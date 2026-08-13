ఈసారి ఖైరతాబాద్ కాదు నాగోల్లోనే బడా 'గణేశ్' - అదీ మట్టితో తయారీ - ఎన్ని అడుగులో తెలుసా?
త్రిరంగ్ యూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో విగ్రహం తయారు - ఖైరతాబాద్ వినాయకుడు కంటే పెద్దదిగా నాగోల్ విగ్రహం - పర్యావరణ పరిరక్షణే లక్ష్యంగా విగ్రహం తయారి
Published : August 13, 2026 at 2:25 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 2:37 PM IST
Nagole Sri Ashta Siddi Ganesh : వినాయక చవితికి నెల ముందు నుంచే సందడి వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఈ క్రమంలోనే చిన్న నుంచి పెద్ద వరకు అందరూ ఆలోచించేది తమ విగ్రహాలు అందరి కంటే పెద్దవిగా ఉన్నాయా లేదా అని. పక్క గల్లీ కంటే మనదే ఎక్కువ పెద్దగా, అందంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠిస్తుంటారు. కానీ కొందరు మాత్రమే పర్యావరణహితమైన మట్టి గణపతులను పూజిస్తున్నారు. నాగోల్కు చెందిన త్రిరంగ్ యూత్ అసోసియేషన్ గత పదేళ్లుగా కేవలం మట్టి విగ్రహాలను మాత్రమే ప్రతిష్ఠిస్తోంది. వీరు ఈ ఏడాది 72 అడుగుల భారీ మట్టి విగ్రహాన్ని తయారు చేయిస్తున్నారు.
నాగోల్లో పెద్ద విగ్రహం : హైదరాబాద్లో పెద్ద వినాయకుడు అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది ఖైరతాబాద్ గణేశుడు. కానీ ఈసారి అంతకంటే పెద్ద గణేశుడు నగరంలో మరోటి రూపుదిద్దుకుంటున్నాడు. నాగోల్ ఎక్స్రోడ్లో త్రిరంగ్ యూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో 72 అడుగుల భారీ మట్టి గణపతి రూపుదిద్దుకుంటున్నాడు. గత పదేళ్లుగా ఎకో ఫ్రెండ్లీ మట్టి వినాయకులను ప్రతిష్ఠిస్తున్న నిర్వాహకులు, ఈసారి శ్రీ అష్టసిద్ధి మహా గణపతిని ప్రత్యేకంగా తయారు చేస్తున్నారు. ప్రధాన విగ్రహంపై ఏడు విభిన్న రూపాల్లో చిన్న గణేశుడి ప్రతిమలను కూడా రూపొందిస్తున్నారు.
గత 20 సంవత్సరాలుగా గణపతి ఉత్సవాలు జరుపుతున్నాం. 10 ఏళ్లుగా ఎకో ఫ్రెండ్లీ గణేశ్ను తయారు చేస్తున్నాం. ఈసారి వినాయక చవితి సందర్భంగా 72 అడుగుల ఎకో ఫ్రెండ్లీ వినాయకుడిని తయారు చేయిస్తున్నాం. శ్రీ అష్టసిద్ధి మహా గణపతిగా నామకరణం చేశాం. 21 మంది బెంగాల్ కళాకారులు గత నెల రోజులుగా కష్టపడుతున్నారు. మరో 30 రోజుల్లో పూర్తవుతుంది. భక్తులకు 3 రోజుల ముందు నుంచే దర్శించుకునే సదుపాయం కల్పిస్తున్నాం.
- సాయి, త్రిరంగ యూత్ ప్రెసిడెండ్
పర్యావరణ పరిరక్షణే లక్ష్యం : గత నెల రోజులుగా 20 మందికి పైగా కార్మికులు విగ్రహ తయారీలో నిమగ్నమయ్యారు. పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యమిస్తూ ఐరన్ మెటల్ ఉపయోగించకుండా కేవలం మట్టితోనే ఈ భారీ గణపతిని రూపొందిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ విగ్రహాలు ఉపయోగించకుండా కేవలం మట్టి విగ్రహాలను పూజించాలనే సందేశాన్ని అందించటమే తమ లక్ష్యమని తెలిపారు. మట్టి గణపతులను పూజించి, పర్యావరణాన్ని కాపాడుదాం అనే లక్ష్యంతో ఈ భారీ గణపతిని తయారు చేస్తున్నారు.
ప్రజలకు మట్టి విగ్రహాలు అంటే ఏమిటో చెప్పడానికి వీటిని తయారు చేస్తున్నాం. యువతే మనకు భవిష్యత్. అందువల్ల వాళ్లను నడిపించే విధంగా మట్టి విగ్రహాలను తయారు చేస్తున్నాం - కొత్తకొండ నగేశ్, శిల్పి
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