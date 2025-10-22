ETV Bharat / state

మైనర్‌పై అత్యాచారం కేసులో సంచలన తీర్పు - నిందితునికి 32 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష

మైనర్​ బాలికపై అత్యాచారం కేసులో(2022) సంచలన తీర్పు - నిందితుడికి 32 ఏళ్లు జైలుశిక్ష విధిస్తూ నల్గొండ పోక్సో కోర్టు తీర్పు - బాధితురాలికి రూ.10 లక్షల పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 22, 2025 at 5:24 PM IST

Nalgonda POCSO Court Sensational Verdict : మైనర్​ను కిడ్నాప్ చేసి పలుమార్లు అత్యాచారానికి పాల్పడి బలవంతంగా పెళ్లి చేసుకున్న యువకుడికి 32 ఏళ్లు జైలు శిక్ష, రూ.75 వేల జరిమానా విధిస్తూ నల్గొండ పోక్సో కోర్టు ఇన్ఛార్చ్ న్యాయమూర్తి రోజారమణి తీర్పు వెలువరించారు.

పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ వేముల రంజిత్ కథనం ప్రకారం : నల్గొండ పట్టణం పానగల్​కి చెందిన గురజాల చందు( 21 ) అనే యువకుడు నల్గొండ మండలానికి చెందిన ఓ బాలికను కిడ్నాప్ చేసి, పలుమార్లు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఆ తర్వాత బలవంతంగా బాలికను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. తన కుమార్తె కనిపించడం లేదని బాలిక కుటుంబసభ్యులు నల్గొండ టూ టౌన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు చందును నిందితుడిగా గుర్తించారు. అతనిపై 2022 సెప్టెంబర్​లో కిడ్నాప్, బాల్య వివాహం, పోక్సో యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేశారు.

నిందితునికి 32 ఏళ్ల జైలుశిక్ష : 2022 డిసెంబర్ నుంచి కోర్టులో వాదనలు నడిచాయి. ఇవాళ నల్గొండ పోక్సో కోర్టు ఇన్ఛార్జ్ న్యాయమూర్తి రోజారమణి చందును దోషిగా తేల్చారు. పోక్సో యాక్టు కింద 20 సంవత్సరాలు, కిడ్నాప్ కింద పదేళ్లు, బాల్య వివాహం కింద రెండేళ్లు మెుత్తం 32 ఏళ్లు జైలు శిక్ష, రూ.75 వేల జరిమానా విధిస్తూ తీర్పు ఇచ్చారు. బాధితురాలికి రూ.10 లక్షల పరిహారం చెల్లించాలని తీర్పులో నల్గొండ కోర్టు ఇన్​ఛార్జి న్యాయమూర్తి రోజారమణి పేర్కొన్నారు.

"బాధితురాలు తనపై అత్యాచారం చేశాడని నల్గొండ పోలీస్​ స్టేషన్​లో 2022లో ఫిర్యాదు చేయగా పోక్సో చట్టం కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. విచారణలో నిందితునికి వ్యతిరేకంగా కోర్టులో సాక్ష్యాలు సమర్పించాం. మైనర్​పై అత్యాచారం, కిడ్నాప్, బాల్య వివాహం నేరాల కింద 32 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధిస్తూ కోర్టు తీర్పు వెల్లడించింది. అలాగే నిందితునికి రూ.75వేల జరిమానా కూడా విధించింది - వేముల రంజిత్, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్, నల్గొండ

