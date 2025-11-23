కృష్ణమ్మ అలలపై 6 గంటల ప్రయాణం - ప్రకృతి ప్రేమికులకు పండగే
సాగర్ టు శ్రీశైలం లాంచీ ప్రయాణానికి ఏర్పాట్లు పూర్తి - టూరిస్ట్లకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేసిన చేసిన పర్యాటక శాఖ - పెద్దలకు రూ.2000, పిల్లలకు రూ.1600 టికెట్ ధర
Published : November 23, 2025 at 4:15 PM IST
Nagrajuna Sagar To srisailam Boat Tour Started : ఆదివారం వస్తుందంటే చాలు చాలా మంది వీకెండ్ టూర్కు ప్లాన్ చేస్తుంటారు. వారంలో కనీసం ఆ ఒక్కరోజైనా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో అలా ఫ్యామిలీతో సరదాగా విహరించాలని చూస్తారు. హైదరాబాద్ నగరంలోనే ఉన్న పర్యాటక ప్రదేశాలకు వెళ్లాలని ఉన్నప్పటికీ, ట్రాఫిక్ రణగొణ ధ్వనుల మధ్య వెళ్లాలనే మూడ్ కాస్తా మారిపోతుంది. అందుకే చాలా మంది నగరానికి దూరంగా వెళ్లి ప్రకృతిలో మమేకమయ్యే విధంగా వీకెండ్ను ఎంజాయ్ చేయాలని ప్లాన్ చేసుకుంటుంటారు.
ముఖ్యంగా చుట్టూ చెట్లు, రిజర్వాయర్లు, బోట్ యాత్రలు లాంటి వాటికి ప్రకృతి ప్రేమికులు, పర్యాటకులు మొదటి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ అలాంటి ప్రదేశాలు చాలానే ఉన్నాయి. కానీ వాటన్నింటి కంటే భిన్నమైన పర్యాటక ప్రాంతం సైతం ఉంది. అదే నాగార్జున సాగర్ నుంచి శ్రీశైలం లాంచీ యాత్ర. శనివారం నుంచే ప్రారంభమయ్యింది. టిక్కెట్ ధర, కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలు తదితర వివరాలు మీకోసం.
నాగార్జున సాగర్ టు శ్రీశైలం లాంచీయాత్ర : పరవళ్లు తొక్కుతున్న కృష్ణమ్మపై ప్రకృతిని ఓవైపు ఆస్వాదిస్తూ ముందుకు సాగే ఆ అనుభూతి ఊహకే ఎంతో బాగుంది కదూ. గలగలా పారే కృష్ణమ్మ ఓ వైపు, పచ్చని నల్లమల అందాలు మరో వైపు ఇలా మరపురాని అనుభూతి మన సొంతమవుతుంది. నాగార్జునసాగర్ నుంచి శ్రీశైలం వరకు లాంచీ ప్రయాణానికి తెలంగాణ పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసింది.
- నాగార్జున సాగర్ నుంచి శ్రీశైలం వరకు కృష్ణానదిలో సుమారు ఆరు గంటల ప్రయాణం సాగుతుంది. ఈ మధ్య దూరం సుమారు 110 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. మార్గమధ్యలో నాగార్జునకొండ, ఏలేశ్వరం, పొగిళ్ల, జెండాపెంట, ఇసుక రేవు, అలాటం, పావురాల గుట్ట, నక్షత్రాల దీవి (చెక్డ్యాం), లింగాల గుట్ట ప్రదేశాలను సందర్శిస్తూ వెళ్లవచ్చు. ఈ ప్రయాణంలో భాగంగా వివిధ రకాల జలచరాలు, జింకలు, తదితర అటవీ జంతువులు కనిపిస్తాయి. ఒక్కసారి ఈ ప్రయాణం చేసిన వారు జీవితంలో మరిచిపోలేని మధుర అనుభూతిని ఆస్వాదిస్తారు.
యాత్రికులకు భోజన సౌకర్యం : లాంచీలో ప్రయాణం చేయనున్న పర్యాటకులకు టూరిజం శాఖ అధికారులు పటిష్ఠమైన భద్రతా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. వారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యగా గజ ఈతగాళ్లు, లైఫ్ జాకెట్లు, ప్రథమ చికిత్స కిట్లు, అగ్నిమాపక తదితర వాటిని ఏర్పాటు చేశారు. లాంచీలో టూరిస్ట్ల కోసం కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ఇందులో మధ్యాహ్న భోజనం, సాయంత్రం అల్పాహారం, తాగు నీరు, టాయ్లెట్లు, ఆహ్లాదాన్ని పంచేందుకు ఆడియో సిస్టం కూడా ఉంది. మార్గమధ్యలో కనిపించే ప్రాంతాల గురించి తెలియజేయడానికి గైడ్ను నియమించారు.
టిక్కెట్ ధరల వివరాలు : ఒక్క వైపు వెళ్లడానికి రూ.2,000 (పెద్దలకు), పిల్లలకు (5 నుంచి 10 ఏళ్ల వయసు వరకు) రూ.1,600. సాగర్ నుంచి శ్రీశైలం వెళ్లి తిరిగి సాగర్ రావడం కోసం పెద్దలకు రూ.3250, పిల్లలకు. (5 నుంచి 10 సంవత్సరాల వరకు) రూ.2,600. ప్రస్తుతం టూరిజం శాఖ లాంచీ ప్రయాణం వరకు మాత్రమే అందజేస్తుంది.
అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం : లాంచీ ప్రయాణానికి కావాల్సిన అన్ని జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటున్నామని హిల్కాలనీ లాంచీస్టేషన్ మేనేజర్ హరి తెలిపారు. పర్యాటకులకు అందజేయాల్సిన సౌకర్యాల విషయంలో అన్ని ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేశామని ఆయన వివరించారు.
