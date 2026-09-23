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హైదరాబాద్​లో 'నగ్నవృక్షం' కవితా సంపుటి ఆవిష్కరణ - హాజరైన సాహిత్యాభిమానులు

జూబ్లీహిల్స్‌లోని ‘రూట్స్ కొలీజియం’ వేదికగా పాశం వెంకటేశ్వర రెడ్డి రచించిన 'నగ్న వృక్షం' కవితా సంకలనం ఆవిష్కరణ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.

NAGNA VRUKSHAM BOOK LAUNCH IN HYD
నగ్నవృక్షం కవితా సంకలనం ఆవిష్కరణ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2026 at 8:56 AM IST

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Nagna Vruksham Book Launch in Hyderabad : పాశం వెంకటేశ్వర రెడ్డి రచించిన 'నగ్న వృక్షం' కవితా సంపుటి ఆవిష్కరణ జూబ్లీహిల్స్‌లోని ‘రూట్స్ కొలీజియం’ వేదికగా ఇటీవల జరిగింది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన సాహిత్యాభిమానుల సమక్షంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు.

పుస్తకావిష్కరణకు హాజరైన ప్రముఖులు

'ప్రేమ, ప్రకృతి, తాత్వికతల పరాకాష్ఠే ఈ ‘నగ్నవృక్షం’ కవితా సంకలనానికి మూలం” అని రచయిత పాశం వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రముఖ కవులు, రచయితలు, సాహితీ విమర్శకులు చేవూరు సుబ్బారావు, వికె ప్రేమచంద్, మౌనశ్రీ మల్లిక్ హాజరై కవితా సంపుటిని సంయుక్తంగా ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటుచేసిన సభలో రచయిత్రి సునీత రావులపల్లి, చిత్రకారుడు మోషి, విద్యావేత్త బీపీ పడాల, పలువురు సాహిత్యాభిమానులు పాల్గొన్నారు.

నగ్నవృక్షం కవితా సంపుటి ఆవిష్కరణ అనంతరం పాశం రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఇది తన జీవితంలో మరచిపోలేని అనుభూతని వ్యాఖ్యానించారు. దీనిపై నిర్వాహకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అనంతరం పద్మజా రెడ్డి వందన సమర్పణ చేశారు.

“ప్రకృతిలోకి, జీవిత సత్యాల్లోకి లోతుగా వెళితే చివరకు మనం చేరుకునేది కూడా ప్రేమనే! కవిత్వం ద్వారా ఏదో చెప్పడానికన్నా, పదచిత్రాల్ని చూపించడంపైనే నాకు మక్కువ. అవ్యక్తమయిన భావార్థాన్ని స్ఫూరింపజేయడమే లక్ష్యంగా రాశాను. నేను పొందిన అనుభూతులను, చిత్తదీప్తులను, తీవ్రమయిన భావావేశాలను, మానసిక ప్రకంపనలను పదాల రూపంలో బొమ్మ గీసి చూపించడమే ఈ కవిత్వం" -పాశం వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి, కవితా సంకలనం రచయిత

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TAGGED:

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PASHAM VENKATESHWARA REDDY
NAGNA VRUKSHAM BOOK LAUNCH IN HYD

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