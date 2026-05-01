పూర్తయిన రోడ్డు నిర్మాణం - నల్లమల అందాలను ఆస్వాదిస్తూ రయ్​ రయ్​

యర్రగొండపాలెం-మాచర్ల మధ్య పూర్తయిన రోడ్డు నిర్మాణం - 565వ జాతీయ రహదారిలో భాగంగా శరవేగంగా పనులు - మల్లపాలెం-శిరిగిరిపాడు మధ్య నల్లమల అడవుల్లో రోడ్డు

Nallamala Forest National Highway Road (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 12:23 PM IST

Nallamala Forest National Highway Road : నల్లమల అడవుల్లో ప్రయాణం. అసలే ఘాట్ రోడ్. పైగా దారంతా గోతులే. రాత్రివేళ వెళ్లాలంటే వణుకే. ఎదురుగా వచ్చే వాహనానికి దారిచ్చే క్రమంలో పట్టు తప్పితే లోయలో పడే దుస్థితి. ఇన్ని కష్టాలకు జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ తెరదించింది. అడ్డంకులన్నీ అధిగమించి సుందరమైన రహదారిని నిర్మించింది. నల్లమల అందాలను ఆస్వాదిస్తూ వాహనదారులు రయ్ రయ్ మంటూ దూసుకెళ్తున్నారు

యర్రగొండపాలెం-మాచర్ల మధ్య పూర్తయిన రోడ్డు నిర్మాణం : మార్కాపురం జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి హైదరాబాద్‌ వెళ్లాలంటే నల్లమల అడవుల్లో ప్రయాణమే మార్గం. జిల్లాలోని యర్రగొండపాలెం నుంచి పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల మధ్యలో ప్రమాదకర ఘాట్‌రోడ్డులో ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. రేయింబవళ్లు నిత్యం వందల సంఖ్యలో వాహనాలు వెళ్తుంటాయి. పేరుకు జాతీయ రహదారే అయినా ఎప్పుడో నిర్మించిన రోడ్డు ధ్వంసమై దారంతా గోతులమయంగా మారింది. ముఖ్యంగా మల్లపాలెం నుంచి శిరిగిరిపాడు వరకు దాదాపు 20 కిలోమీటర్ల మేర నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో రోడ్డు మరీ దారుణంగా తయారైంది. అటవీశాఖ అనుమతులతో జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ ఈ రోడ్డుకు మోక్షం కల్పించింది

పర్యావరణ అందాల మధ్యలో బండ్లు రయ్​ రయ్​ (ETV Bharat)

565వ జాతీయ రహదారిలో భాగంగా శరవేగంగా పనులు : జాతీయ రహదారి 565గా పిలిచే ఈ రోడ్డు పనులు 2024లోనే దాదాపు పూర్తయినా. 20 కిలోమీటర్ల మేర ఘాట్‌ రోడ్డు నిర్మాణం పెండింగ్‌ పెట్టారు. అటవీశాఖ అనుమతులు, ఇతరత్రా కారణాలతో ఆరేళ్లపాటు ఈ పనులు ముందుకు సాగలేదు. 2024లో ఎట్టకేలకు రావడంతో పనులు ప్రారంభించి చకచకా పూర్తిచేశారు. భూసేకరణతో పాటు 393.61 కోట్ల రూపాయల నిధులతో ఘాట్ రోడ్డు నిర్మాణం పూర్తిచేశారు. చిన్నాపెద్దా కలిపి 16 వంతెనలు నిర్మించారు.

వన్యప్రాణుల కోసం దారిలో 8 అండర్‌ పాస్‌ల నిర్మాణం : వన్యప్రాణుల కోసం ప్రత్యేకంగా 8 అండర్ పాస్‌లు నిర్మించారు. జంతువులు, పశువులు రోడ్డు పైకి రాకుండా ఫెన్సింగ్‌ ఏర్పాటు చేశారు. కొత్త రోడ్డుపై ప్రయాణం ఇప్పుడు సాఫీగా ఉందని వాహనదారులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఘాట్‌ రోడ్డులో 20 కిలోమీటర్ల ప్రయాణానికి గతంలో సుమారు గంట సమయం పట్టగా ఇప్పుడు 20 నిమిషాల్లోపే పూర్తవుతోంది. మలుపులు తొలగించడంతో 4 కిలోమీటర్ల మేర దూరం సైతం తగ్గింది. దట్టమైన నల్లమల అడవుల్లో కొండలు, లోయల మధ్య నిర్మించిన సుందరమైన రహదారిలో ప్రయాణం వాహనదారులకు మంచి అనుభూతి మిగుల్చుతోంది.

"గతంలో ఈ మార్గంలో ప్రయాణించడం చాలా కష్టంగా ఉండేది. ఎందుకంటే రోడ్లు చాలా అధ్వాన్నంగా ఉండేవి. మేము రోడ్డుపై వెళుతున్నప్పుడు ఏదైనా పెద్ద వాహనం పక్కనుంచి వెళితే దానికి దారి ఇవ్వడానికి మేము పక్కకు తిరగాల్సి వచ్చేది. అంతేకాకుండా అలా పక్కకు తిరిగే క్రమంలో మా వాహనం తరచుగా గుంతలలో ఇరుక్కుపోయేది. మేము కింద పడిపోయిన సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. అయితే కొత్త రోడ్డు వేసినప్పటి నుంచి మా ప్రయాణం సుఖంగా, ప్రశాంతంగా మారింది. జంతువులు రోడ్డుపైకి వస్తాయేమోనని మేము గతంలో చాలా ఆందోళన చెందేవాళ్లం. కానీ ఇప్పుడు ఇరువైపులా వంతెనలు నిర్మించడంతో మాకు అలాంటి భయాలేవీ లేవు." -ప్రయాణికులు

