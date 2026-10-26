నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - న్యాక్ ట్రైనింగ్లో కొత్త కోర్సులకు భారీ డిమాండ్
Nac New Course Application : నిరుద్యోగుల కోసం న్యాక్ ఇటీవల కొత్త కోర్సులను ప్రవేశపెట్టింది. నవంబర్ 5వ తేదీన తరగతులు ప్రారంభించనున్నారు. యువత ప్రవేటు, ప్రభుత్వ రంగాల్లో నిలదొక్కుకునేలా శిక్షణ ఉంటుంది.
Published : October 26, 2026 at 4:58 PM IST
Nac New Courses Details : ప్రతి ఏటా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఇంజినీరింగ్, డిప్లొమో, డిగ్రీ పట్టాలతో బయటకు వస్తున్నారు. అయితే ఉపాధి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడంలో మాత్రం వెనుకబడుతున్నారు. దీనికి ముఖ్య కారణం వారికి సరైన నైపుణ్యాలు లేకపోవడం. దీంతో అలా నిరుద్యోగులుగానే మిగిలిపోతున్నారు. ఎంతోమంది యువతకు జాతీయ నిర్మాణ సంస్థ(న్యాక్) పలు నైపుణ్య శిక్షణ కోర్సులతో ఉపాధి మార్గం చూపుతోంది. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ న్యాక్లో ఇటీవల డిమాండ్ ఉన్న కొత్త కోర్సులను ప్రవేశపెట్టింది. దరఖాస్తులు చేసుకునేందుకు ఈనెల చివరివరకు అవకాశం ఉండగా వచ్చేనెల 5 నుంచి తరగతులు ప్రారంభించనున్నారు. ఉమ్మడి కరీంనగర్, వరంగల్ జిల్లా నిరుద్యోగులు ఈ కోర్సుల్లో చేరవచ్చని న్యాక్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రమేశ్ పేర్కొన్నారు.
కోర్సుల వివరాల ఇలా
డ్రోన్ అనగానే ఫొటోలు, వీడియో తీసేందుకు అనుకుంటారు. కానీ డ్రోన్లతో భూములను సర్వే చేయవచ్చు. శాటిలైట్కు అనుసంధానించి డిజిటల్ గ్రాఫికల్ సర్వే చేయవచ్చు. దీనికి మంచి డిమాండ్ ఉండటం, మరోవైపు రైతుల పొలాలకు మందులను పిచికారీ చేయడం, ఫొటోలు, వీడియోలు తీయడంపై డ్రోన్పై శిక్షణ ఇస్తారు.
కంపెనీల్లో భారీ వేతనాలు
సోలార్ వినియోగం విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. కానీ నిపుణులు లేకపోవడంతో భారీ డిమాండ్ ఉంది. దీనికి సంబంధించి పలు కంపెనీల్లో మంచి వేతనం ఇస్తున్నారు. సోలార్ ఫ్యాన్ల బిగింపు, ఇన్స్టాలేషన్, సమస్య వచ్చినప్పుడు పరిష్కరించడంపై పూర్తిగా నేర్పిస్తారు. ఈ కోర్సు నేర్చుకుంటే టాటా లాంటి కంపెనీల్లో ఉద్యోగం పొందే అవకాశముంటుంది.
ఎలక్ట్రీషియన్ కోర్సులో పలు మార్పులు
నిర్మాణ రంగంలో ఎలక్ట్రీషియన్ చాలా డిమాండ్ ఉన్న కోర్సు. చాలా మంది ఎలక్ట్రీషియన్ అనగానే సాధారణంగా వైరింగ్, కరెంట్ పని నేర్పుతారని అనుకుంటారు. కానీ కోర్సులో మార్పు చేశారు. మోటార్ల వైండింగ్, ట్రాన్స్ఫార్మర్ల తయారీ, విద్యుత్తులో వస్తున్న నూతన విధానాలపై వివరిస్తారు. సివిల్ వర్క్ కోర్సు నేర్చుకుంటే భవన నిర్మాణాలపై ప్లాన్ గీయవచ్చు. ఈ కోర్సు నేర్చుకుంటే సొంతంగా బిజినెస్ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. ఏ కంపెనీలోనైనా చేరవచ్చు.
మార్ట్లో భారీ డిమాండ్
స్టోర్ కీపర్ కోర్సుకు డీమార్టు, వాల్మార్డు లాంటి మాల్స్లో భారీ డిమాండ్ ఉంది. మంచి వేతనం కూడా ఇస్తారు. స్టోర్ కీపర్గా నేర్చుకుంటే సరుకుల ఇన్పుట్, అవుట్ పుట్ ఎలా నిర్వహించాలి. వినియోగదారులకు నాణ్యమైన సరుకులు చేరేలా ఎలా రూపొందించాలి అని నేర్పుతారు.
పెయింటింగ్ మేకర్
పెయింటింగ్లో నూతన విధానాలు, ఇంటీరియర్ డిజైన్ ఎలా చేయాలి పూర్తిగా నేర్పిస్తారు. వీటితోపాటు మరిన్ని కోర్సులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. చేసుకోవచ్చు. మరిన్ని వివరాలకు 95422 28988, 92902 63616 నంబర్లు సంప్రదించాలని న్యాక్ నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు.
న్యాక్ కమిటీ సూచన
రాష్ట్రంలోని యూనివర్సిటీలు తప్పనిసరిగా ప్రమాళిక, దార్శనిక పత్రం రూపొందించుకోవాలని ఫలితాల ఆధారిత విద్య అమలు చేయాలని అయిదేళ్ల కిందటే న్యాక్ కమిటీ సూచించింది. వర్సిటీల్లో పరిశోధనలకు ప్రత్యేక బడ్జెట్ కేటాయించాలని, సెంట్రల్ ప్లేస్మెంట్ సెల్, పోర్టల్ను ఏర్పాటు చేయాలని స్పష్టం చేసింది.
న్యాక్ శిక్షణ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
- కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు, ప్రాజెక్టులు ఇస్తుంది.
- యూజీసీ సైతం న్యాక్ ఆధారంగానే విద్యా సంస్థలకు వెసులుబాటు ఇస్తుంది.
- విదేశీ వర్సిటీలతో ఎంవోయూకు ఉపయోగపడుతుంది.
- ఉన్నత విద్యా ప్రమాణాలు, ప్రయోగాలు, పరిశోధనలకు ఆస్కారం ఉంటుంది.
- గ్రాంథాలయంలో వసతులు, ఇతర సౌకర్యాలు మెరుగవుతాయి.
- జాతీయ స్థాయి పోటీ పరీక్షల్లో సత్తా చాటే అవకాశం కలుగుతుంది.
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