటర్ వద్ద తొక్కిసలాట చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో రేవతి అనే మహిళ మృతిచెందారు. ఆమె కుమారుడు శ్రీతేజకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. ఈ తొక్కిసలాట ఘటనలో 23 మందిని నిందితులుగా చేర్చి పోలీసులు ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేశారు. ఇప్పటి వరకు 19 మంది నిందితులకు నాంపల్లి కోర్టు సమన్లు ఇచ్చింది. నిందితుల వ్యక్తి గత హాజరు తరువాత కేసులో నాంపల్లి కోర్టు ట్రయల్ ప్రారంభించనుంది.