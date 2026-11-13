రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా నాగుల చవితి వేడుకలు - భక్తుల ప్రత్యేక పూజలు
Nagula Chavithi Celebrations : రాష్ట్రంలో నాగుల చవితి వేడుకలు భక్తిశ్రద్ధలతో ఘనంగా నిర్వహించారు. తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు క్యూలైన్లలో బారులు తీరారు. పుట్టలో పాలు పోసి, ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
Published : November 13, 2026 at 1:36 PM IST
నాగుల చవితి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా శివాలయాలు, నాగులమ్మ ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో నాగులమ్మ తల్లిని దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. భక్తిశ్రద్ధలతో మొక్కులు చెల్లించుకుంటూ తమ కోర్కెలు నెరవేరాలని ప్రార్థిస్తున్నారు.
వరంగల్ జిల్లా గీసుకొండ మండలం ఊకల్లులోని శ్రీనాగ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు. తెల్లవారుజాము నుంచే మహిళలు పెద్ద ఎత్తున చేరుకుని, నాగేంద్ర స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. 41 రోజులుగా స్వామి దీక్షలో ఉన్న స్వాములు కావల్లతో ఆలయానికి చేరుకుని మాళవితరణ గావించారు. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా ఆలయ కమిటీ సభ్యులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు.
దేవాలయంలో మొక్కులు తీర్చుకుంటున్న భక్తులు
జనగామ జిల్లా స్టేషన్ ఘన్పూర్లోని పురాతన శ్రీ స్వయంభు రామలింగేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో భక్తులు మొక్కులు తీర్చుకుంటున్నారు. స్వయంగా వెలసిన రామలింగేశ్వర స్వామిని ఇక్కడి ప్రజలు ఇలవేల్పుగా కొలుస్తారు. దేవాలయానికి పురాతన చరిత్ర ఉండటంతో, వివిధ గ్రామాల భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వచ్చి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు.
పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి ప్రత్యేక పూజలు
హనుమకొండ జిల్లా భీమదేవరపల్లిలో ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ముల్కనూర్లోని దేవి నాగేశ్వరి ఆలయానికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. భక్తిశ్రద్ధలతో మొక్కులు చెల్లించుకుంటూ తమ కోర్కెలు నెరవేరాలని ప్రార్థిస్తున్నారు. ఆలయం హైవే రహదారి పక్కనే ఉండటంతో సిద్ధిపేట-హనుమకొండ మార్గంలో ప్రయాణించే పలువురు భక్తులు మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు.
నాగేంద్ర స్వామికి ప్రత్యేక నైవేద్యాలు
మహబూబాబాద్లోని గాయత్రీ దేవాలయానికి భక్తులు తరలివచ్చి నాగేంద్ర స్వామికి పసుపు, కుంకుమలు పంచామృతాలను సమర్పిస్తున్నారు. ప్రత్యేక నైవేద్యాలు సమర్పించి తమ భక్తి ప్రపత్తులను చాటుకున్నారు. ఆలయ సిబ్బంది భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆలయానికి వచ్చిన భక్తులందరికి తీర్థ , ప్రసాదాలను అందజేశారు.
ఖమ్మంలో వైభవంగా నాగుల చవితి
ఖమ్మంలో చిన్న తిరుపతిగా పేరుగాంచిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో నాగులచవితిని భక్తులు వైభవంగా జరుపుకున్నారు. నలుమూలల నుంచి భక్తులు ఆలయం వద్దకు చేరుకుని వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయం ఆవరణంలో ఉన్న పుట్టలో పాలు పోసి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.
పుట్టలో పాలు పోసి, పసుపు, కుంకుమ సమర్పణ
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా భద్రాచలంలో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చి చెట్ల మధ్యనే పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. కుటుంబ సమేతంగా చేరుకొని పూజలు నిర్వహించడంతో ఆయా ప్రాంతాలన్నీ భక్తులతో సందడిగా మారాయి. సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్ నగర్ లో నాగుల చవితి వేడుకలు భక్తిశ్రద్ధలతో ఘనంగా నిర్వహించారు. పుట్టలో పాలు పోసి, పసుపు, కుంకుమ సమర్పించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
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