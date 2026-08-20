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ఈ జలపాతం శబ్దం మూడు కిలోమీటర్ల దూరం వరకు వినిపిస్తుంది

పర్యాటకులను కట్టిపడేస్తున్న కర్రెగుట్టల్లో ఉన్న 'నంబి జలపాతం' - 700 అడుగుల ఎత్తు నుంచి పాలధారలా జాలువారుతున్న జలపాతం - చూసేందుకు క్యూ కడుతున్న ప్రకృతి ప్రేమికులు

Nandi Waterfall In Karregutta Hills
Nandi Waterfall In Karregutta Hills (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2026 at 2:00 PM IST

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Nambi Waterfall In Karregutta Hills : నిన్నటి వరకు మావోయిస్టుల కంచుకోటగా ఉండి, బయట ప్రపంచానికి పెద్దగా తెలియని బీజాపూర్ జిల్లా కర్రెగుట్టల అడవుల్లో 'నంబి జలపాతం' పర్యాటకులను కట్టిపడేస్తోంది. దాదాపు 700 అడుగుల ఎత్తు నుంచి పాలధారలా జాలువారుతున్న ఈ జలపాత సౌందర్యం మరో నయాగరాను తలపిస్తోంది. పైనుంచి నీరు కిందపడేటప్పుడు వచ్చే గంభీరమైన శబ్దం ఏకంగా మూడు కిలోమీటర్ల దూరం వరకు స్పష్టంగా వినిపిస్తుండటం దీని ప్రత్యేకత. పచ్చని కొండల నడుమ నుంచి పాల నురగలా దూకుతున్న జలధారలు చూపరులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్నాయి.

కర్రె గుట్టల్లో ఆకట్టుకుంటున్న నంబి జలపాతం : ఛత్తీస్‌గఢ్‌ బస్తర్ ప్రాంతంలోని బీజాపూర్ జిల్లా ఆవుపల్లి నుంచి దాదాపు 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో నంబి జలపాతం కొలువుతీరింది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చర్ల మండలం నుంచి పూసుకుప్ప మీదుగా సుమారు 40 కిలోమీటర్ల రోడ్డు ప్రయాణం ద్వారా ఈ అద్భుత ప్రదేశానికి వెళ్లవచ్చు. గతంలో భద్రతా సమస్యల కారణంగా పోలీసులు కూడా వెళ్లడానికి సాహసించని ఈ ప్రాంతానికి ఇటీవల కేంద్ర బలగాలు నూతనంగా రోడ్డు మార్గం నిర్మించడంతో రాకపోకలు సులభతరమయ్యాయి. తెలంగాణ, ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో పర్యాటకులు, ప్రకృతి ప్రేమికులు అక్కడికి పోటెత్తుతున్నారు. పర్యాటకుల తాకిడి పెరగడంతో స్థానిక నంబి గ్రామ యువతకు కూడా మంచి జీవనోపాధి లభిస్తోంది.

నయాగరాను తలపిస్తున్న నంబి జలపాతం సౌందర్యం : నంబి జలపాతాన్ని చూడడానికి వచ్చే పర్యాటకుల కోసం గ్రామాల్లో లభించే తాజా ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, నాటుకోడి పులుసులతో ఘుమఘుమలాడే సంప్రదాయ వంటకాలను వండి పెడుతున్నారు. ప్రకృతి ఒడిలో రాత్రిపూట బస చేసే పర్యాటకులకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తూ అండగా నిలుస్తున్నారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా మారుమూల ప్రాంతంగా ఉన్న నంబి జలపాతాన్ని సందర్శించేందుకు ప్రస్తుతం ఇరు రాష్ట్రాల ప్రజలు బారులు తీరుతున్నారు. పర్యాటకుల తాకిడితో తమకు మంచి ఉపాధి లభిస్తోందని స్థానిక యువత హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నంబి జలపాతానికి ఉన్న డిమాండ్‌ను గుర్తించిన ఛత్తీస్‌గఢ్ ప్రభుత్వం పర్యాటకులకు అన్ని మౌలిక వసతులు కల్పించి పూర్తిస్థాయి పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది.

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కర్రెగుట్టల్లో నంది జలపాతం
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