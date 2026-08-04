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దేశంలోనే తొలిసారి 'ఏఐ' ఇంటర్వ్యూలు - నిరుద్యోగులకు వరం 'నైపుణ్యం' పోర్టల్

నిరుద్యోగ యువత, విద్యార్థుల కోసం ప్రభుత్వ సరికొత్త అడుగు - 'నైపుణ్యం' పోర్టల్ ద్వారా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత ఇంటర్వ్యూలు - తొలి విడతలో 20 లక్షల మందికి అవకాశం

Naipunyam Portal AI Interview
Naipunyam Portal AI Interview (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 1:14 PM IST

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Naipunyam Portal AI Interview : రాష్ట్రంలోని విద్యార్థులు, నిరుద్యోగ యువత కోసం ప్రభుత్వం సరికొత్త విప్లవానికి నాంది పలికింది. ఉద్యోగ వేటలో ఉన్న యువత తమ వృత్తిపరమైన సామర్థ్యాలను, నైపుణ్యాలను పక్కాగా అంచనా వేసుకునేందుకు వీలుగా 'నైపుణ్యం' పోర్టల్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తోంది. ఇందులో దేశంలోనే తొలిసారిగా 'ఏఐ ఇంటర్వ్యూ' (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) విధానాన్ని ప్రవేశపెడుతోంది. దీని ద్వారా యువత తమ ప్రతిభను పరీక్షించుకోవడంతో పాటు, లోపాలను సరిదిద్దుకుని ఉద్యోగాలకు సులువుగా ఎంపికయ్యేలా నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ఈ బృహత్తర ప్రణాళికను రూపొందించింది.

ఎలా జరుగుతుంది? : నైపుణ్యం పోర్టల్‌లో నిర్వహించే ఒక్కో ఏఐ ఇంటర్వ్యూకు గరిష్ఠంగా 10 నిమిషాల సమయం ఉంటుంది. అభ్యర్థులు చదివిన సబ్జెక్టులు, ఎంచుకున్న రంగాలపైనే ఇందులో ప్రశ్నలు అడుగుతారు. అభ్యర్థి ఇచ్చే సమాధానాలను బట్టి ఏఐ వ్యవహరిస్తుంది. ప్రశ్నలకు వేగంగా సమాధానాలు ఇస్తుంటే, ప్రశ్నల సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది. ఒకవేళ అభ్యర్థి తడబడినా, సమాధానాలు చెప్పడంలో జాప్యం చేసినా తక్కువ ప్రశ్నలతోనే ఆ ఇంటర్వ్యూ ముగిసిపోతుంది. అంతేకాకుండా, ఇంటర్వ్యూకు హాజరైన అభ్యర్థి అసలైన వ్యక్తా? లేక నకిలీనో? అనేది కూడా ఏఐ సులువుగా పట్టేస్తుంది. అభ్యర్థి వాయిస్ ద్వారా ఈ విషయాన్ని పక్కాగా గుర్తిస్తుంది. ఒక్కో అభ్యర్థికి రెండు ఏఐ ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చేలా పోర్టల్‌లో సదుపాయం కల్పించారు.

ప్లంబర్ నుంచి బీటెక్ వరకు అందరికీ : కేవలం ఉన్నత చదువులు చదివిన వారికే కాకుండా, వృత్తి నైపుణ్యాలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ ఏఐ ఇంటర్వ్యూలు ఉపయోగపడనున్నాయి. ప్లంబర్, మెకానిక్ వంటి వృత్తుల దగ్గరి నుంచి బీటెక్ పూర్తి చేసిన, చదువుతున్న వారి వరకు అందరికీ ఇది లాభదాయకం. ఇందుకోసం నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ 867 జాబ్ రోల్స్ (ఉద్యోగ విభాగాలు) ను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తోంది. ఇంటర్వ్యూ పూర్తయిన వెంటనే అభ్యర్థుల లాగిన్‌కు ఒక సర్టిఫికెట్ కూడా వస్తుంది.

లోపాలు తెలుసుకోవచ్చు : ఈ ఏఐ ఇంటర్వ్యూల ద్వారా అభ్యర్థులు తమ బలాలు, బలహీనతలను సులభంగా అంచనా వేసుకోవచ్చు. ఇంటర్వ్యూ పూర్తయ్యాక వచ్చే రిపోర్టులో అభ్యర్థి ఏ విభాగంలో వెనుకబడ్డారు? ఏ అంశంలో మెరుగ్గా ఉన్నారో స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఒకవేళ ఏవైనా విభాగాల్లో వెనుకబడి ఉంటే ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదు. అభ్యర్థులు తమ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకునేందుకు నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ అదే వెబ్‌సైట్‌లో ఉచిత శిక్షణ పొందే అవకాశాన్ని కూడా కల్పిస్తోంది.

ఇక 50 లక్షల టార్గెట్ : ఈ ఏఐ ఇంటర్వ్యూలను నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ఇప్పటికే ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేసి చూసింది. లక్ష ఏఐ ఇంటర్వ్యూలను నిర్వహించగా అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. 81,874 మంది ఏఐ ఇంటర్వ్యూలకు హాజరయ్యారు. వీరిలో 20,359 మంది ఉద్యోగులు, 7,520 మంది విద్యార్థులు, 53,995 మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు. ఈ ప్రయోగంలో సానుకూల ఫలితాలు రావడంతో దీని పరిధిని భారీగా విస్తరించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మొదటి విడతలో 20 లక్షల ఏఐ ఇంటర్వ్యూల సదుపాయం కల్పించనున్నారు. ఆ తర్వాత రానున్న మూడేళ్ల కాలంలో 50 లక్షల ఏఐ ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించాలనేది ప్రభుత్వ లక్ష్యం.

ఇక్కడే రెజ్యుమె తయారీ : నైపుణ్యం పోర్టల్ కేవలం ఇంటర్వ్యూలకే పరిమితం కాలేదు. ఇది ఉద్యోగాన్వేషణలో ఉన్నవారికి ఒక చక్కని వేదికగా మారనుంది. అభ్యర్థులు తమ విద్యార్హతల ఆధారంగా ఇక్కడే ప్రొఫెషనల్‌గా రెజ్యుమె తయారు చేసుకోవచ్చు. దాన్ని ప్రింట్ కూడా తీసుకోవచ్చు. అలా పోర్టల్‌లో అప్‌లోడ్ చేసిన రెజ్యుమెలు నేరుగా అందులో నమోదైన వివిధ కంపెనీలకు చేరుతాయి. అభ్యర్థుల అర్హతలు, ఇంటర్వ్యూల్లో వారు సాధించిన ప్రతిభను చూసి కంపెనీలు నేరుగా ఆన్‌లైన్‌లోనే ఆఫర్స్ ఇచ్చే సదుపాయం ఇందులో ఉంది. ఆయా కంపెనీల నుంచి వచ్చే ఉద్యోగ సమాచారం నేరుగా అభ్యర్థుల లాగిన్‌కు, వారి వాట్సాప్ నంబర్‌కు మెసేజ్ రూపంలో వెళ్తుంది.

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