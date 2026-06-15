నెల్లూరు జిల్లాలో ఒకే కుటుంబంలో ముగ్గురి అనుమానాస్పద మృతి
ఒకే కుటుంబంలో ముగ్గురు అనుమానాస్పద మృతి - చేతులు తాళ్లతో కట్టేసి ఉరివేసుకుని ఉండటంతో పెరిగిన మిస్టరీ - సూసైడ్ నోట్ స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 9:43 AM IST
Nellore Family Mystery Death : నెల్లూరు జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. సంగం మండలం దువ్వూరులో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు అనుమానాస్పద రీతిలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతులను రిటైర్డ్ టీచర్ మధుసూదన్రావు (65), ఆయన భార్య రత్నావళి (60), కొడుకు సాయి సుకృత్ (25)గా గుర్తించారు. వీరు తమ ఇంట్లోనే ఉరివేసుకుని విగతజీవులుగా కనిపించారు. అయితే, మృతదేహాల చేతులు తాళ్లతో కట్టేసి ఉండటం సంచలనంగా మారింది. ఇది ఆత్మహత్యా? లేక ఎవరైనా దారుణంగా హత్య చేసి ఉరి వేశారా? అన్న కోణంలో పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలోనే వీరు బలవన్మరణానికి పాల్పడి ఉండొచ్చని పోలీసులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు. ఘటనా స్థలంలో దొరికిన సూసైడ్ నోట్ను వారు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. లేఖలో ఏముందన్నది ఇప్పుడు దర్యాప్తులో కీలకంగా మారింది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని కేసు నమోదు చేశారు. అన్ని కోణాల్లో లోతుగా విచారణ సాగిస్తున్నారు.