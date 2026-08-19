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వెలిగొండ నిర్వాసితులకు ఊరట - నేడు మరో 1600 కుటుంబాలకు రూ.200 కోట్ల పంపిణీ

రైతులకు చెక్కులు పంపిణీ చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు - ఈ నెలాఖరుకల్లా నల్లమలసాగర్ జలాశయానికి నీటి విడుదల - జలాశయం కింద 11 గ్రామాలు మునక.. 7,321 కుటుంబాల తరలింపు

NALLAMALASAGAR DISPLACED FAMILIES
NALLAMALASAGAR DISPLACED FAMILIES (EENADU)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 7:27 AM IST

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Nallamalasagar Reservoir Water Release : దశాబ్దాల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ నల్లమలసాగర్‌ (వెలిగొండ) ప్రాజెక్టును త్వరలో ప్రారంభించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సన్నద్ధమైంది. ఈ నెలాఖరుకల్లా జలాశయానికి నీళ్లు విడుదల చేస్తామని ఇప్పటికే ప్రకటించింది. మరోవైపు ప్రాజెక్టు కోసం భూములిచ్చి, ఊళ్లను త్యాగం చేస్తున్న నిర్వాసితులకు పరిహారం అందజేసే ప్రక్రియను వేగవంతం చేసింది. ఇందులో భాగంగా బుధవారం 1,600 కుటుంబాలకు రూ.200 కోట్ల మేర పరిహారాన్ని పంపిణీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది.

సీఎం చేతుల మీదుగా చెక్కుల పంపిణీ : వెలగపూడి సచివాలయంలో బుధవారం జరిగే కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కొంతమంది రైతులకు స్వయంగా పరిహారం చెక్కులు పంపిణీ చేస్తారు. ఈ విషయాన్ని రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తెలిపారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాకే తొలిసారి నిర్వాసితులకు పునరావాస ప్యాకేజీ అందుతోందని చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు 2,565 కుటుంబాలకు సుమారు రూ.318 కోట్లను చెల్లించారు. సోమవారంలోపు మిగతా కుటుంబాలకూ ప్యాకేజీ సొమ్ములు ఇచ్చేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం మరో 2,865 కుటుంబాలకు బిల్లులు అప్‌లోడ్‌ అయ్యాయి. మిగిలిన 1,891 కుటుంబాలకు కూడా బిల్లుల ప్రక్రియ చురుగ్గా సాగుతోంది.

ముంపునకు 11 గ్రామాలు : నల్లమలసాగర్‌ జలాశయం పూర్తైతే సుమారు 15 లక్షల మంది దాహార్తి తీరుతుంది. 4.47 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతుంది. అయితే ఈ జలాశయం నిర్మాణం వల్ల ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలోని 11 గ్రామాలు జలసమాధి కానున్నాయి. పెద్దారవీడు మండలంలోని గుండంచర్ల, కాటమరాజుతండా, కలనూతల, చింతలముడిపి, సుంకేశుల గ్రామాలు మునిగిపోతాయి. మార్కాపురం రూరల్‌ మండలంలోని గొట్టిపడియ, అక్కచెరువుతండా, అర్థవీడు మండలంలోని లక్ష్మీపురం, కృష్ణానగర్, సాయినగర్, రామలింగేశ్వరపురం గ్రామాలు జలాశయంలో కలిసిపోతాయి. దీంతో ఏకంగా 7,321 కుటుంబాలు తమ సొంత ఊళ్లను ఖాళీ చేస్తున్నాయి.

ఎవరికి ఎంతంటే? : మొత్తం నిర్వాసితుల్లో 3,961 కుటుంబాల కోసం ప్రభుత్వం ఏడు పునరావాస కాలనీలను సిద్ధం చేసింది. వీరికి ప్యాకేజీతో పాటు ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వనుంది. కులాల వారీగా ఈ ప్యాకేజీలు నిర్ధారించారు. ఎస్టీలకు రూ.13.01 లక్షలు, ఎస్సీలకు రూ.12.76 లక్షలు, బీసీ, ఓబీసీలకు రూ.11.76 లక్షల చొప్పున పరిహారం అందుతుంది. ఈ నిధులతో ఆయా కుటుంబాలు ఇళ్లను నిర్మించుకోనున్నాయి. ఇళ్ల స్థలాల కోసం దేవరాజుగట్టు కాలనీలో భూసేకరణ శరవేగంగా సాగుతోంది. ఇప్పటికే అక్కడ 54 ఎకరాలు సేకరించి, లేఅవుట్‌ను సర్కారు సిద్ధం చేసింది. మరో 15 ఎకరాల సేకరణను వేగవంతం చేసింది.

వన్‌ టైం సెటిల్‌మెంట్‌ దిశగా : మిగతా 3,360 కుటుంబాలు వన్‌ టైం సెటిల్‌మెంట్‌ (ఏకకాల పరిష్కారం - ఓటీఎస్) విధానానికి మొగ్గుచూపాయి. వీరికి ప్రభుత్వం ఇళ్ల స్థలాలకు బదులు నగదు రూపంలో ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.12.50 లక్షల చొప్పున ప్యాకేజీ చెల్లిస్తోంది. నిర్మాణ ఖర్చులు ఇస్తే తామే ఎక్కడో ఒకచోట ఇళ్లు కట్టుకుంటామని పలు కుటుంబాలు కోరడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కాగా, తరతరాలుగా నివసిస్తున్న ఊళ్లను వీడుతున్న నిర్వాసితులు తాత్కాలిక నివాసాల కోసం నానా పాట్లు పడుతున్నారు. ఎక్కువ మంది అద్దె ఇళ్ల కోసం వెతుక్కుంటుండగా, మరికొందరు తమ బంధువుల ఇళ్లలో తలదాచుకునేందుకు బరువెక్కిన హృదయాలతో పయనమవుతున్నారు.

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TAGGED:

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