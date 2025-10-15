ETV Bharat / state

ఈ మాస్కులకు 700 ఏళ్ల చరిత్ర - కేవలం ఆ ప్రాంతాల వారు మాత్రమే ధరిస్తారు!!

700 ఏళ్ల నుంచి మాస్కులను తయారుచేస్తున్న నాయకపోడు గిరిజనులు - సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రపంచానికి తెలియజెప్పాలనే ఉద్దేశంతో నృత్యాలు చేస్తున్న గిరిజనులు

Naikpodu Tribals Making Masks
Naikpodu Tribals Making Masks (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 15, 2025 at 12:45 PM IST

Naikpod Tribe Making Masks : ధర్మరాజు, పోతరాజు, వరాహరాజు, ఎర్రగొండ రాకాసి, నల్లగొండ రాకాసి ముఖ తొడుగులను వేసుకుని మాఘమాసంలో జరిగే జాతరలో నృత్యం చేస్తే మన్నూ మిన్నూ ఏకం కావాల్సిందే. ఈ మాస్కులను నాయకపోడు గిరిజనులు 700 ఏళ్ల నుంచి తయారు చేస్తున్నారు. కాకతీయ రాజు సింగభూపాలుడి కాలం నుంచి వీరు వెలుగులోకి వచ్చారు.

ముఖ తొడుగులు ధరిస్తే ఆవాహనమవుతారన్న నమ్మకమట! : తెలంగాణలో గోదావరి పరిసర ప్రాంతమైన భద్రాద్రి జిల్లా అడవుల్లో జీవిస్తుండగా క్రమంగా అన్ని జిల్లాలకు విస్తరించారు. ప్రతి ఏడాది మాఘమాసం మొదటి వారం, ఏరువాక పౌర్ణమి వెళ్లాక వారం రోజుల్లోపు అడవుల్లోకి ప్రతి తండాలో ముఖ తొడుగులను ధరించి నృత్యం చేస్తారు. ఆ ముఖ తొడుగులు ధరించినప్పుడు వారు ఆవాహనమవుతారన్న నమ్మకం ఇప్పటికీ ఉంది. ఇన్ని ప్రత్యేకతలున్న వీటికి భౌగోళిక గుర్తింపు తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో ప్రయత్నిస్తున్నారు. హైదరాబాద్​కు చెందిన జీఐ ప్రాక్టిషనర్​ శుభజిత్​ సాహాను సంప్రదించి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.

మాస్క్​ తయారీకి సహజసిద్ధమైన రంగులే : నాయకపోడు గిరిజనులు ఈ మాస్క్​ తయారీకి సహజసిద్ధమైన రంగులను వినియోగిస్తారు. భద్రాద్రి, ములుగు జిల్లాల్లో దొరికే తెల్లపొనికి, నల్లపొనికి కలపతో ఫేస్​ మాస్క్​ను తయారు చేస్తున్నారు. నీలం రంగు కోసం రాళ్లు, ఇతర రంగులకు సుద్ద, ఎరుపు రంగును తవిసిచెట్టు బెరడు, చెట్టు రసాన్ని ఎర్రమద్ది చెట్టును వినియోగిస్తున్నారు.

తప్పనిసరైతేనే కృత్రిమ రంగులు : ఇంకా నలుపు రంగు విషయానికొస్తే దీనికోసం బిల్లుడు బొగ్గు, బూడిదను ఉపయోగిస్తున్నారు. అత్యవసరమైతేనే ఆక్రలిక్​ పెయింట్లను వినియోగిస్తున్నారు. ఆ గిరిజనుల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రపంచానికి తెలియజెప్పాలనే ఉద్దేశంతో 11 ఏళ్ల క్రితం నాయకపోడు ట్రైబల్​ ఆర్ట్​, క్రాప్ట్స్​ పెయింటింగ్​ సొసైటీని పసుల అంజన్​కుమార్​ ప్రారంభించారు. 2017 నుంచి ముఖ తొడుగులను రూపొందించి ఐటీడీఏ అధికారుల సహకారంతో ప్రదర్శనలు నిర్వహిస్తున్నారు.

హిడింబి ఆడపడుచు : అజ్ఞాతవాసంలో పాండవులు తమ వద్దకు వచ్చారని హిడింబి తమ ఆడపడుచు అని నాయకపోడు తెగవాసులు తెలుపుతున్నారు. భీముడు తమకు వ్యవసాయం నేర్పించారని వివరిస్తున్నారు. కొర్రలు పంపించడం నేర్పినందున పాండవులను కొర్రాజులుగా పూజలు చేస్తుంటారని పేర్కొన్నారు. గ్రామదేవతలుగా నల్లగొండ రాకాసి, ఎర్రగొండ రాకాసిలను కొలుస్తున్నామని, పోతరాజును అనపోతనాయకుడిగా భావించి పూజలు చేస్తున్నామని తెలిపారు.

తెలంగాణలో తయారయ్యే వివిధ కళాకృతులు :

చీరల తయారీకి ఓ ప్రత్యేకత : చీరల తయారీ అనగానే ముందుగా గుర్తుకొచ్చే పేరు తెలంగాణ. అందుకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలంగాణ చేనేత చీరకు ఓ ప్రత్యేకమైన బ్రాండ్​ ఉంటూ ఉంది. ఇలాంటి డిమాండ్​ ఉండడం వల్ల దేశవిదేశాల్లో అనేక అవార్డులను తెలంగాణ చేనేత చీర కొల్లగొడుతుంది. తాజాగా ఓ చేనేత కళాకారుడు నేసిన పర్యావరణహిత చీర వల్ల జాతీయ స్థాయిలో ఇంకా తన గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. గద్వాల, పోచంపల్లి, సిరిసిల్ల చీరలకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది.

ఫిలిగ్రీ వస్తువుల తయారీ : కరీంనగర్​ ఫిలిగ్రీ వస్తువులకు దేశ విదేశాల్లో మంచి డిమాండ్​ ఉంది. పాన్​ డబ్బా, వెండి సెంట్​ డబ్బాలు(అత్తర్​ దాన్లు), వెండి కంచాలను ఎక్కువగా తయారు చేస్తారు. ఇది కేవలం కరీంనగర్​కు మాత్రమే పరిమితం అయింది. ప్రస్తుతం కరీంనగర్​లో మొత్తం 150 మంది మాత్రమే సిల్వర్​ ఫిలిగ్రీ నిపుణులు ఉన్నారు. దీనిపై వీరు పేటెంట్​ హక్కులు కూడా పొందారు. గతేడాది జరిగిన జీ-20 సదస్సులో వివిధ దేశాల అధ్యక్షులు కోటుకు అలంకరించిన అశోక చక్రంతో కూడిన బ్యాడ్జీలను ఇక్కడి కళాకారులే తయారు చేశారు.

