మీ వీధిలో సమస్యా? - ఇంట్లో నుంచే కంప్లైంట్​ చేసే ఛాన్స్ - ఈ యాప్​ ఉంటే చాలు

మై జీహెచ్​ఎంసీ స్థానంలో కొత్త యాప్​ - మీరున్న చోట నుంచే మైక్యూర్​ యాప్​ ద్వారా ఫిర్యాదు - ఆ యాప్​లో ఏమేమి ఉన్నాయో తెలుసుకునేందుకు పూర్తి వివరాలు మీకోసం

Mycure App Replace MyGHMC APP
Mycure App Replace MyGHMC APP (ETV Bharat)
Mycure App Replace MyGHMC APP : గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ మున్సిపల్​ కార్పొరేషన్​ తన సేవలను రోజురోజుకూ వేగవంతం చేస్తోంది. గతంలో స్థానిక సమస్యలను తీర్చేందుకు మై జీహెచ్​ఎంసీ యాప్​ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. తాజాగా ఈ యాప్​లో మరిన్ని అత్యాధునిక ఫీచర్లతో కలిపి మై క్యూర్​ మొబైల్​ యాప్​ అందుబాటులోకి తెచ్చారు. దీంతో ఏ ప్రాంత ప్రజలైనా వారు ఉన్న చోట ఎదురయ్యే సమస్యలపై ఈ యాప్​లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. అంతేకాదు నగరంలో కొత్తగా ఏర్పడ్డ మూడు కార్పొరేషన్లకు కలిపి ఈ యాప్​ను​ ప్రవేశపెట్టారు.

ఏమేం ఉన్నాయంటే :

ఫిర్యాదులు : అధికారులు ప్రజల సమస్యలే లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ఈ యాప్​ను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. మౌలిక సదుపాయాలైన పారిశుద్ధ్యం, వీధి లైట్లు, వీధి కుక్కలు, పశువులు, దోమలు, వివిధ అక్రమాలకు సంబంధించి, అనుమతిలేని నిర్మాణాలు, అక్రమ ప్రకటనలు, హోర్డింగులు, ఎస్టేట్స్​. ఇక పన్ను విషయానికొస్తే ట్రేడ్​ లైసెన్స్, ఆస్తి పన్ను, పొదుపు, సంఘాల రుణాలు. అలాగే ఏదైనా ఇంజినీరింగ్​ పనులు, మైదానాల్లోని సమస్యలు ఇలా ఎలాంటి సమస్య పైనైనా ఈ యాప్​ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయొవచ్చు. ఫిర్యాదుల స్థితిని, సంబంధిత అధికారి వివరాలను యాప్​లోనే తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ఫిర్యాదు చేసేటప్పుడు వినియోగదారుడు లొకేషన్​ ఆన్​ చేయాలి. సమస్య ఉన్న చోట ఫొటో లేదా వీడియో తీసి ఈ యాప్​లో వివరాలను అప్​లోడ్ చేయాలి.

నేను ఎక్కడున్నా? : ఈ యాప్​లోని వేర్​ ఐయామ్​ మీద నొక్కితే గూగుల్​ మ్యాప్​లో మీరున్న లొకేషన్​ కనిపిస్తుంది. అదనంగా మీకు సమీపంలో పబ్లిక్ టాయిలెట్లు, ఇతర సౌకర్యాలు కనిపిస్తాయి. మీరున్న ప్రాంతం ఏ ప్రాంతం, సర్కిల్​, జోన్​, కార్పొరేషన్​ పరిధిలో అనేది ఈ యాప్​ ద్వారా తెలుసుకునేందుకు ఛాన్స్​ ఉంది.

సేవలు ఇలా ఉన్నాయి : ఇందులో ఆస్తి పన్ను, ట్రేడ్​​ లైసెన్సు, ఖాళీ స్థలం పన్ను, జనన, మరణాల ధ్రువపత్రాలు అలాగే పన్ను చెల్లించడానికి లేదా నిర్మాణ వ్యర్థాల తరలింపునకు అర్జీ పెట్టుకోవడానికి సైతం ఉపయోగించుకోవచ్చు.

ఇతర ఉపయోగాలు : వార్డు ఆఫీస్​లో వివరాలు, వాతావరణ సమాచారం, కార్యాలయ అడ్రస్​, అధికారి, ఫోన్​ నంబర్లు, 17 విభాగాల అధికారుల గురించి తెలుసుకోవచ్చు.

చట్టం-1955, సెక్షన్​-3(1) ప్రకారం విభజన : భాగ్యనగరంలోని ఉన్న మున్సిపల్​ కార్పొరేషన్​ తాజాగా ప్రభుత్వం మూడు భాగాలుగా విభజించింది. అవేంటంటే జీహెచ్​ఎంసీతో పాటు సైబరాబాద్​ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్​, మల్కాజ్​గిరి మున్సిపల్​ కార్పొరేషన్గా విభజించినట్టు ఇటీవల ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. జీహెచ్ఎంసీకి కమిషనర్​గా ​ఆర్వీ కర్ణన్​ను యథాతథంగా కొనసాగించింది. సైబరాబాద్​కి శ్రీజన, మల్కాజ్​గిరికి వినయ్​ కృష్ణారెడ్డిని కమిషనర్లుగా నియమించింది. ఇప్పటి వరకు పాత గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ పరిధిలోని 150 డివిజన్లు డీలిమిటేషన్​తో 243 అయ్యాయి. ఇందులో విలీనమైన నగరపాలక సంస్థలు, మున్సిపాలిటీల పరిధిలో 57 డివిజన్లు ఏర్పాటయ్యాయి. దీంతో మొత్తం 300 డివిజన్లకు విస్తరించిన జీహెచ్​ఎంసీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిపాలన చేసేందుకు, అధికార వికేంద్రీకరణ లక్ష్యాలతో ఈ మూడింటిని విభజించింది. చట్టం-1955, సెక్షన్​-3(1) ప్రకారం జీహెచ్​ఎంసీ, ఎంఎంసీని, సీఎంసీని ఏర్పాటు చేసింది.

ఈ ఏడాది ఆర్థిక బడ్జెట్​ రూ.11.460 కోట్లు : హైదరాబాద్ నగరానికి 2026-27 ఆర్థిక ఏడాది బడ్జెట్​ను ప్రవేశ పెట్టింది. మొత్తం జీహెచ్​ఎంసీ బడ్దెట్​ రూ. 11.460 కోట్లుగా తెలిపింది. అయితే ఇందులో ఆదాయం రూ. 6,441 కోట్లు, రెవెన్యూ మిగులు రూ.2,384, ఖర్చు రూ. 4,057 కోట్లు, రెవెన్యూ గ్రాంట్స్​ రూ. 400 కోట్లు, తాజాగా విలీనమైన మున్సిపాలిటీల కోసం రూ. 2,260 కోట్లను కేటాయించింది. 27 మున్సిపాలిటీల నుంచి వచ్చిన రెవెన్యూ రూ. 1,860 కోట్లుగా జీహెచ్​ఎంసీ తెలిపింది. ఈ మొత్తం బడ్జెట్​కు కౌన్సిల్​ ఆమోదం తెలిపింది.

త్వరలో ప్రతి జోన్‌లో పర్యటిస్తా - రోడ్లు శుభ్రంగా లేకుంటే అధికారులపై చర్యలు తీసుకుంటా : సీఎం

నగరపాలక సంస్థలుగా మల్కాజిగిరి, సైబరాబాద్ - గ్రేటర్​లో 6 కొత్త జోన్లు!​

