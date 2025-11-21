ETV Bharat / state

రేపటి నుంచే సాగర్ టు శ్రీశైలం లాంచీ యాత్ర - టికెట్ల ధరల సహా పూర్తి వివరాలివే

ప్రారంభమవ్వనున్న నాగార్జున సాగర్‌ టు శ్రీశైలం బోట్​ టూర్ - శనివారం నుంచి ప్రారంభిస్తామన్న పర్యాటక శాఖ అధికారులు - ఒకవైపు ప్రయాణంలో పెద్దలకు రూ. 2 వేలు, పిల్లలకు రూ. 1600గా నిర్ణయం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 21, 2025 at 8:19 PM IST

Nagarjuna Sagar To Srisailam Boat Tour Package Details : వీకెండ్స్​లో విహారయాత్రకు ఎక్కడికి వెళ్లాలా అని ఆలోచిస్తున్నారా? రోటిన్​గా ట్రైన్​, బస్సు, కారులో కంటే విభిన్న రకాల బోట్లతో ప్రకృతి ఒడిలో సేదదీరేందుకు ఈ పర్యాటక ప్రాంతాలు ఆహ్వానిస్తున్నాయి. పర్యాటకులు, ప్రకృతి ప్రేమికులు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న నాగార్జునసాగర్ నుంచి శ్రీశైలం వరకు బోటు ప్రయాణం ప్రారంభం కానుంది. కృష్ణానది ఒడిలో నల్లమల కొండల పచ్చని ప్రకృతి మధ్యన సాగే లాంచీ ప్రయాణం కోసం రాష్ట్ర పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. టూర్​ ప్యాకేజీలు, టికెట్​ రేట్ల వివరాలను అధికారులను అధికారులు వెళ్లడించారు.

సాగర్​, శ్రీశైలం బోట్​ టూర్​ ప్యాకేజ్​ వివరాలివే : ప్రకృతి ప్రేమికులు ఎప్పుడా ఎప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న సాగర్​, శ్రీశైలం లాంచి ప్రయాణం రేపటి నుంచి(22వ తేదీ) ప్రారంభం కానుంది. ఈ మేరకు ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ వాటర్​ ఫ్లీట్​ జనరల్ మేనేజర్​ మాన్వీ గురువారం వెల్లడించారు. ప్రతి శనివారం ఈ యాత్ర ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు. ఒకవైపు వెళ్లడానికి పెద్దలకు రూ.2,000, వెళ్లి రావడానికి ఒకేసారి బుక్‌ చేసుకుంటే రూ.3,250 ఛార్జీ ఉంటుందని వివరించారు. ఆసక్తి గలవారు హైదరాబాద్‌ బషీర్‌బాగ్‌ సీఆర్‌వో 98485 40371, 98481 25720, నాగార్జునసాగర్‌ లాంచీ యూనిట్‌ 79979 51023 నంబర్ల ద్వారా మరిన్ని వివరాలను తెలుసుకోవచ్చని మాన్వీ వెల్లడించారు.

సాగర్​ టు శ్రీశైలం బోట్​ టూర్​కు పర్యాటకులు భారీ సంఖ్యలో వస్తారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి ఇప్పటికే ఏర్పాట్లను పూర్తి చేశారు. లాంచీ ప్రయాణంలో మధ్యాహ్నం భోజనం సౌకర్యము లాంచీలోనే ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు.ఈనెల 22 నుండి ప్రతి శనివారము సాగర్ టు శ్రీశైలం లాంచీ ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తామని తెలిపారు. సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు 100 టికెట్లను బుక్ చేసుకుంటే ప్రత్యేకంగా సాగర్ నుంచి శ్రీశైలానికి లాంచీ ప్రయాణాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లుగా పర్యటకశాఖ అధికారులు తెలిపారు.

కృష్ణానదిలో లాంచి ప్రయాణం పున:ప్రారంభం : కృష్ణానదిపై నల్లమల అందాలను తిలకిస్తూ ప్రకృతి ఒడిలో పరవశిస్తూ నాగర్‌కర్నూల్‌ జిల్లాలోని సోమశిల నుంచి శ్రీశైలానికి సాగే లాంచీ ప్రయాణం ఇప్పటికే ప్రారంభమైన విషయం తెలిసిందే. వారానికి మూడుసార్లు అంటే మంగళవారం, గురువారం, శనివారాల్లో ఉదయం 9 గంటలకు లాంచీ సోమశిల నుంచి పర్యాటకులతో టూర్​ ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ప్రయాణానికి పెద్దలకు రూ.2 వేలు, పిల్లలకు రూ.1600 టికెట్​ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు.

తొలిరోజు 65 మందితో ప్రయాణం : సోమశిల నుంచి శ్రీశైలం వెళ్లేందుకు లాంచీకి ఆరు గంటల సమయం పడుతుంది. నిర్వాహకులు పర్యాటకులకు మధ్యాహ్న భోజనం, స్నాక్స్‌ లాంటి వాటిని అందజేస్తారు. తొలిరోజు 65 మంది పర్యాటకులు లాంచి ప్రయాణానికి వెళ్లి వచ్చారు. ముందుగా గంగమ్మకు ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహించి ప్రయాణాన్ని పర్యాటక శాఖ అధికారి నరసింహ తదితరులు ప్రారంభించారు. శ్రీశైలం నుంచి మళ్లీ ఆదివారం ఉదయం 9 గంటలకు తిరుగు ప్రయాణం ఉంటుందని అధికారులు వివరిస్తున్నారు. మరిన్ని వివరాల కోసం www.tgtdc.in అనే వెబ్​సైట్​లో సంప్రదించవచ్చు.


