మా భూములు ఇవ్వం - ఉమామహేశ్వర రిజర్వాయర్ వద్దే వద్దు : రైతులు
Uma Maheshwara Lift Irrigation Project Issue : ఉమామహేశ్వర ఎత్తిపోతల నిర్మాణాన్ని రైతులు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ప్రత్యామ్నాయ భూముల్లో నిర్మించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ప్రాజెక్ట్ వల్ల భూములతో పాటు ఇళ్లు కోల్పోతామని ఆవేదన చెందుతున్నారు.
Published : October 12, 2026 at 10:35 PM IST
Uma Maheshwara Lift Irrigation Project Issue : కరవు నేలకు నీళ్లివ్వాలంటే సాగునీటి ప్రాజెక్టులు కట్టాల్సిందే. ప్రాజెక్టుల ద్వారా లక్షల మంది లబ్ధి పొందినప్పటికీ నిర్వాసితుల బాధ వర్ణనాతీతం. వారసత్వంగా వస్తున్న భూమినే నమ్ముకుని బతుకుతున్న రైతులకు వాటిని వదలిపోవాలంటే మనసొప్పదు. సరైన పరిహారం చెల్లించి ఉపాధికి భరోసా కల్పిస్తేనే భూములిచ్చేందుకు ముందుకొస్తారు. కానీ నాగర్కర్నూల్ జిల్లా బల్మూరులో రైతులు రిజర్వాయర్ నిర్మాణాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు.
నిలిచిపోయిన పనులు
నల్లమలలో చివరి ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందించాలనే లక్ష్యంతో అచ్చంపేట ఎత్తిపోతల పథకం రూపొందించారు. రెండు ఫేజ్లలో కలిపి బల్మూరు, అచ్చంపేట, ఉప్పునుంతల, తెల్కపల్లి, ఆమ్రాబాద్, పదర మండలాల్లోని సుమారు 60 గ్రామాల్లో 57వేల 200 ఎకరాలకు ఆయకట్టు నిర్ధారించారు. రూ.1,534 కోట్లతో ఫేజ్-1లో బల్మూరు మండల పరిధిలో ఉమామహేశ్వర ఎత్తిపోతల నిర్మాణానికి అనుమతులు మంజూరు చేశారు. 2023 జూన్లో అచ్చంపేట ఎత్తిపోతల పథకం పనుల పైలాన్ సైతం ఆవిష్కరించారు. ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం వల్ల బల్మూరు, అనంతవరం, అంబగిరి, మైలారం గ్రామాల పరిధిలో 2,038 ఎకరాల భూమి రిజర్వాయర్ కింద మునగనున్నాయి. మరో 147 ఎకరాలు చుట్టూ బండ్ కింద పోనున్నాయి. అప్పట్లో కొంతమేర పనులు ప్రారంభం కాగా రైతులు అడ్డుకోవడం వల్ల పనులు నిలిచిపోయాయి.
భూములు ఇవ్వం
తరతరాలుగా సాగుచేసుకుంటున్న భూములను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ రిజర్వాయర్ నిర్మాణానికి ఇచ్చేది లేదని బాధిత రైతులు అంటున్నారు. రిజర్వాయర్ వస్తే భూములతో పాటు ఇళ్లు, వాకిలి పోతాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రిజర్వాయర్ అవసరం లేకుండా కాల్వల ద్వారా గొలుసు కట్టు చెరువుల్లో నింపితే అన్ని ఊర్లు సస్యశ్యామలం అవుతాయని వెల్లడిస్తున్నారు.
"మా భూముల్లో కట్ట పడుతుంది.. మా భూమి పోతే మాకు బతుకుదెరువు లేదు. ఇళ్లు కట్టుకోని అప్పులపాలయ్యాం. ఈ భూమి ఉంటేనే అప్పులు తీర్చుకుని బతుకుతాం.మా తాతలు సంపాదించిన భూములను తీసుకోడానికి మీకు అర్హత ఉందా?. ఇప్పటివరకు వీటితోనే మేము బతుకుతున్నాం. సర్వేయర్లను అడ్డుకున్నందుకు మాపై కేసులో నమోదు చేశారు. భూములను రిజర్వాయర్కు ఇవ్వాలని అనుకోవడం లేదు" - బాధిత రైతులు
అక్రమంగా కేసులు పెట్టారు
ఉమామహేశ్వర రిజర్వాయర్ నిర్మాణాన్ని అడ్డుకోవాలంటూ బాధిత రైతులు హైకోర్టు, నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్లో ఫిర్యాదు చేశారు. అవసరమైతే సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తామని హెచ్చరిస్తున్నారు. 'పెసా' చట్టం ప్రకారం గ్రామసభల అనుమతి తీసుకున్నాకే ముందుకెళ్లాలని కోరుతున్నారు. తక్కువ భూమితో ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యే ప్రత్యామ్నాయం ఉన్నప్పటికీ తమ భూములను ప్రభుత్వం గుంజుకునేందుకు యత్నిస్తోందని అన్నదాతలు ఆరోపిస్తున్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రిజర్వాయర్ నిర్మాణాన్ని అడ్డుకుంటామని అంటున్నారు.