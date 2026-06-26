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నల్గొండ కుటుంబసభ్యుల హత్య కేసులో వీడిన మిష్టరీ - హత్య చేసింది ఒక్కరే అని గుర్తింపు

నల్గొండలో నలుగురు కుటుంబసభ్యుల హత్య కేసు ఛేదించిన పోలీసులు - హత్య చేసింది ఒక్కడే అని సమాచారం - యూట్యూబ్‌ వీడియోలు చూసి హత్యకు పథకం వేసిన నిందితుడు అస్లాం

Nalgonda Family Murder Case
Nalgonda Family Murder Case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 26, 2026 at 8:57 PM IST

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Nalgonda Family Murder Case : నల్గొండలో నలుగురు కుటుంబసభ్యుల హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. నలుగురిని హత్య చేసింది ఒక్కడే అని గుర్తించారు. హత్యలో హసీనా అక్క కుమార్తె, ఆమె భర్త పాత్ర ఉన్నట్లు తెలిసింది. భార్యభర్తలు మహ్మద్ సుల్తాన్ ​(45), హసీనా (38), కుమారుడు ముజామిల్‌(20), కుమార్తె అఫోర(14) హత్య కేసులో నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. బంగారం, ఆర్థిక లావాదేవీల వివాదంతోనే హత్య జరిగినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను మీడియా సమావేశంలో జిల్లా ఎస్పీ శరత్ చంద్ర పవార్ వెల్లడించారు.

అసలేం జరిగిందంటే ? : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలోని తెలంగాణ కాలనీలో దంపతులు సుల్తాన్​(45), హసీనా(38) నివసిస్తున్నారు. వీరికి ముజామిల్​(20) అఫోర(14) ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. సుల్తాన్​ ప్రకాశం బజార్​లో బ్యాగులు అమ్మే వ్యాపారం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. అతని భార్య హసీనా ఓ ప్రైవేట్​ పాఠశాలలో టీచర్​గా పని చేస్తున్నారు. కుమార్తె అఫోర అదే పాఠశాలలో 7వ తరగతి చదువుతుంది. కుమారుడు ముజమిల్​ ఏసీ టెక్నీషియన్​గా పనిచేస్తున్నారు. అయితే సుల్తాన్​ మొదటి భార్య గతంలోనే మృతి చెందింది. దీంతో ఆయన హసీనాను రెండో వివాహం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడున్న ఇద్దరు మొదటి భార్య పిల్లలు.

ఆ రాత్రి పెద్దఎత్తున హాహాకారాలు? : జూన్​ 19వ తేదీన సుల్తాన్‌ తన వ్యాపారం ముగించుకుని రాత్రి ఇంటికి చేరుకున్నాడు. ఉపాధ్యాయురాలిగా పని చేస్తున్న హసీనా తన కుమార్తె అఫోరాతో కలిసి పాఠశాలకు వచ్చి అదే రోజు వెళ్లిందని స్కూల్​ నిర్వాహకులు తెలిపారు. ముజామిల్‌ రాత్రి 10 గంటల వరకు షాప్​లో పనిచేసి ఇంటికి చేరుకున్నాడు.

అయితే ఆ అర్ధరాత్రి ఇంటి నుంచి పెద్దఎత్తున బచావ్‌, బచావ్‌ అనే హాహాకారాలు వినిపించాయని స్థానికులు చెప్పారు. ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన దుండగులు ఆయుధాలతో నలుగురిపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేసిన గాయాలున్నాయని వైద్యులు తెలిపారు. నలుగురిని హత్య చేసిన తర్వాత వారిపై చద్దర్లను కప్పారు. ఇంట్లోకి ఎవరూ రాకుండా గేట్​కు లాక్​ వేశారు.

ఒకరి తర్వాత ఒకరిని కత్తితో పొడిచి : మృతదేహాలను గుర్తించిన తర్వాత పోలీసుల విచారణలో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. నలుగురిని చంపింది హసీనా అక్క కుమార్తె భర్త అస్లాం అని పోలీసులు నిర్ధరించారు. ఈనెల 20న తెల్లవారుజామున నలుగురిని హత్య చేసినట్లు పోలీసులు నిర్ధరించారు. తెల్లవారుజామున ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చిన హసీనాను అస్లాం హత్య చేశాడు. అరుపులు విని బయటకు వచ్చిన సుల్తాన్‌, కుమారుడు ముజామిల్‌నూ అస్లాం చంపాడు. నిందితుడు ఒకరి తర్వాత ఒకరిని కత్తితో పొడిచి చంపినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. చివరికి ఇంట్లోకి వెళ్లి మంచం కింద దాక్కున్న అఫోరాను హత్య చేశాడు.

యూట్యూబ్‌లో వీడియోలు చూసి : నలుగురిని చంపి నిందితుడు ఇంట్లోని నగదు, ఆభరణాలు దోచుకెళ్లాడు. బంగారం, ఆర్థిక లావాదేవీల వల్లే హసీనా కుటుంబాన్ని అస్లాం చంపినట్లు తేలింది. అస్లాం యూట్యూబ్‌లో వీడియోలు చూసి హత్యకు పథకం వేసినట్లు తెలిసింది. ఈ కేసుతో పరోక్షంగా సంబంధమున్న మరో ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

హత్యలకు కారణం ఇదే : హసీనా తన అక్క కుమార్తె తబస్సుమ్‌కు ఏడాది క్రితం రూ.లక్ష అప్పుగా ఇచ్చింది. అస్లాం ఇటీవల మరో రూ.లక్ష కావాలని సుల్తాన్‌, హసీనా దంపతులను అడిగాడు. గతంలో ఇచ్చిన డబ్బులు ఇవ్వాలని అక్క కుమార్తె, అల్లుడు అస్లాంను హసీనా అడిగింది. డబ్బుల కోసం ఒత్తిడి చేశారని పగ పెంచుకున్న తబస్సుమ్‌, అస్లాం దంపతులు హసీనా వద్ద ఉన్న డబ్బు, నగలును కూడా దోచుకోవాలని భావించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈనెల 19న హైదరాబాద్ నుంచి నల్గొండకు వెళ్లి నలుగురిని అస్లాం హత్య చేశాడు.

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