5 రోజుల పోలీసు కస్టడీకి ఐ-బొమ్మ ఇమంది రవి

ఐ బొమ్మ కేసులో అరెస్టయిన ఇమంది రవికి 5 రోజుల పోలీసు కస్టడీ - కస్టడీ విచారణలో మరికొన్ని కీలక అంశాలు బయటపడే అవకాశం - ఇప్పటికే ఈ కేసుపై దృష్టి సారించిన ఈడీ

IBomma Manager Immadi Ravi Custody
IBomma Manager Immadi Ravi Custody (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 19, 2025 at 4:52 PM IST

IBomma Manager Immadi Ravi Custody : ఐ-బొమ్మ కేసులో అరెస్టైన ఇమంది రవిని కస్టడీకి అనుమతిస్తూ హైదరాబాద్‌ నాంపల్లి కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. సంచలనం సృష్టించిన పైరసీ మూవీ రాకెట్‌ ఐ-బొమ్మ కీలక సూత్రధారి ఇమంది రవిని సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీసులు అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇమంది రవిని 7 రోజులు కస్టడీకి ఇవ్వాలని కోరుతూ పోలీసులు పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. విచారణ చేపట్టిన నాంపల్లి కోర్టు 5 రోజుల కస్టడీకి అనుమతిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. కస్టడీ విచారణలో మరిన్ని కీలక అంశాలు వెలుగు చూసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే ఇమంది రవి కేసుపై ఈడీ దృష్టి సారించింది.

ఐబొమ్మ ఇమంది రవిని పోలీసులు ఎలా పట్టుకున్నారంటే? - కస్టడీ పిటిషన్‌పై విచారణ వాయిదా

