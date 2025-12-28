గర్భగుడియే గాలి గోపురమంత ఎత్తు - ఒకే శిలపై నాలుగు దిక్కులా నలుగురు దేవతా మూర్తులు - ఈ దేవాలయం విశిష్టత తెలుసా?
రేపటి నుంచి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం - అతి పురాతన చరిత్ర గల దేవాలయం - మూడు రోజుల పాటు సాగనున్న బ్రహ్మోత్సవాలు - కోరిన కోర్కేలు తీర్చే స్వామిగా ప్రసిద్ధి
Published : December 28, 2025 at 4:11 PM IST
Nainpaka Sarvatobhadra Temple : ఏ ఆలయానికి వెళ్లిన అక్కడ ఒకే దృశ్యం కనిపిస్తోంది. అదే గుడి నుంచి లోపలికి వెళితే గర్భగుడి ఉంటుంది. ఇందులో ఏం ఉంది విశేషం అనుకుంటున్నారా? కొన్ని ఆలయాల్లో గర్భగుడి చిన్నగా ఉంటుంది. మరికొన్ని దేవాలయాల్లో పెద్దగా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఈ రెండు విధాలుగా కాకుండా గర్భగుడే గాలి గోపురమంత ఎత్తుగా ఉంటుంది. ఈ ఆలయంలో ఉండే దేవామూర్తులు కూడా నాలుగు దిక్కులా చూస్తూ నలుగురు ఉంటారు. ఇలా నాలుగు ముఖాలతో ఉండటానికి అది ఏదో బ్రహ్మ దేవుడి ఆలయం అనుకుంటే పొరపాటే. మరి ఏ ఆలయం? అక్కడ నాలుగు ముఖాలతో ఉండే దేవామూర్తులు ఎవరు? అసలు ఎక్కడ ఉంది? గాలి గోపురం అంత ఎత్తులో ఉండటానికి కారణం ఏంటి? ఇంతకీ ఆ ఆలయ మహిమలేంటి? ఇలా ఎన్నో విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ శ్రీవారికి బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించినట్లు ఈ స్వామి వారికి కూడా మూడు రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాలను నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు.
తెలంగాణలోని జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా చిట్యాల మండలం నైన్పాక గ్రామంలో అతి పురాతనమైన నాపాక సర్వతోభద్ర దేవాలయం ఉంది. ఇక్కడకి ఆలయానికి వెళ్లి గర్భగుడిని చూస్తే గాలి గోపురం అంత ఎత్తు ఉంటూ భక్తులను ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. అలాగే ఒకే శిలపై నాలుగు దిక్కులా నలుగురు దేవతా మూర్తుల విగ్రహాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడెందుకు ఈ స్వామి వారి గురించి వచ్చిందంటారా? ఈ స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలకు సమయం ఆసన్నమైంది. ఏటా ముక్కోటి ఏకాదశిని పురస్కరించుకొని మూడు రోజులపాటు జరిగే జాతరకు దేవాలయ పాలకవర్గం ఏర్పాట్లను ఘనంగా చేస్తోంది. స్వామివారి ఆలయంలో ఉత్సవాలు మూడు రోజుల పాటు కనులపండుగగా జరుగుతాయి.
ఏకశిల క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందిన దేవాలయం : కలియుగ ప్రారంభంలో శ్రీ మహావిష్ణువు కొలువైన దేవస్థానమని చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు. ఈ ఆలయం ఎక్కడాలేని విధంగా ఉంటుంది. గర్భగుడి చాలా ఎత్తుగా ఉంటూ అతిపెద్ద గాలి గోపురంలా దర్శనం ఇస్తుంది. ఈ క్షేత్రంలో నాలుగు దిశలకు నాలుగు ద్వారాలు ఉంటాయి. ఒకే శిలపై నాలుగు దిక్కులకు నలుగురు దేవతామూర్తుల విగ్రహాలు ఉండటం ఇక్కడి దేవాలయం విశిష్టత.
తూర్పునకు అభిముఖంగా శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి, లక్ష్మీదేవి, దక్షిణాభిముఖంగా శ్రీ కాళింగమర్థన వేణుగోపాలస్వామి, పశ్చిమాభిముఖంగా శ్రీ లక్ష్మీనారాయణస్వామి, ఉత్తరాభిముఖంగా శ్రీ సీతారామలక్ష్మణ సమేతంగా ఆంజనేయస్వామి, గరుఢాల్వార్ కొలవై నిలిచారు. ఆది ఏకశిల క్షేత్రంగా, ఆలయం సర్వతోభద్రదేవస్థానంగా ప్రఖ్యాతి గాంచింది. ఇక్కడ కొలువైన విగ్రహాలు సుమారు ఐదున్నర ఫీట్ల ఎత్తులో ఉంటూ విగ్రహమూర్తులకు మీసాలు కలిగి ఉండటం మరో ప్రత్యేకత.
జాతర వివరాలు :
డిసెంబరు 29 : గణపతి పూజ, పుణ్యాహవచనం, హోమం
డిసెంబరు 30 : ఎదురుకోళ్లు, శ్రీ లక్ష్మీనారాయణస్వామి కల్యాణం, ఉత్తర ద్వార దర్శనం, భజన, కళాకారుల కోలాటాల ప్రదర్శన
డిసెంబరు 31 : ఉత్సవమూర్తుల ఊరేగింపు, బండ్లు తిరుగుట, స్వామివారికి కొత్త ధాన్యం సమర్పణ
కోర్కెలు తీరుతాయని నమ్మకం: నాపాక ఆలయంలోని స్వామివార్లను కొలిస్తే కోరిన కోర్కెలు తీరుతాయని భక్తులు ప్రగాఢ విశ్వాసం చూపిస్తారని ఆలయ పూజారి పెండ్యాల ప్రభాకరాచార్యులు తెలిపారు. వర్షాలు కురవని సమయంలో స్వామి వారి పాదాల ముందు నాపాద్రి వరుణ పర్వతంపై పాయసం పోస్తే వర్షాలు సమృద్ధిగా కురుస్తాయని ఇక్కడ ప్రజల నమ్మకం అని అన్నారు.
భక్తులకు అన్నిరకాల సౌకర్యాలు : బ్రహ్మోత్సవాలకు తరలివచ్చే భక్తులకు సకల సౌకర్యాలను కల్పిస్తున్నామని ఆలయ ఛైర్మన్ కట్టెకోళ్ల పెద్దమొండయ్య తెలిపారు. ముక్కోటి ఏకాదశి సందర్భంగా ఉత్తర ద్వార ప్రవేశం కల్పిస్తున్నామన్నారు. దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం పరకాల, భూపాలపల్లి నుంచి ఆర్టీసీ బస్సు సౌకర్యం ఉంటుందని వివరించారు. ఎంతో వైభవంగా జరిగే ఈ ఉత్సవాలకు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో హాజరై విజయవంతం చేయాలని కోరారు.
