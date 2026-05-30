నిత్యావసర వస్తువుల ధరలపై సమీక్ష - ధరల స్థిరీకరణపై క్యాబినెట్ ఉపసంఘం భేటీ
ధరలు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు - ధరల స్థిరీకరణపై అధికారులతో కలిసి సమావేశమైన మంత్రులు - పశ్చిమాసియా యుద్ధం నేపథ్యంలో పెరిగిన ధరల నియంత్రణకు చర్యలు
Published : May 30, 2026 at 10:26 AM IST
Nadendla Manohar Monitoring Price Fluctuations : నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా మార్కెట్ పోకడలను నిరంతరం సమీక్షించాలని, ధరల హెచ్చుతగ్గులను పర్యవేక్షించాలని ఆహార, పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన 'ధరల స్థిరీకరణపై క్యాబినెట్ ఉపసంఘం' 8వ సమావేశం సచివాలయంలో జరిగింది. ఈ సమావేశానికి మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, అచ్చెన్నాయుడుతో పాటు వివిధ శాఖల అధికారులు హాజరయ్యారు.
నిత్యావసర వస్తువుల ధరల స్థీరికరణకు అధికారులు నిత్యం పర్యవేక్షించాలని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ సూచించారు. ఈ సమావేశంలో పప్పుధాన్యాలు, బియ్యం, వంట నూనెలు, టమాటాలు, ఉల్లిపాయల వంటి కీలక వస్తువుల మార్కెట్ ధరలను పరిశీలించారు. అంతర్జాతీయ భౌగోళిక రాజకీయ సంఘర్షణల కారణంగా ధరలలో స్వల్ప పెరుగుదల సంభవించినప్పటికీ వాటిని నియంత్రించడానికి ప్రభుత్వం పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. రాబోయే ఖరీఫ్ సీజన్ కోసం వ్యవసాయ, పౌర సరఫరా శాఖలు ముందస్తు ప్రణాళికలను రూపొందించాలని నిర్ణయించారు. అంతేకాకుండా రైతులకు వరి విత్తనాలను అందించడానికి అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించారు.
ధరల నియంత్రణపై జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్న ప్రభుత్వం : నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా చూడటానికి ప్రభుత్వం నిరంతర అప్రమత్తతతో వ్యవహరిస్తోంది. అంతర్జాతీయ పరిణామాల ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉన్న దృష్ట్యా, ధరల స్థిరీకరణ కమిటీ ప్రత్యేక సమావేశాలను క్రమం తప్పకుండా నిర్వహిస్తున్నారు. రాబోయే వ్యవసాయ సీజన్ కోసం ప్రభుత్వం సమగ్ర సన్నద్ధతతో ముందుకు సాగుతోంది. రైతులకు నాణ్యమైన విత్తనాలను అందించడానికి ప్రచార కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. అలాగే పంట ఉత్పత్తిని పెంచడానికి తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.