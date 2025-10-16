విశాఖ గూగుల్ ప్రాజెక్టుపై తప్పుడు ప్రచారం - నిజాలు ఇవే!
అది కేవలం డేటా సెంటర్ మాత్రమే కాదు గూగుల్ మెగా ఏఐ హబ్ - ఉద్యోగాలు, విద్యుత్ సరఫరా, నీటి వినియోగంపై వస్తున్న అపోహలపై స్పష్టత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 11:56 AM IST
Myths About Google Data Center in Visakhapatnam: విశాఖపట్నంలో గూగుల్ ఏర్పాటు చేయబోతున్న మెగా ఏఐ హబ్, డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్టుపై కొన్ని వర్గాలు ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రజల్లో అపోహలు, భయాలు రేకెత్తించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత సంస్థ అయిన గూగుల్ దాదాపు రూ.1.33 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడితో ఆంధ్రప్రదేశ్లో భారీ ఏఐ హబ్ ఏర్పాటు చేయబోతున్నప్పుడు దేశంలోని ఏ రాష్ట్రం అయినా దీన్ని గర్వంగా స్వాగతిస్తుంది. కానీ కొందరు మాత్రం ఈ ప్రాజెక్టుపై దుష్ప్రచారం, తప్పుడు ఆరోపణలతో ప్రజలలో సందేహాలు సృష్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ అపోహలు - వాస్తవాలను తెలుసుకుందాం.
ఇది కేవలం డేటా సెంటర్ కాదు - మెగా ఏఐ హబ్:
అపోహ 1: ఇక్కడ కేవలం సర్వర్లు, నిల్వ పరికరాలు మాత్రమే ఉంటాయి.
వాస్తవం: ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, డేటా సైన్స్ సేవలందించే ఇంటిగ్రేటెడ్ ఏఐ హబ్. ఈ ప్రాజెక్టులో డేటా స్టోరేజ్తో పాటు, ప్రపంచ స్థాయి క్లౌడ్ కమ్యూనికేషన్ సదుపాయాలు, హై స్పీడ్ కనెక్టివిటీ, సబ్సీ కేబుల్ గేట్వే వంటి మౌలిక సదుపాయాలు ఉంటాయి. 2026 నుంచి 2030 మధ్య దశలవారీగా 15 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడితో ఈ ప్రాజెక్టు అమలు కానుంది. దీంతో విశాఖ ఆసియా ఖండానికి ఏఐ సర్వీసుల ప్రధాన కేంద్రంగా (AI Gateway for Asia) మారబోతోంది.
ఉద్యోగావకాశాల విషయంలో అపోహలు:
అపోహ 2: “డేటా సెంటర్లో ఉద్యోగాలు రావు”
వాస్తవం: 1.88 లక్షల ఉద్యోగాలు సృష్టించే అవకాశాలు!. డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు అంటే కేవలం కొద్దిమంది టెక్నీషియన్లకే ఉద్యోగమని ప్రచారం చేస్తున్నారు. కానీ గూగుల్ ఏర్పాటు చేస్తోంది ఏఐ హబ్. దీనికి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లు, డేటా సైంటిస్టులు, ఏఐ అండ్ మెషీన్ లెర్నింగ్ నిపుణులు, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీర్లు, నెట్వర్క్ టెక్నీషియన్లు వంటి వేలమంది అవసరం అవుతారు.
ఇంకా ఈ ప్రాజెక్టు చుట్టూ ఏర్పడే సబ్ సర్వీస్ కంపెనీలు, స్టార్టప్లు, కూలింగ్ సిస్టమ్లు, హార్డ్వేర్ తయారీ యూనిట్లు, రవాణా, నిర్మాణ రంగాలు వంటి అనుబంధ పరిశ్రమల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి లభిస్తుంది. ప్రాజెక్టు నిర్మాణ దశలో స్థానిక కార్మికులు, సివిల్ ఇంజినీర్లు, సరఫరాదారులు వందల సంఖ్యలో ఉపాధి పొందే అవకాశం ఉంది. విశాఖలో మొత్తం 1.88 లక్షల ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉద్యోగాలు ఏర్పడతాయని అంచనా.
విద్యుత్ సరఫరా విషయంలో స్పష్టత కావాలి:
అపోహ 3: డేటా సెంటర్లు భారీగా విద్యుత్ తీసుకుంటాయని, ప్రజలకు విద్యుత్ కొరత వస్తుందని చెబుతున్నారు.
