సామాన్య రైతు నుంచి 50 కోట్ల డెయిరీ వ్యాపారం
Rythanna Dairy Success Story డెయిరీ రంగంలో అడుగుపెట్టిన నాగమల్లేశ్వరరావు పురాతన కుండ పెరుగును బ్రాండ్గా మార్చి కోట్లాది రూపాయల టర్నోవర్ సాధిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 8:21 AM IST
Rythanna Dairy Success Story : వ్యాపారమనగానే ఎవరైనా లాభార్జన చూస్తారు. కానీ అంతకంటే ప్రజల ఆరోగ్యం, సమాజ సంక్షేమం ముఖ్యం! ఇదే సూత్రాన్ని నమ్మి ఆయన డెయిరీ రంగంలో అడుగుపెట్టారు. పురాతన కుండ పెరుగును బ్రాండ్గా మార్చి కోట్లాది రూపాయల టర్నోవర్ సాధిస్తున్నారు. కుమ్మరి కుటుంబాలకూ అండగా నిలుస్తున్నారు. సామాజిక బాధ్యతగా వందల మంది యువకులను వ్యాపారవేత్తలుగా మలుస్తున్నారు. పాడిరంగానికి కొత్తఊపిరి పోస్తూ యువతకు దిక్సూచిగా నిలుస్తున్న కమ్మ నాగేమల్లేశ్వరరావు విజయ ప్రస్థానమిది.
కమ్మటి గడ్డ పెరుగు : పూర్వం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో లభించే కమ్మటి గడ్డ పెరుగును తలపించే రైతన్న కుండ పెరుగు రూపకర్త గుంటూరు జిల్లా పెదనందిపాడు మండలం రాజుపాలేనికి చెందిన కమ్మ నాగమల్లేశ్వరరావు. సామాన్య రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన నాగమల్లేశ్వరరావు ఆరోతరగతి వరకే చదువుకున్నారు. బతుకుదెరువు కోసం 13 వందల రూపాయలకు పాల కేంద్రంలో సూపర్వైజర్గా ఆరేళ్లు ఉద్యోగం చేశారు. ఆపై సొంత కాళ్లపై ఎదగాలని నిర్ణయించుకున్నారు. రైతుల నుంచి పాలు సేకరించడం, నాణ్యత పరీక్షించడం, మార్కెటింగ్ విషయాలపై అవగాహన పెంచుకున్నారు. స్నేహితుడు పెట్టుబడి పెట్టగా, ఓ డెయిరీ నిర్వహణను నాగమల్లేశ్వరరావు చూసుకున్నారు. కానీ డెయిరీ లాభాలబాట పట్టాక స్నేహితుడు మోసం చేయడంతో మళ్లీ రోడ్డు మీదకు వచ్చారు. ఆ ఓటమి కసి నుంచే రైతన్న డెయిరీకి శ్రీకారం చుట్టారు.
రైతుల నుంచి పాలు కొని : పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట దగ్గరున్న కావూరులో ఒక డెయిరీని మూసేస్తున్నారని తెలిసి అప్పటివరకూ కూడపెట్టిన 20 లక్షల రూపాయలతో నాగమల్లేశ్వరరావు చిల్లింగ్ సెంటర్ని ప్రారంభించారు. రైతుల నుంచి పాలు కొని, పెద్ద బ్రాండ్లకు అమ్మేవారు. అలా చుట్టుపక్కల ఉన్న మరికొన్ని చిల్లింగ్ సెంటర్లను లీజుకు తీసుకుని నాలుగేళ్ల వ్యవధిలో 13 చిల్లింగ్ సెంటర్లకు వ్యాపారాన్ని విస్తరింపజేశారు. ప్రజలకు కల్తీ లేని నాణ్యమైన పాల ఉత్పత్తులు అందించాలని 2021లో మార్టూరులో రైతన్న డెయిరీ ఏర్పాటు చేశారు.
రుచితో పాటు ఆరోగ్యం : వినియోగదారుడికి రుచితో పాటు ఆరోగ్యాన్ని అందించేలా వినూత్నంగా కుండ పెరుగును అందుబాటులోకి తేవాలనుకున్నారు. ఆలోచన బాగానే ఉన్నా, ఎక్కడా కుండలు చేసేవాళ్లు లేకపోవడంతో ఒక కుటుంబానికి తనే పెట్టుబడి ఇచ్చి కుండలు చేయించారు. అలా కుండ పెరుగు మార్కెట్లోకి తీసుకురాగా కుండ పెరుగుకు విపరీతమైన డిమాండ్ వచ్చింది. దీంతో దాదాపు 110 కుండలు తయారు చేసే కుటుంబాలకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఏటా 7 కోట్ల రూపాయలు విలువైన కుండలని కొంటున్నట్లు నాగమల్లేశ్వరావు తెలిపారు. రోజుకు 20 వేల కేజీల వరకూ కుండ పెరుగును విక్రయిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
వ్యాపారం విలువ రూ. 50 కోట్లు : ప్రస్తుతం రైతన్న డెయిరీ వ్యాపారం విలువ 50 కోట్ల రూపాయలకు చేరుకుంది. అందులో సింహభాగం కుండ పెరుగుదే. ఐతే కుండ పెరుగు వ్యాపారాన్ని తనకే పరిమితం చేసుకోకుండా డెయిరీ రంగం వైపు అడుగులు వేసే యువతకు చేరువ చేయాలని నాగేశ్వరరావు తపిస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగానే అగ్రికల్చర్ ఇంజినీరింగ్, డెయిరీ విద్యార్థులకు ఉచితంగా డెయిరీ నిర్వహణ పాఠాలు చెబుతున్నారు. 3 నెలల నుంచి ఆరు నెలలపాటు కుండల తయారీ, కుండ పెరుగు, ఇతర పాల ఉత్పత్తుల తయారీ, మార్కెటింగ్పైన ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తున్నారు. శిక్షణ కాలంలో 7 వేల 500 ఉపకార వేతనం విద్యార్థులకు అందిస్తూ, ఉచిత వసతి, భోజన సౌకర్యం కల్పిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకూ దాదాపు 5 వేల మంది వ్యవసాయ, ఇంజినీరింగ్, ఎంబీఏ విద్యార్థులకు డెయిరీ రంగంలో రాణించేందుకు కావాల్సిన నైపుణ్యాలను అందించారు. సంప్రదాయ వృత్తుల వారికి ఉపాధి, యువతకు ఉద్యోగ, వ్యాపార అవకాశాలు కల్పించడమే ధ్యేయంగా డెయిరీ నడుపుతూ వ్యాపారానికి సరికొత్త నిర్వచనం ఇస్తూ ఎంతో మందికి నాగమల్లేశ్వరరావు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
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