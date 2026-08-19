చేతులకు గ్లవ్స్, ముఖానికి మాస్క్, సీసీ కెమెరాలపై నజర్ - ప్రిన్సిపల్ హత్య కేసులో నిందితుల ముందు జాగ్రత్తలు : నల్గొండ ఎస్పీ
నల్గొండ ప్రైవేట్ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ హత్య కేసు ఛేదించిన పోలీసులు - విద్యార్థులే పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం చంపినట్లు గుర్తింపు - పూర్తి వివరాల కోసం నల్గొండ ఎస్పీతో ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ
Published : August 19, 2026 at 10:57 PM IST
Principal Rupa Reddy Murder Case : నల్గొండ జిల్లా కొండమల్లేపల్లిలోని ప్రైవేట్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ రూపారెడ్డి హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. ఆమె నిర్వహిస్తున్న పాఠశాలలో పదో తరగతి చదివే ఇద్దరు విద్యార్థులే రూపారెడ్డిని చంపారని దర్యాప్తు అనంతరం వెల్లడించారు. డబ్బుల కోసం పథకం ప్రకారమే రెక్కీ నిర్వహించి మరీ వారు హత్యకు పాల్పడినట్లు స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఈ కేసుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను నల్గొండ జిల్లా ఎస్పీ శరత్ చంద్ర పవార్ 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్' నిర్వహించిన ప్రత్యేక ముఖాముఖి ద్వారా వెల్లడించారు.
ప్రశ్న : విద్యార్థులు ఈ హత్య చేయడానికి గల కారణాలు ఏమిటి?
సమాధానం : మా దర్యాప్తు ప్రకారం పిల్లలు జల్సాలకు అలవాటుపడి ఈజీ మనీ కోసం ఈ హత్య చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ప్రధాన నిందితుడైన విద్యార్థి కొద్ది రోజుల కింద బ్యాగులో మొబైల్, డబ్బుతో పట్టుబడ్డాడు. దీంతో అతణ్ని హాస్టల్ నుంచి డే స్కాలర్గా మార్చారు. దీంతో ఈ కక్ష కూడా కారణమై ఉంటుందని భావిస్తున్నాం.
ప్రశ్న : ఘటన జరిగిన వారం దాకా ఆధారాలు లభించలేదు కదా? ఈ కేసులో మీకు ఎదురైన సవాళ్లు ఏంటి?
సమాధానం : ఈ కేసుకు సంబంధించి ఐదు ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేసి దర్యాప్తును ప్రారంభించాం. తొలుత దూరం నుంచి సీసీటీవీ ఫుటేజీలో రెడ్ టీషర్ట్, హుడీ తప్పతే మిగితా ఆధారాలు దొరకలేదు. ఇంకా ఏమైనా క్లూస్ దొరుకుతాయేమోనని రోజూ సమీక్షించేవాళ్లం. ఈ క్రమంలో పాఠశాలలోని విద్యార్థులపైనా అనుమానం వచ్చి విచారించడంతో అసలు విషయం బయటపడింది.
సమాధానం : ఎంత డబ్బులు దోచుకెళ్లారు? వారి నుంచి మీరు ఎంత రికవరీ చేశారు?
సమాధానం : మొత్తం రూ.2.60 లక్షలు ఎత్తుకెళ్లారు. అందులో రూ.2.54 లక్షలు స్వాధీనం చేసుకున్నాం. అయితే నిందితుడు దోచుకెళ్లిన సొమ్ముతో ఒక ఐఫోన్ కొన్నాడు. దాన్ని కూడా రికవరీ చేశాం.
ప్రశ్న : హత్య చేసేందుకు వారు ముఖానికి మాస్కులు, చేతికి గ్లవ్స్, సీసీ కెమెరాల్లో చిక్కకుండా పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం హత్య చేసినట్లు తెలుస్తోంది. పదో తరగతి విద్యార్థులు ఇంత పక్కాగా ఎలా చేసి ఉంటారని భావిస్తున్నారు?
సమాధానం : ఒక వారం నుంచి ఇద్దరు విద్యార్థులు దీని కోసం ప్లాన్ వేశారని తెలిసింది. ఇలా చేయడానికి వారు ప్రభావితం అయ్యేలా కచ్చితమైన సమాధానం తెలియడం లేదు. ఈ అంశాల పట్ల ప్రత్యేకంగా విచారిస్తాం. భవిష్యత్తులోనూ జరగుకుండా మేము స్పెషల్గా స్టడీ చేస్తాం.
ప్రశ్న : కేసు దర్యాప్తు ఎప్పటిలోగా పూర్తి చేసి ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసే అవకాశం ఉంది?
సమాధానం : నిందితులను ముందుగా జువైనల్ జస్టిస్ బోర్డుకు ముందుకు తరలించాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత పోలీస్ కస్టడీలోకి తీసుకొని, నెలలోపు అన్ని ఆధారాలు సేకరించి ఛార్జ్షీట్ సిద్ధం చేస్తాం.
ప్రశ్న : విద్యార్థులే హత్య చేసి ఉంటారని మీకు ఎలా అనుమానం వచ్చింది?
సమాధానం : మేము ముందు ప్రత్యేకించి ఫలానా వారే చేసి ఉంటారని ఒకరిపైనే ఫోకస్ చేయలేదు. ఇంట్లో తగాదాలు, ఆర్థిక పరమైన విషయాలు, ఇతర రాష్ట్ర ముఠాలు, విద్యార్థులు ఇలా హత్యకు గల కారణాల పట్ల ఒక్కో అంశంపై దర్యాప్తు చేయడానికి ఐదు బృందాలు ఏర్పాటు చేశాం. అలా విద్యార్థుల మీద విచారణ చేసిన టీం ద్వారా ఈ విషయం బయటకొచ్చింది.
ప్రశ్న : పదో తరగతి విద్యార్థులే ఇంత దారుణానికి ఒడిగట్టారు. దీని ద్వారా తల్లిదండ్రులకు మీరు ఏ సలహాలు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు?
సమాధానం : పిల్లలు స్కూళ్లకు వెళ్లిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు? వారి ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ఎలా ఉంది? ఏవైనా చెడు వ్యసనాలకు అలవాటుపడుతున్నారా? పేరెంట్స్తో పాటు టీచర్లు కూడా పర్యవేక్షిస్తూ ఉండాలి.
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