వాస్తవం: డేటా సెంటర్లకు విద్యుత్ అవసరం అధికం అనేది నిజమే. విద్యుత్ అవసరాలు పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టుల ద్వారా తీర్చనున్నారు. విశాఖలో ఏర్పాటు కానున్న గూగుల్ ఏఐ హబ్ దశలవారీగా 1000 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో రూపొందుతుంది. ఇప్పటికిప్పుడు ఆ స్థాయిలో విద్యుత్ అవసరం లేదు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే 8,000 మెగావాట్ల పునరుత్పాదక విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరుగుతోంది. ఇంకా 75 గిగావాట్ల సౌర, పవన, పీఎస్పీ ప్రాజెక్టులు కూడా అమలులో ఉన్నాయి. దీంతో గూగుల్ ప్రాజెక్టు అవసరాలు తీర్చడమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో విద్యుత్ ఛార్జీలు తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంది.
పర్యావరణ ప్రభావం గురించి అపోహలు-సమాధానాలు:
అపోహ 4: డేటా సెంటర్లు పర్యావరణానికి హానికరంగా ఉంటాయి, కార్బన్ ఉద్గారాలు పెరుగుతాయని చెప్పడం.
వాస్తవం: పూర్తిగా పునరుత్పాదక విద్యుత్పైనే ఆధారపడుతుంది. గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, అమెజాన్ వంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు ప్రస్తుతం 100% గ్రీన్ ఎనర్జీ విధానంలోనే పనిచేస్తున్నాయి. వీటిలో విద్యుత్ వినియోగ సామర్థ్యాన్ని రియల్టైమ్లో పర్యవేక్షిస్తూ, విద్యుత్ వృథాను తగ్గించేలా అత్యాధునిక టెక్నాలజీలను ఉపయోగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆధునిక డేటా సెంటర్లు PUE (Power Usage Efficiency) 1.1 నుంచి 1.3 మధ్య ఉన్న సామర్థ్యంతో పనిచేస్తున్నాయి. అంటే విద్యుత్ వినియోగం అత్యల్పంగా ఉందన్నమాట.
నీటి వినియోగంపై అవగాహన అవసరం:
అపోహ 5: కూలింగ్ కోసం లక్షల లీటర్ల నీరు కావాల్సి ఉంటుంది, స్థానికులకు నీటి కొరత పెరుగుతుంది.
వాస్తవం: ఒకప్పుడు డేటా సెంటర్లలో పెద్ద మొత్తంలో నీరు అవసరమయ్యేది. కానీ ఆధునిక కూలింగ్ సిస్టమ్లతో నీటి వినియోగం తగ్గింది. గతంలో డేటా సెంటర్లలో కూలింగ్ కోసం భారీ నీటి వినియోగం ఉండేది. కానీ ప్రస్తుతం లిక్విడ్ కూలింగ్, ఇమ్మర్షన్ కూలింగ్, ఏఐ ఆప్టిమైజ్డ్ ఎయిర్ఫ్లో వంటి సాంకేతిక పద్ధతులతో నీటి వినియోగం 40-50% వరకు తగ్గింది. ఇప్పటి సర్వర్లు 27 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద సులభంగా పనిచేస్తాయి. అంటే నీటి అవసరం పాత డేటా సెంటర్ల కంటే తక్కువ.
ఉష్ణ ఉద్గారాలు, హీట్ ఐలాండ్ అంశం:
అపోహ 6: “డేటా సెంటర్ల నుంచి విపరీతమైన వేడి వెలువడుతుంది”
వాస్తవం: సర్వర్ల నుంచి వేడి విడుదలవ్వటం సహజం. అయితే అది ప్రమాదకర స్థాయిలో ఉండదు. ఆధునిక టెక్నాలజీతో ఉష్ణ ఉద్గారాలు నియంత్రణలోనే ఉంటాయి. సర్వర్లు పనిచేసే సమయంలో కొంత వేడి వెలువడటం సహజం. అయితే కొత్త డేటా సెంటర్లలో ఈ వేడిని ఎయిర్ చిల్లర్లు, లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్లు ద్వారా నియంత్రిస్తారు. ఇది పర్యావరణానికి హానికర స్థాయిలో ఉండదు. అమెరికా, సింగపూర్, ఐర్లాండ్లలో కూడా గూగుల్ డేటా సెంటర్లు ఉన్నాయి. అక్కడ పర్యావరణ నియమాలు కఠినంగా ఉన్నా, ఈ సెంటర్లు ఏ విధమైన హాని కలిగించలేదు.
విశాఖకు ఏఐ యుగం ఆరంభం: గూగుల్ ఏఐ హబ్ స్థాపనతో విశాఖలో స్టార్టప్లు, రీసెర్చ్ సెంటర్లు, విద్యా సంస్థలు, టెక్ కంపెనీలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఏఐ, మెషీన్ లెర్నింగ్, డేటా ఇంజినీరింగ్ కోర్సులు ప్రారంభించే దిశగా విశ్వవిద్యాలయాలు సన్నద్ధమవుతున్నాయి. విశాఖను “భారత ఏఐ సిటీ”గా మలచే అవకాశం ఈ ప్రాజెక్టుతో లభిస్తోంది.
