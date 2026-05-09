సింహాలు, చిరుతలను ఎదిరించే శక్తి - త్వరలో నల్లమల కా బాప్ ఆయా!

అడవి దున్నలను మధ్యప్రదేశ్‌ నుంచి తెచ్చేందుకు ప్రణాళిక - ఇప్పటికే అనువైన ప్రాంతాల గుర్తింపు

Indian Gaurs in Nallamala (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 3:59 PM IST

Indian Gaurs in Nallamala : జీవ వైవిధ్యానికి పుట్టినిల్లు నల్లమల. అంతేకాక దేశంలోనే రెండో అతి పెద్ద అభయారణ్యం. ఇక్కడ ఎన్నో వింతలు, విశేషాలు ఇమిడి ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు నల్లమలలో పెద్ద సంఖ్యలో అడవి దున్నలు సంచరించాయి. వీటినే (ఇండియన్‌ బైసన్‌/గౌర్‌) అని కూడా పిలుస్తారు. చిరుతలు, సింహాలను సైతం ఎదిరించే శక్తి దీని సొంతం. భారత ఉపఖండంతో పాటు ఆగ్నేయాసియా దేశాల్లో వీటి జాతి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవి గరిష్ఠంగా 1000 కిలోల నుంచి 1500 కిలోల బరువు ఉంటాయి.

ఈ దున్నలు ఎక్కువగా గుంపులుగానే సంచరిస్తాయి. ఆడ దున్న గుంపునకు నాయకత్వం వహిస్తుంది. కొన్ని మగ దున్నలు ఒంటరిగా తిరగడానికి ఇష్టపడతాయి. వెదురువనాలు, గడ్డి మైదానాలతో కూడిన ఆకురాల్చే టేకు ప్రాంతాలే వీటి ముఖ్య ఆవాసాలు. భుజాలపై కండలతో కూడిన పొడవైన గట్టు (షోల్డర్‌ రిట్జ్‌) కలిగి ఉండటం, కాళ్ల గిట్టల పైభాగం నుంచి మోకాలి పైభాగం వరకు తెలుపు రంగు మేజోళ్లు (సాక్స్‌)ను ధరించినట్లు ఉండటం వీటి ప్రత్యేకత. అమోఘమైన ఘ్రాణ శక్తి వీటి సొంతం.

కానీ తగ్గుతున్న ఈ దున్నల జనాభా దృష్ట్యా అంతర్జాతీయ ప్రకృతి సంరక్షణ సంస్థ అడవి దున్న జాతిని మనుగడ ప్రమాదంలో పడిన జాతిగా పేర్కొంది. 18వ శతాబ్దంలో నల్లమలలో ఇవి వేల సంఖ్యలో ఉండేవని ఆనాటి బ్రిటిష్‌ గెజిట్‌లోనూ పొందుపరిచారు. మార్కాపురం డీఎఫ్‌వో కార్యాలయంలో ఆ వివరాలు నేటికీ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఏడు అడుగుల ఎత్తు, పన్నెండు అడుగుల మేర పొడవు 1000 నుంచి 1,500 కిలోల బరువు ఉండేవని అందులో తెలిపారు. ఆ తర్వాతి కాలంలో గాలికుంటు వంటి ప్రాణాంతకమైన వ్యాధుల విజృంభణతో ఇవి కనుమరుగయ్యాయని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

Reintroduce Indian Gaur in Nallamala : ఇటీవల కాలంలో నంద్యాల, ఆత్మకూర్, మార్కాపురం, శ్రీశైలం, నాగార్జున సాగర్‌ సమీప అటవీ ప్రాంతంలో ఈ దున్నల కదలికలు కనిపించడంతో సంరక్షణకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. వీటిని మళ్లీ ఇక్కడకు తెచ్చి సంరక్షించేందుకు అటవీ శాఖ అధికారులు చర్యలు ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలోనే పది రోజుల క్రితం మధ్యప్రదేశ్‌కు చెందిన అధికారి (అదనపు పీసీఎఫ్‌) కృష్ణమూర్తి స్థానిక అధికారులతో కలిసి గుండ్లబ్రహ్మేశ్వరం అభయారణ్యంలో నాలుగు ప్రాంతాలను పరిశీలించి ఈ దున్నలకు అనువైన ఆవాసాలను గుర్తించారు.

మొదటి విడతగా మధ్యప్రదేశ్‌ నుంచి పది ఆడ, పది మగ దున్నలను ఇక్కడకు తేవాలన్నది ప్రణాళిక. వీటిని ఇక్కడ ప్రత్యేక ఎన్‌క్లోజర్‌లో ఉంచి ఇక్కడి వాతావరణానికి అలవాటు చేస్తారు. ఆ తర్వాత అడవిలోకి విడిచిపెడతారు. ఎన్‌టీసీఏ, ఎన్‌డబ్ల్యూబీ అనుమతితో ఈ సంవత్సరంలోనే నల్లమలకు దున్నలు రానున్నాయి. అందుకనుగుణంగా రూ.5 కోట్లకు పైగా నిధులతో ఎన్‌క్లోజర్ల ఏర్పాటు చేయనున్నారు. గుండ్లబ్రహ్మేశ్వరం సమీపంలోని నాగులూటి, బైర్లూటి, ఆత్మకూరు, జీబీఎం పరిసర ప్రాంతాలు వీటి ఆవాసానికి అనువైనవిగా గుర్తించినట్లు మార్కాపురం జిల్లా అటవీ అధికారి, డిప్యూటీ డైరెక్టర్‌ మహ్మద్‌ అబ్దుల్‌ రవూఫ్, క్షేత్రాధికారి పిచ్చిరెడ్డి పేర్కొన్నారు.

అనుకూల వాతావరణం :

ఈ దున్నలు ముదురు గడ్డి, లేత వెదురు చిగుళ్లను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. ప్రస్తుతం నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో వెదురు వనాలు విస్తరించడంతో జీవవైవిధ్యానికి ముప్పు వాటిల్లుతోంది. లేత వెదురును ఇష్టంగా తినే అడవి దున్నలను ఇక్కడ సంరక్షించడం ద్వారా ఆ సమస్యను సైతం అధిగమించవచ్చని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ముదురు గడ్డి పైభాగాన్ని దున్నలు తింటే కొత్తగా మొలిచే లేతగడ్డి దుప్పి, జింకలకు ఆహారంగా ఉపయోగపడుతుంది. తద్వారా వాటికీ మేలు కలుగుతుందని భావిస్తున్నారు.

