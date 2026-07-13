ప్రాజెక్టు "నక్ష" ప్రాపర్టీకి రక్ష - మహారాష్ట్ర తరహాలో జారీకి ప్రణాళిక
ఆస్తి సమగ్ర సమాచారానికి ప్రాపర్టీ కార్డు ఇచ్చేందుకు కసరత్తు - తాడేపల్లిగూడెం, రేపల్లెలో ప్రయోగాత్మక ప్రాజెక్టు - దశల వారీగా అన్ని నగరాలు, పట్టణాల్లోనూ అమలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 2:02 PM IST
First Phase Of Project Naksha In Tadepalligudem And Repalle Municipalities : రాష్ట్రంలో పట్టణ ఆస్తుల నిర్వహణలో కీలక మార్పునకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. మహారాష్ట్ర తరహాలో రాష్ట్రంలోని నగరాలు, పట్టణాల్లో ఇళ్లు, ఫ్లాట్లు, దుకాణాలు, ఖాళీ స్థలాలకు ప్రత్యేక ప్రాపర్టీ కార్డులు జారీ చేయాలని నిర్ణయించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ నక్ష ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని దశలవారీగా అమలు చేయనుంది.
పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఆస్తుల వివరాలను మరింత పారదర్శకంగా నమోదు చేయడంతో పాటు కొనుగోలు, అమ్మకాలను సులభతరం చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ప్రాపర్టీ కార్డుల జారీకి సిద్ధమైంది. మొదటి దశలో తాడేపల్లిగూడెం, రేపల్లె పురపాలక సంఘాల్లో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయనున్నారు. ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో కలిపి 60 వేల ప్రాపర్టీ కార్డులను వచ్చే నెలాఖరులోగా సర్వే పూర్తి చేసి అందించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
అనంతరం రాష్ట్రంలోని అన్ని నగరాలు, పట్టణాలకు ఈ కార్డుల జారీని విస్తరించనుంది. ఈ ప్రాపర్టీ కార్డులో యజమాని పేరు, ఫ్లాట్ లేదా ఇంటి నంబర్, కార్పెట్ ఏరియా, బిల్ట్-అప్ ఏరియా, భూమిలో యజమాని వాటా, బ్యాంకు రుణం లేదా తనఖా వివరాలు, వార్షిక ఆస్తి పన్ను, ఖాళీ స్థలాలకు వేకెంట్ ల్యాండ్ ట్యాక్స్ లాంటి వివరాలు నమోదు చేస్తారు. డ్రోన్ల ద్వారా సర్వే నిర్వహించి జియో-కోఆర్డినేట్లతో ఆస్తులను మ్యాపింగ్ చేయనున్నారు. స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖతో అనుసంధానం చేసి, ఆస్తి రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయిన వెంటనే మ్యూటేషన్ ప్రక్రియను కూడా పూర్తి చేసే విధంగా వ్యవస్థను రూపొందిస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలో 123 పుర, నగరపాలక సంస్థలు : ఈ కార్డుల ద్వారా ఆస్తి యాజమాన్యంపై స్పష్టత పెరగడంతో పాటు కొనుగోలు, అమ్మకాలు సులభం కానున్నాయి. బ్యాంకు రుణాల మంజూరు వేగవంతం కావడంతో పాటు ఆస్తి వివాదాలు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అలాగే భవన నిర్మాణానికి అధికారిక అనుమతులు ఉన్నాయా లేదా, అది ఏ జోన్లో ఉందనే సమాచారం కూడా కార్డులో అందుబాటులో ఉండటంతో అనుమతులు లేని నిర్మాణాలను గుర్తించడం మరింత సులభం కానుంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని 123 పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల పరిధిలో సుమారు 50 లక్షల నిర్మాణాలు, 2 లక్షల 31 వేల ఖాళీ స్థలాలు ఉండగా, భవిష్యత్తులో వీటన్నింటికీ ప్రాపర్టీ కార్డులు జారీ చేయాలని ప్రభుత్వం ప్రణాళిక రూపొందించింది.
ఏం చేస్తారంటే?:
- నగరాలు, పట్టణాల్లో డ్రోన్ల ద్వారా తీసిన చిత్రాలతో క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి నిర్ధారించుకుంటారు.
- ఫ్లాట్లు, వ్యక్తిగత గృహాలు, దుకాణాలకు వాటి ఆస్తిపన్ను, ఖాళీ స్థలమైతే ఆ పన్ను వివరాలను చిత్రానికి జోడించి జియో కోఆర్డినేట్స్తో సహా ప్రాపర్టీ కార్డు తయారు చేస్తారు.
- స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖకు ఇందులో భాగస్వామ్యం కల్పిస్తారు.
- ప్రాపర్టీ కార్డులో వివరాల ఆధారంగా సబ్ రిజిస్ట్రార్లు క్రయవిక్రయాలకు రిజిస్ట్రేషన్లు చేస్తారు.
- రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయిన వెంటనే ఆస్తుల బదలాయింపునకు సంబంధించిన మ్యుటేషన్ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.
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