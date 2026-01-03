ETV Bharat / state

YUVA : 20 ఏళ్లకే బుల్లెట్ ప్రూఫ్​ గ్లాస్​పై సరికొత్త పరిశోధనలు - ఇండియా బుక్​ ఆఫ్​ రికార్డ్స్​లో చోటు

20ఏళ్లకే పరిశోధనల్లో రాణిస్తున్న మినీష్‌ కుమార్‌ - బుల్లెట్‌ ప్రూఫ్‌ గ్లాస్​పై పరిశోధన చేస్తోన్న మినీష్‌ - మినీష్‌ పరిశోధనకు ఇండియా బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌లో చోటు - అభినందించిన తెలంగాణ గవర్నర్‌

yuva
yuva (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 3, 2026 at 3:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Nalgonda Young Man Research on Bulletproof Glass : కష్టపడి పని చేస్తూ ఉంటే విజయం అనేది ఏదో ఒక రోజు తప్పకుండా వస్తుంది. టాలెంట్‌ ఉంటే జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకోవచ్చు ఈ యువకుడు అంటున్నారు. పేదరికంలో పుట్టి, పన్నెడో తరగతి వరకు సాధారణ సగటు విద్యార్థిగా ఉన్న అతడు జీవితంలో ఉన్నతంగా ఎదగాలనే ఆకాంక్షతో స్పష్టమైన మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన శ్రమతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. బుల్లెట్​ ప్రూఫ్​ గ్లాస్​పై పరిశోధన చేస్తూ ఇండియా బుక్​ ఆఫ్​ రికార్డ్స్​లో చోటు దక్కించుకున్న మినీశ్​ కుమార్​ గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఇంటర్మీడియట్‌ వరకూ సాధారణ విద్యార్థిగా ఉన్న మినీష్‌ ఎంసెట్‌లో 8,208వ ర్యాంకు తెచ్చుకున్నాడు. జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్‌లో మెకానికల్‌ ఇంజనీరింగ్‌లో చేరాడు. ఇంజనీరింగ్‌ మొదటి ఏడాదిలోనే చేపల పెంపకానికి సంబంధించిన యంత్రాన్ని రూపొందించి బంగారు పతకాన్ని సాధించాడు. దీంతో కళాశాలలో రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్‌లో అవకాశం వచ్చింది. ఇంటర్‌నేషనల్ జర్నల్ ఫర్ సైన్స్, ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ వారి స్పాన్సర్‌షిప్‌తో బుల్లెట్ ప్రూఫ్ గ్లాస్ టెక్నాలజీపై దాదాపు రెండేళ్ల పాటు పరిశోధన చేసి పత్రాలను మినీష్​ రూపొందించాడు. అవి ఇటీవల ప్రచురితమయ్యాయి. ఈ అంశంపై మొట్టమొదటి పరిశోధన పత్రం 45 ఏళ్ల క్రితం ప్రచురితం అవ్వగా, ఆ తర్వాత మినీష్​ రీసెర్చ్​ మాత్రమే పబ్లిష్​ అయింది.

YUVA : 20 ఏళ్లకే బుల్లెట్ ప్రూఫ్​ గ్లాస్​పై సరికొత్త పరిశోధనలు - ఇండియా బుక్​ ఆఫ్​ రికార్డ్స్​లో చోటు (ETV)

ఇండియా బుక్​ ఆఫ్​ రికార్డ్స్​లో చోటు : మినీష్​ చేసిన బుల్లెట్​ ప్రూఫ్ గ్లాస్​ పరిశోధనకు ఇండియా బుక్​ ఆఫ్​ రికార్డ్స్​లో చోటు దక్కింది. దీంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్​ జిష్ణుదేవ్​వర్మ అతడిని లోక్​భవన్​కు పిలిపించుకుని అభినందించారు. ప్రస్తుతం మినీష్​ గూగుల్​ డెవల్​మెంట్​ గ్రూప్​ హైదరాబాద్​ బ్రాంచ్​కు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్నాడు. పలు కళాశాలల్లో సాంకేతికతపై విద్యార్థులకు పరీక్షలు, అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తూ వస్తున్నాడు.

"ఏం చేస్తే మేడిన్​ ఇండియా -మేకింగ్​ ఇండియా అవుతుంది అనే నినాదాలకు నేను ఎట్రాక్ట్​ అయ్యాను. డీఆర్​డీఓ, డిఫెన్స్​కు సంబంధించిన సంస్థలకు మనం ఏదైనా సపోర్ట్​ చేయవచ్చా అని ఆలోచించాను. మెకానికల్​ సైన్స్​ ఇంజినీరింగ్​ నుంచి మెటీరియల్​ సైన్స్​ ఇంజినీరింగ్​లో బుల్లెట్​ ప్రూఫ్​ అద్దాలు మీద పరిశోధనలు చేశాను. ఈ మెటీరియల్​ సైన్స్​లో ఒక మెటీరియల్​ను మనం ఎలా డీ కోడ్​ చేయవచ్చు. మనకు హార్డెస్ట్​ మెటీరియల్​ డైమండ్​. ఆ డైమండ్​ను మనం ఆర్టిఫియల్​గా ఎలా తయారు చేయవచ్చు. ఆర్టిఫియల్​ డైమండ్​లో మనకు ఎలాంటి క్వాలిటీస్​ ఉంటాయి. వంటి మెటీరియల్ సైన్సెస్​ మీద నాకు ఎక్కువ ఆసక్తి వచ్చింది. ఈ ఆసక్తిని ఇయర్​ బై ఇయర్​ షార్ప్​ చేసుకుంటూ ఇంకా రాటు తేలాను. అందులో భాగమే ఈ బుల్లెడ్​ ప్రూఫ్​ గ్లాస్​." - మినీష్​ కుమార్​, బుల్లెట్​ ప్రూఫ్​ గ్లాస్​ పరిశోధకుడు

