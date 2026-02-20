మీ వీధిలో సమస్యా? - ఇంట్లో నుంచే కంప్లైంట్ చేసే ఛాన్స్ - ఈ యాప్ ఉంటే చాలు
మై జీహెచ్ఎంసీ స్థానంలో కొత్త యాప్ - మీరున్న చోట నుంచే మైక్యూర్ యాప్ ద్వారా ఫిర్యాదు - ఆ యాప్లో ఏమేమి ఉన్నాయో తెలుసుకునేందుకు పూర్తి వివరాలు మీకోసం
Published : February 20, 2026 at 11:03 AM IST
Mycure App Replace MyGHMC APP : గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తన సేవలను రోజురోజుకూ వేగవంతం చేస్తోంది. గతంలో స్థానిక సమస్యలను తీర్చేందుకు మై జీహెచ్ఎంసీ యాప్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. తాజాగా ఈ యాప్లో మరిన్ని అత్యాధునిక ఫీచర్లతో కలిపి మై క్యూర్ మొబైల్ యాప్ అందుబాటులోకి తెచ్చారు. దీంతో ఏ ప్రాంత ప్రజలైనా వారు ఉన్న చోట ఎదురయ్యే సమస్యలపై ఈ యాప్లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. అంతేకాదు నగరంలో కొత్తగా ఏర్పడ్డ మూడు కార్పొరేషన్లకు కలిపి ఈ యాప్ను ప్రవేశపెట్టారు.
ఏమేం ఉన్నాయంటే :
ఫిర్యాదులు : అధికారులు ప్రజల సమస్యలే లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ఈ యాప్ను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. మౌలిక సదుపాయాలైన పారిశుద్ధ్యం, వీధి లైట్లు, వీధి కుక్కలు, పశువులు, దోమలు, వివిధ అక్రమాలకు సంబంధించి, అనుమతిలేని నిర్మాణాలు, అక్రమ ప్రకటనలు, హోర్డింగులు, ఎస్టేట్స్. ఇక పన్ను విషయానికొస్తే ట్రేడ్ లైసెన్స్, ఆస్తి పన్ను, పొదుపు, సంఘాల రుణాలు. అలాగే ఏదైనా ఇంజినీరింగ్ పనులు, మైదానాల్లోని సమస్యలు ఇలా ఎలాంటి సమస్య పైనైనా ఈ యాప్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయొవచ్చు. ఫిర్యాదుల స్థితిని, సంబంధిత అధికారి వివరాలను యాప్లోనే తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ఫిర్యాదు చేసేటప్పుడు వినియోగదారుడు లొకేషన్ ఆన్ చేయాలి. సమస్య ఉన్న చోట ఫొటో లేదా వీడియో తీసి ఈ యాప్లో వివరాలను అప్లోడ్ చేయాలి.
నేను ఎక్కడున్నా? : ఈ యాప్లోని వేర్ ఐయామ్ మీద నొక్కితే గూగుల్ మ్యాప్లో మీరున్న లొకేషన్ కనిపిస్తుంది. అదనంగా మీకు సమీపంలో పబ్లిక్ టాయిలెట్లు, ఇతర సౌకర్యాలు కనిపిస్తాయి. మీరున్న ప్రాంతం ఏ ప్రాంతం, సర్కిల్, జోన్, కార్పొరేషన్ పరిధిలో అనేది ఈ యాప్ ద్వారా తెలుసుకునేందుకు ఛాన్స్ ఉంది.
సేవలు ఇలా ఉన్నాయి : ఇందులో ఆస్తి పన్ను, ట్రేడ్ లైసెన్సు, ఖాళీ స్థలం పన్ను, జనన, మరణాల ధ్రువపత్రాలు అలాగే పన్ను చెల్లించడానికి లేదా నిర్మాణ వ్యర్థాల తరలింపునకు అర్జీ పెట్టుకోవడానికి సైతం ఉపయోగించుకోవచ్చు.
ఇతర ఉపయోగాలు : వార్డు ఆఫీస్లో వివరాలు, వాతావరణ సమాచారం, కార్యాలయ అడ్రస్, అధికారి, ఫోన్ నంబర్లు, 17 విభాగాల అధికారుల గురించి తెలుసుకోవచ్చు.
చట్టం-1955, సెక్షన్-3(1) ప్రకారం విభజన : భాగ్యనగరంలోని ఉన్న మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తాజాగా ప్రభుత్వం మూడు భాగాలుగా విభజించింది. అవేంటంటే జీహెచ్ఎంసీతో పాటు సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, మల్కాజ్గిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్గా విభజించినట్టు ఇటీవల ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. జీహెచ్ఎంసీకి కమిషనర్గా ఆర్వీ కర్ణన్ను యథాతథంగా కొనసాగించింది. సైబరాబాద్కి శ్రీజన, మల్కాజ్గిరికి వినయ్ కృష్ణారెడ్డిని కమిషనర్లుగా నియమించింది. ఇప్పటి వరకు పాత గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోని 150 డివిజన్లు డీలిమిటేషన్తో 243 అయ్యాయి. ఇందులో విలీనమైన నగరపాలక సంస్థలు, మున్సిపాలిటీల పరిధిలో 57 డివిజన్లు ఏర్పాటయ్యాయి. దీంతో మొత్తం 300 డివిజన్లకు విస్తరించిన జీహెచ్ఎంసీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిపాలన చేసేందుకు, అధికార వికేంద్రీకరణ లక్ష్యాలతో ఈ మూడింటిని విభజించింది. చట్టం-1955, సెక్షన్-3(1) ప్రకారం జీహెచ్ఎంసీ, ఎంఎంసీని, సీఎంసీని ఏర్పాటు చేసింది.
ఈ ఏడాది ఆర్థిక బడ్జెట్ రూ.11.460 కోట్లు : హైదరాబాద్ నగరానికి 2026-27 ఆర్థిక ఏడాది బడ్జెట్ను ప్రవేశ పెట్టింది. మొత్తం జీహెచ్ఎంసీ బడ్దెట్ రూ. 11.460 కోట్లుగా తెలిపింది. అయితే ఇందులో ఆదాయం రూ. 6,441 కోట్లు, రెవెన్యూ మిగులు రూ.2,384, ఖర్చు రూ. 4,057 కోట్లు, రెవెన్యూ గ్రాంట్స్ రూ. 400 కోట్లు, తాజాగా విలీనమైన మున్సిపాలిటీల కోసం రూ. 2,260 కోట్లను కేటాయించింది. 27 మున్సిపాలిటీల నుంచి వచ్చిన రెవెన్యూ రూ. 1,860 కోట్లుగా జీహెచ్ఎంసీ తెలిపింది. ఈ మొత్తం బడ్జెట్కు కౌన్సిల్ ఆమోదం తెలిపింది.
