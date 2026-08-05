నల్లమలలో పెద్దపులి హతం - అటవీ అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై విమర్శలు
గుండ్లకమ్మ రేంజ్లో పులిని చంపిన వేటగాళ్లు - రెండు వారాలైనా పసిగట్టని అధికారులు - సీరియస్ అయిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్ - ప్రత్యేక బృందంతో విచారణ - కేసులో ఏడుగురు నిందితుల అరెస్ట్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 10:16 AM IST
Nallamala tiger death : బుట్టలు అల్లుకునే పేదవారు అడవికి వెళ్లి వెదురు బొంగులు తెచ్చుకుంటే కేసులు పెడతారు. మరి వారి జీవనాధారం ఏమిటి? వారికి ప్రత్యామ్నాయం చూపించాలి కదా. సాక్షాత్తు గిద్దలూరు ఎమ్మెల్యే అశోక్ రెడ్డి ఇటీవల జరిగిన ప్రకాశం జిల్లా సమీక్షా మండలి (డీఆర్సీ) సమావేశంలో అటవీ అధికారులను అడిగిన ప్రశ్నలివి. చిన్నవాళ్లపై, పేదలపై ప్రతాపం చూపే అధికారులు, నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో పెద్దపులులను చంపేస్తుంటే మాత్రం చోద్యం చూస్తున్నారన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. గుండ్లకమ్మ రేంజ్ పరిధిలో ఇటీవల జరిగిన పెద్దపులి మరణం అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి అద్దం పడుతోంది. ఈ ఘటనపై ఇప్పుడు అన్ని వేళ్లూ అటవీశాఖ అధికారుల వైపే చూపిస్తున్నాయి.
రెండు వారాలైనా గుర్తించని అధికారులు : రాచర్ల బీట్ పరిధిలోని తెట్టుమడుగు ప్రాంతంలో పెద్దపులి కళేబరం బయటపడింది. వాస్తవానికి ఇదేమీ దట్టమైన కీకారణ్యం కాదు. ఆ ప్రాంతం గుండా వాహనాలు వెళ్లేందుకు వీలుగా ఒక రహదారి కూడా ఉంది. పులి చనిపోయి రెండు వారాలు దాటిపోయింది. అయినా సరే ఈ విషయాన్ని అటవీ అధికారులు గుర్తించలేకపోయారు. ఈ క్రమంలోనే క్షేత్రస్థాయిలో వారి పర్యవేక్షణ, గస్తీ ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. వేటగాళ్ల మధ్య వాటాల పంపకంలో తేడా వచ్చింది. వారు తాగిన మైకంలో ఈ విషయాన్ని బయటపెట్టారు. సమాచారం లీక్ కావడంతోనే అటవీ అధికారులు హడావిడిగా రంగంలోకి దిగారనే వాదనలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి.
డిప్యూటీ సీఎం సీరియస్ : నల్లమలలో పెద్దపులి మృతి ఘటనపై అటవీశాఖ మంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఈ ఘటనపై ఉన్నతస్థాయి విచారణ జరపాలని ఆదేశించారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేక బృందాన్ని సైతం నియమించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీరియస్ కావడంతో అధికారుల్లో కదలిక వచ్చింది. విచారణను వేగవంతం చేశారు. ఈ కేసులో మొత్తం ఏడుగురిని అరెస్టు చేసినట్లు మంగళవారం అటవీ అధికారులు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇంకా పలువురు అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. నిందితుల కాల్ డేటా ఆధారంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ నెట్వర్క్లో ఎవరెవరికి సంబంధాలు ఉన్నాయన్న కోణంలో కూపీ లాగుతున్నారు.
కారణాన్ని ఎందుకు దాస్తున్నారు? : పులిని ఎలా చంపారనే విషయాన్ని అటవీ అధికారులు బహిర్గతం చేయడం లేదు. మంగళవారం ఏడుగురిని అరెస్టు చేసినట్లు ప్రకటించినా, హతమార్చిన విధానాన్ని మాత్రం చెప్పలేదు. దీనిపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఒకవేళ పులి ఉచ్చులో చిక్కుకుని చనిపోయి ఉంటే, అది అధికారుల మెడకే చుట్టుకుంటుంది. అడవిలో ఉచ్చులు ఉన్నా వాటిని తొలగించడంలో అధికారులు విఫలమయ్యారన్న విషయం బయటపడుతుంది. తమ నిర్లక్ష్యం ఎక్కడ బయటపడుతుందో అన్న భయంతోనే అసలు విషయాన్ని అధికారులు కప్పిపుచ్చుతున్నారా? అన్న చర్చ అటవీశాఖ వర్గాల్లోనే నడుస్తోంది.
తీగ లాగితే డొంక కదిలేనా? : నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో పులులను వేటగాళ్లు తుపాకులతో కాల్చి చంపిన ఘటనలు ఇటీవల కాలంలో ఎక్కడా జరగలేదు. ఇప్పుడు పట్టుబడిన నిందితులను లోతుగా విచారించాల్సిన అవసరం ఉంది. గతంలో వీరు ఏమైనా పులులను వేటాడారా? ఇతర వన్యప్రాణులను చంపారా? అన్న విషయాలను రాబట్టాలి. అధికారులు పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి పెడితే నిజాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. అడవిలో అదృశ్యమైన ఇతర జంతువుల మరణాలకు సంబంధించిన సమాచారం కూడా తెలిసే అవకాశం ఉంది. అటవీ సంపద, వన్యప్రాణుల రక్షణ పట్ల అధికారులు ఇకనైనా పూర్తి బాధ్యతతో వ్యవహరించాలని పర్యావరణ ప్రేమికులు కోరుతున్నారు.
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