అద్దం అవతల ఉన్న వ్యక్తి అపాయం కలగకుండా : 1980లో ఇటలీలో రూపొందించిన సాంకేతికత ఆధారంగానే ఇప్పటికీ బుల్లెట్‌ప్రూఫ్‌ అద్దాలు తయారవుతున్నాయి. మన దేశంలో వాడే గ్లాస్‌ చాలా వరకూ జర్మనీ నుంచే దిగుమతి అవుతోంది. ఈ విషయాన్ని గమనించిన మినీష్‌, మన దేశంలోనే నాణ్యమైన బుల్లెట్‌ ప్రూఫ్‌ అద్దాలు తయారు చెయ్యాలనే ఆలోచనతో పరిశోధన మొదలు పెట్టారు. క్రోమియం, నికెల్ పదార్థాలను ఉపయోగించి 650 నానోమీటర్ల ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద సైతం అద్దం అవతల ఉన్న వ్యక్తికి ఎలాంటి అపాయం కలగకుండా తయారు చేయొచ్చని కనిపెట్టాడు.

నాలుగేళ్ల క్రితం మినీష్‌ ఆక్వాటెక్‌ ఫౌండేషన్‌ స్థాపించాడు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని విద్యార్థులకు వివిధ ప్రాజెక్టులు ఇచ్చి వాటిని పూర్తి చేసిన వారికి బహుమతులు అందిస్తూ ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. 16 కళాశాలల్లో వర్క్‌షాప్స్‌ నిర్వహించి జియో ప్లాట్‌ఫాం వంటి వేదికలపై 20 వరకూ ప్రసంగాలు ఇచ్చాడు. 2023లో ప్రధాని మోదీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన పరీక్షా పే చర్చా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాడు.

మెటీరియల్‌ టెక్నాలజీపై మినీష్‌ రాసిన పుస్తకం త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి రానుంది. 20 ఏళ్లలోపే ఇంజనీరింగ్‌ పూర్తి చెయ్యడంతో పాటు అద్దాలపై పరిశోధన చేసినందుకుగానూ జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్ గోల్డెన్ జూబ్లీ వేడుకల్లో యంగెస్ట్ సైంటిస్ట్ అవార్డుకు ఎంపికయ్యాడు. డిఫెన్స్‌ సిస్టమ్‌లోని నూతన సాంకేతికతతో ప్రయోగాలు చేసి బుల్లెట్ ప్రూఫ్‌ గ్లాస్ అతి తక్కువ ధరలో, ఎక్కువ మన్నికతో తయారు చేయడమే తన లక్ష్యంగా చెబుతున్నాడు యువ సైంటిస్ట్‌ మినీష్‌.

మినీష్​ తల్లిదండ్రులు హర్షం : చిన్న వయస్సులోనే తమ కుమారుడు ఎంతో ఘనత సాధించాడని మినీష్‌ తల్లిదండ్రులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చిన్నపట్టి నుంచి మినీష్‌ అందరికంటే భిన్నంగా ఆలోచిస్తూ గొప్పగా ఏదైనా సాధించాలనే తపన తనలో ఉండేదన్నారు. తమ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టాడని జీవితంలో మరెన్నో గొప్ప విజయాలు సాధించాలని కోరుకుంటున్నామన్నారు. మినీష్​ తయారు చేస్తోన్న బుల్లెట్​ ప్రూఫ్​ గ్లాస్​ పరిశోధన ప్రస్తుతం హైదరాబాద్​లోని టీవర్క్స్​లో కొనసాగుతోందని త్వరలోనే గ్లాస్​ మార్కెట్​లోకి వస్తుందని మినీష్​ తెలిపారు.

YUVA : ఇది కదా సోదరబంధం : అన్న ఉద్యోగం కోసం చదువు త్యాగం చేసిన తమ్ముడు

YUVA : 'అఫ్​ కోర్స్​ రాజమౌళి సర్​తో' - హాలీవుడ్ ప్రొడక్షన్​ డిజైనర్ లక్ష్మీ నైమిష గుమ్మడి

TAGGED:

RESEARCH ON BULLETPROOF GLASS
MINISH KUMAR ON BULLETPROFF GLASS
TELANGANA HUMAN INTEREST STORIES
బుల్లెట్​ ప్రూఫ్​ గ్లాస్​ పరిశోధనలు
NALGONDA MAN RESEARCHES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.