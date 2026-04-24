ఐదుగురి ఉసురు తీసిన ఆన్లైన్ రమ్మీ - వీడిన మర్డర్ మిస్టరీ!
తల్లి, భార్యను చంపి, ఆత్మహత్య చేసుకున్న కేసులో వీడిన మిస్టరీ - అప్పుల్లో కూరుకుపోవడమే దుశ్చర్యకు కారణమంటున్న పోలీసులు - ఆన్లైన్ రమ్మీకి బానిసైన నిందితుడు మోహన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 11:36 AM IST
Tirupathi Family Death Case Updates : తిరుపతి జిల్లాలో తల్లి, భార్యను చంపేసి, నిందితుడు రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటనలో మిస్టరీ దాదాపుగా వీడింది. ఆన్లైన్ రమ్మీకి బానిసైన నిందితుడు అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోవడమే ఈ దుశ్చర్యకు కారణమని పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారణకు వచ్చారు. తిరుపతి జిల్లా నారాయణవనం మండలం వెంకట కృష్ణపాలెం పంచాయతీకి చెందిన మోహన్ బుధవారం తల్లి చంద్రకళ(65), భార్య హరిత(33)ను ఇంట్లో హతమార్చాడు.
ఆ తర్వాత రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. తండ్రిని కాపాడే క్రమంలో రైలు ఢీకొని, అతడితో ఉన్న ఇద్దరు పిల్లలు కౌశిక్(14), హరిణి(12) కూడా అక్కడే మృతి చెందారు. ఆన్లైన్ రమ్మీ ఆడి అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన మోహన్ ఇప్పటికే రెండు ప్లాట్లు, భార్య నగలను తాకట్టు పెట్టాడు. తర్వాత 20 లక్షల రూపాయల విలువైన రెండు చీటీలు తీశాడు. అప్పటికీ అప్పులు తీరకపోవడంతో దంపతుల మధ్య గొడవలు జరిగాయని సమాచారం.
ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ దుశ్చర్యకు ఒడిగట్టినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. కుటుంబ కలహాలు, మానసిక రుగ్మతల కోణంలోనూ విచారణ చేస్తున్నారు. పుత్తూరు వైద్యవిధాన పరిషత్ ఆసుపత్రిలో ఐదు మృతదేహాలకు పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు. అనంతరం స్వగ్రామంలో అంత్యక్రియలు పూర్తిచేశారు.
అసలేం జరిగిందంటే? : తిరుపతి జిల్లా నారాయణవనం మండలం వెంకటకృష్ణపాలెం పంచాయతీ చాకలి వీధిలో బుధవారం ఘోరం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. మోహన్ అనే వ్యక్తి తన భార్య హరిత, తల్లి చంద్రకళను హత్య చేయడం అందరినీ ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. మోహనే ఇద్దరికి చున్నీ మెడకు బిగించి హత్యచేశాడని పోలీసులు తెలిపారు. మోహన్ నారాయణవనంలో సిమెంట్ షాప్, హరిత టైలరింగ్ షాప్ నడుపుతున్నారు.
హరిత సోదరుడు బాలకృష్ణ కొద్ది రోజులుగా వారితోనే కలిసి ఉంటున్నాడు. బావ మోహన్తో కలిసి సిమెంటు దుకాణం చూసుకుంటున్నారు. మధ్యాహ్నం తనకు భోజనం తెస్తానని వెళ్లిన మోహన్ ఎంతసేపటికీ ఇంటి నుంచి రాకపోవడం, ఫోన్ చేస్తే స్విచాఫ్ అని రావడంతో బాలకృష్ణ బావ ఇంటికి వచ్చి చూశాడు. అక్కడ చంద్రకళ, హరిత విగతజీవులుగా కనిపించారు. అయితే మోహన్ ఫోన్ స్విచాఫ్ అయి ఉండడంతో అతని ఆచూకీ కోసం పోలీసులు పుత్తూరు, కార్వేటినగరం, నగరి తదితర ప్రాంతాల్లో సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో గాలించారు.
నిర్ఘాంతపోయిన కుమారుడు, కుమార్తె : పుత్తూరులోని ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో మోహన్ కుమారుడు 9వ తరగతి, కుమార్తె 7వ తరగతి చదువుతున్నారు. బుధవారం ఉదయం మోహన్ పాఠశాలకు వెళ్లి తన మామ చనిపోయాడని చెప్పి పిల్లలను తీసుకొచ్చినట్లు ఉపాధ్యాయులు తెలిపారు. ద్విచక్రవాహనంపై పిల్లల్ని ఎక్కించుకుని చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో తిరిగిన మోహన్ రాత్రి 7 గంటల 5 నిమిషాల సమయంలో పుత్తూరు మండలంలోని వేపగుంట రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో వాహనాన్ని ఆపి పిల్లలతో కలిసి పట్టాల వద్దకు వెళ్లారు. ఒక్కసారిగా పట్టాలపై తల పెట్టారు.
నిర్ఘాంతపోయిన కుమారుడు, కుమార్తె చనిపోవద్దని తండ్రిని వేడుకున్నారు. స్పందించకపోవడంతో ఇద్దరూ ఆయన్ను పక్కకు లాగే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో వచ్చిన ఎగ్మోర్ - కాచిగూడ రైలు వారు ముగ్గురినీ బలితీసుకుంది. ముగ్గురూ రైలు పట్టాలపై చనిపోయారని ఆ రైలు లోకోపైలట్ పుత్తూరు స్టేషన్ మాస్టర్కు సమాచారమిచ్చారు.
'నీ కొడుకు నీలా లేడు!' అంటూ స్నేహితులు ఎగతాళి- కన్నకొడుకునే చంపేసిన తండ్రి
ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హత్యచేసేందుకు ప్రణాళిక - పోలీసులకు చిక్కడంతో ప్లాన్ ఫ్లాప్