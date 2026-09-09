పెదగనగళ్లవాని పేటను మింగేస్తున్న నాగావళి - సగంలోనే ఆగిన రక్షణ పనులు
శ్రీకాకుళం జిల్లా పీజీ పేట వద్ద ప్రమాదకరంగా నాగావళి నదీ తీరం కోత - నదీ గర్భంలో కలుస్తున్న సరుగుడు, తాటి చెట్లు, ప్రైవేటు ఆస్తులు - ఇసుక తవ్వకాలతో మారిన ప్రవాహ దిశ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 12:10 PM IST
Nagavali River Bank Erosion : శ్రీకాకుళం జిల్లా పెదగనగళ్లవాని పేట వద్ద నాగావళి నదీ తీరం కోతకు గురవుతోంది. ఇప్పటికే సరుగుడు, జీడి మామిడి, తాటి చెట్లతో పాటు కొన్ని ప్రైవేటు ఆస్తులు, ఇతర నిర్మాణాలు నదీ గర్భంలో కలిసిపోయాయి. గతేడాది జూన్లో 5 వేల మంది మత్స్యకారులతో యోగాంధ్ర కార్యక్రమం నిర్వహించిన తీర ప్రాంతం సైతం కనుమరుగైంది. సమస్య తాత్కాలిక పరిష్కారానికి నిర్మిస్తున్న రాతికట్ట పనులు మధ్యలో నిలిచిపోవడంతో స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని కోరుతున్నారు.
ఒడిశాలో పుట్టిన నాగావళి నది సుమారు 256 కిలోమీటర్లు ప్రవహించి పీజీపేట వద్ద బంగాళాఖాతంలో కలుస్తోంది. ఎనిమిదేళ్ల కిందట నదిలో ఇసుక తవ్వకాలు, చేపల చెరువుల కోసం నదీ గర్భంలో భారీగా రాళ్లు వేయడంతో నాగావళి ప్రవాహ దిశ మారిపోయి కోతకు గురికావడం మొదలైంది. ఆ ప్రాంతంలో చాలా చోట్ల లోతు పెరిగి ప్రమాదకరంగా తయారైంది. మత్స్యకారులు, పర్యా టకులు ప్రమాదాలకు గురై ఇప్పటి వరకు 12 మంది మృత్యువాతపడ్డారు. నదిలో వరద ప్రవాహం పెరిగితే ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందోనని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రభుత్వానికి నివేదిక : సమస్య తీవ్రతను గుర్తించిన ఎమ్మెల్యే గొండు శంకర్ చెన్నైకి చెందిన నిపుణుల కమిటీని ఏడాది కిందట పీజీ పేటకు రప్పించారు. వారు నదీ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించి ఎల్ ఆకారంలో శాశ్వత గ్రోయిన్ నిర్మించాలని సూచించారు. 94 కోట్ల 50 లక్షల అంచనాలు రూపొందించి కలెక్టర్ ద్వారా ప్రభుత్వానికి నివేదించారు. ఆ నిధులు మంజూరు కాకపోవడంతో 270 మీటర్ల పొడవు, 10 అడుగుల వెడల్పుతో తాత్కాలికంగా గ్రోయిన్ నిర్మించి నీటి ప్రవాహం మళ్లించాలని నిర్ణయించారు. ఆ మేరకు కలెక్టరు డీఎంఎఫ్ నిధులు రూ.2 కోట్లతో 180 మీటర్ల పని పూర్తి చేశారు. నిధుల లేమి కారణంగా 90 మీటర్ల నిర్మాణం ఆగిపోయింది. దీంతో ఆశించిన స్థాయిలో నీరు మళ్లకపోవడంతో కోత కొనసాగుతోంది.
రాతికట్ట పనులు సగంలో నిలిచిపోవడం వల్ల నది, సముద్రం మధ్య భారీగా ఇసుక మేటలు ఏర్పడ్డాయి. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లలేని పరిస్థితి నెలకొంది. లక్షలు వెచ్చించి తయారు చేసుకున్న పడవలు ఒడ్డునే నిలిచిపోయాయి. వేట సాగక కుటుంబాల పోషణ కష్టంగా మారిందని స్థానికులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. త్వరలోనే మిగిలిన పనులు పూర్తి చేసి మత్స్యకార గ్రామాలకు రక్షణ కల్పిస్తామని ఎమ్మెల్యే శంకర్ తెలిపారు.
"పెదగనగళ్లవాని పేట వద్ద నాగావళి నది కోత సమస్యను ప్రభుత్వం సీరియస్గా తీసుకుంది. తాత్కాలిక రాతికట్ట పనులు నిధుల లేమితో నిలిచిపోయాయి. త్వరలోనే మిగిలిన పనులను కూడా పూర్తి చేసి మత్స్యకార గ్రామాలకు రక్షణ కల్పిస్తాం. మత్స్యకారులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూస్తాం."-గొండు శంకర్, ఎమ్మెల్యే
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