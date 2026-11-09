నల్లమడ వాగుతో ఏటా రైతులకు కడ'గండ్లు' - వేలాది ఎకరాల్లో పంట నష్టం
Nallamada Stream Problems : ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలోని నల్లమడ వాగు రైతులకు ఏటా గుండెకోత మిగిలిస్తోంది. తుపాన్లు, భారీ వర్షాలు కురిసిన ప్రతిసారీ వాగు పొంగి పంటపొలాల్ని ముంచెత్తి అన్నదాతల్ని ఆవేదనకు గురిచేస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 10:51 AM IST
ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలోని నల్లమడ వాగు రైతులకు ఏటా గుండెకోత మిగిలిస్తోంది. తుపాన్లు, భారీ వర్షాలు కురిసిన ప్రతిసారీ వాగు పొంగి పంటపొలాల్ని ముంచెత్తి అన్నదాతల్ని ఆవేదనకు గురిచేస్తోంది. ఇటీవలి మురసు తుపాను కారణంగా కురిసిన వర్షాలకు నల్లమడ వాగుకు గండ్లు పడి వేలాది ఎకరాల్లో పంటలు నీటమునిగాయి. దశాబ్దాల ఈ సమస్యను ప్రభుత్వం గుర్తించి ఆధునీకరణ పనులు చేపట్టాలని రైతులు కోరుతున్నారు.
గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల రైతులకు నల్లమడ వాగు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట, చిలకలూరిపేట, సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గాల పరిధిలో కురిసిన వర్షపు నీరు, 14రకాల వాగులు కలిసి నక్కవాగు, ఓగేరు వాగుగా ఏర్పడతాయి. ఈ రెండూ కలిసి గుంటూరు జిల్లాలోకి ప్రవేశించే క్రమంలో నల్లమడ వాగుగా రూపాంతరం చెందుతాయి. నల్లమడవాగు వాగు సామర్థ్యం 22వేల క్యూసెక్కులు కాగా 2016లో 43,234 క్యూసెక్కుల రికార్డు వరద వచ్చింది. ఇటీవలి తుపాను కారణంగా 25 సెంటీమీటర్లకు పైగా వర్షం కురిసింది. దీంతో పై ప్రాంతంలో ఉన్న వాగులు పొంగిపొర్లి నల్లమడలోకి ప్రవేశించాయి.
వరదనీరు పొంగిపొర్లి పొలాల్లోకి : వాగు కట్టలు బలహీనంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో గండ్లు పడి సమీపంలోని పంటపొలాల్ని నీరు ముంచెత్తింది. కట్టలు తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న ప్రాంతాల్లో వరదనీరు పొంగిపొర్లి పొలాల్లోకి ప్రవేశించింది. వర్షాలు పడే సమయంలో మైనర్, మీడియం, మేజరు డ్రైయిన్ల నుంచి నల్లమడ వాగులోకి వరదనీరు చేరుతుంది. అయితే ఎగువ నుంచి వాగులోకి భారీగా ప్రవాహం వస్తే ఆ నీరు డ్రైయిన్లలోకి వెనక్కు ప్రవహించి ప్రవాహ గతిని మార్చివేసి పంటపొలాల్లోకి వస్తోంది. దీని ప్రభావంతో ఇటీవల 3 మండలాలు, 15 గ్రామాల పరిధిలోని పొలాలపై పడింది. వేల ఎకరాల మేర వరిపంట నీట మునిగి పనికిరాకుండా పోయింది. పంట పొలాలు చెరువులను తలపించాయి. వాగు సమీప ప్రాంతాల్లో వరి సాగుచేసిన రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు.
నల్లమడ వాగు ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా పరిధిలోని బాపట్ల, ప్రత్తిపాడు, చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గాల పరిధిలో విస్తరించి ఉంది. వర్షాకాలంలో ప్రతిసారి ఈ వాగు పొంగి పంటలను ముంచెత్తటం సమస్యగా మారింది. కొందరు నల్లమడ వాగు కట్టలపై మట్టిని తవ్వి తరలించడం మరింత ఇబ్బందిగా మారింది. నీటిపారుదలశాఖ అధికారులు పర్యవేక్షణ లేమితో అక్రమార్కులు రెచ్చిపోతున్నారు. గండ్లు పడిన ప్రాంతాల్లో అధికారులు ఇసుక బస్తాలు వేసి తాత్కాలిక చర్యలు చేపడుతున్నారే తప్ప శాశ్వత పరిష్కారం చేయటం లేదు.
సీ వాల్యూ 500కు విస్తరించాలని నిర్ణయం : ప్రస్తుతం సీవాల్యూ 300తో ఉన్న వాగును సీ వాల్యూ 500కు విస్తరించాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అంటే 50వేల క్యూసెక్కుల వరద వచ్చినా ముంపు భారిన పడకుండా వాగు పరివాహక ప్రాంతాన్ని కాపాడవచ్చు. ఈ మేరకు 2025-26లో రూ.310 కోట్లతో ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసింది. అయితే ఆ ప్రతిపాదనలు ఇంకా పట్టాలెక్కలేదు. సీఎం చంద్రబాబు ఇటీవల నల్లమడ వాగు ముంపు ప్రాంతాల్ని పరిశీలించిన సమయంలోనూ ఈ అంశాన్ని రైతులు ప్రస్తావించారు. సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపిస్తామని సీఎం హామీ ఇచ్చారు.
నల్లమడ వాగుకు అప్పాపురం సమీపంలో కొమ్మమూరు కాలువ అడ్డుగా ప్రవహిస్తుంది. దీని కోసం అప్పాపురం సమీపంలో అండర్ టన్నెల్ నిర్మించారు. నల్లమడ వాగు నీరు కింద నుంచి వెళ్తుండగా కొమ్మమూరు కాలువ పైనుంచి ప్రవహిస్తుంది. అండర్ టన్నెల్ కు సంబంధించిన ఖానాలు సరిగా నిర్వహించని కారణంగా నల్లమడ వాగు నీరు సజావుగా ముందుకు పోవటం లేదు. భారీ వర్షాలు వచ్చినప్పుడు నీరు పక్కనే ఉన్న పొలాల్ని ముంచెత్తుతోంది.
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