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తెలంగాణ కల్చరల్ సొసైటీ సింగపూర్ అధ్యక్షుడిగా నల్ల భాస్కర్ గుప్త

తెలంగాణ కల్చరల్ సొసైటీ (సింగపూర్) 13 వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం - తెలంగాణ కల్చరల్ సొసైటీ (సింగపూర్) అధ్యక్షుడిగా ఏకగ్రీవంగ ఎన్నికయిన నల్ల భాస్కర్ గుప్త

Telangana Cultural Society Singapore
Telangana Cultural Society Singapore (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 2, 2026 at 7:34 PM IST

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Telangana Cultural Society Singapore : తెలంగాణ కల్చరల్ సొసైటీ (సింగపూర్) 13 వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం కుర్తాళం బోర్డర్, లిటిల్ ఇండియాలో నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో సుమారు 65 నుంచి 70 మంది సభ్యులు పాల్గొన్నారు. సమావేశంలో ముందుగా 12వ సర్వసభ్య సమావేశం వివరాలతోపాటు 2025-2026 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన రాబడి, ఖర్చుల పట్టికను సభ్యులకు వివరించి ఆమోదించారు. ఈ సమావేశం సందర్భంగా సభ్యులు సమ్మయ్య మోలుగూరి, ఇతర సభ్యులు అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు సొసైటీ పూర్వ అధ్యక్షులు గడప రమేష్ బాబు, ప్రధాన కార్యదర్శి రాము బొందుగుల, కోశాధికారి నంగునూరి వెంకట రమణ వివరణ ఇచ్చారు. ఈ సమావేశానికి మోడరేటర్​గా ప్రధాన కార్యదర్శి రాము బొందుగుల వ్యవహరించారు. 2025-2026 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆడిటర్లుగా సేవలందించిన కిరణ్ కుమార్ ఎర్రబోయిన, నీలం సుఖేందర్​కు కృతజ్ణతలు తెలియజేశారు.

సొసైటీ అభివృద్ధికి మరింత కృషి : తెలంగాణ కల్చరల్ సొసైటీ (సింగపూర్) ప్రస్తుత పదవీకాల అధ్యక్షుడిగా నామినేషన్ వేసిన నల్ల భాస్కర్ గుప్త, ఆయన కార్యవర్గాన్ని ఏకగ్రీవంగా ప్రతిపాదించారు. నామినేషన్ గడువులోగా ఒకే టీమ్ నుంచి నామినేషన్ రావడంతో ఎన్నిక ఏకగ్రీవం అయినట్టు ఎన్నికల అధికారులు తెల్లదేవరపల్లి కిషన్ రావు, మల్లారెడ్డి కళ్లెం ప్రకటించారు. నూతన కార్యవర్గం సహకారంతో సొసైటీని మరింత అభివృద్ధి చేయడానికి కృషిచేస్తానని అధ్యక్షుడు నల్ల భాస్కర్ తెలిపారు. అలాగే సొసైటీ వెన్నంటే ఉంటూ ఎప్పుడూ సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న కార్యనిర్వాహకవర్గ సభ్యులందరికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ సమావేశంలో సభ్యులు ఇచ్చిన సలహాలన్నింటిని స్వీకరించి అమలు చేసేందుకు శాయశక్తుల ప్రయత్నిస్తామని కార్యవర్గసభ్యులు తెలిపారు. ఈసారి ఎన్నికల అధికారులుగా వ్యవహరించిన తెల్లదేవరపల్లి కిషన్​రావు, మల్లారెడ్డి కళ్లెంకు సొసైటీ సభ్యులు కృతజ్ణతలు తెలిపారు. దీనితోపాటు 2026-2027 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆడిటర్లుగా సురేష్ మాటేటి, శ్రీధర్ బండారులను ఎన్నుకున్నారు.

సొసైటి మాజీ అధ్యక్షుడు రమేష్ బాబు గడప, తన పదవీకాలంలో సొసైటీని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకువెళ్లిన విధానం, సేవలను ఏవీ రూపంలో ప్రదర్శించి కార్యనిర్వాహక సభ్యులందరూ మర్యాదపూర్వకంగా సన్మానించారు. గత పన్నెండు సంవత్సరాలుగా రమేష్ బాబు గడప అందించిన సేవలను పూర్వ అధ్యక్షులు బండ మాధవ రెడ్డి, నీలం మహేందర్ కొనియాడారు. ఈ సందర్భంగా రమేష్​బాబు మాట్లాడుతూ, సొసైటీలో భాగమై రెండుసార్లు అధ్యక్షుడిగా సేవచేసే అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. అలాగే సొసైటీ వెన్నంటే ఉంటూ సేవలందించిన దుర్గా ప్రసాద్, సుగుణాకర్ రెడ్డికి కార్యనిర్వాహక, సభ్యులందరూ ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.

Telangana Cultural Society Singapore
Telangana Cultural Society Singapore (ETV Bharat)

నూతన కార్యవర్గంలోని సభ్యులు వీరే : నూతన కార్యవర్గం, కార్యనిర్వాహక వర్గంలో అధ్యక్షులు నల్ల భాస్కర్, ప్రధాన కార్యదర్శి బొందుగుల రాము, కోశాధికారి శెశిధర్ రెడ్డి ఎర్రమరెడ్డి, ఉపాధ్యక్షులు బసిక ప్రశాంత్ రెడ్డి, జూలూరి సంతోష్ కుమార్, మిర్యాల సునీత రెడ్డి, సంతోష్ వర్మ మాదారపు, విక్రమ్ చిట్ల సంస్థాగత కార్యదర్శి కాసర్ల శ్రీనివాస రావు, ప్రాంతీయ కార్యదర్శులు నంగునూరి వెంకట రమణ, నడికట్ల భాస్కర్, మహేష్ చెట్టిపెల్లి, కల్వ లక్ష్మణ్ రాజు, శివ ప్రసాద్ ఆవుల, కార్యవర్గ సభ్యులు బొడ్ల రోజా రమణి, రవి కృష్ణ విజ్జాపూర్, పెరుకు శివరామ్​ప్రసాద్, విజయ మోహన్ వెంగళ, సతీష్ పెసరు, చల్లా క్రిష్ణ, మణికంఠ రెడ్డి, భాస్కర్ రావు పులిగిళ్ల, ప్రవీణ్ మామిడాల, తోట రాజేంద్ర ప్రసాద్, యసరావేణి విజయ కుమార్ ఉన్నారు.

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