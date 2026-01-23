ETV Bharat / state

'మై జీహెచ్‌ఎంసీ యాప్' - ఫోన్​లో ఇది ఉంటే హైదరాబాద్​ సమాచారం మొత్తం తెలుసుకోవచ్చు

హైదరాబాద్ నగరవాసులకు వరంలా మై జీహెచ్​ఎంసీ యాప్ - అన్నిరకాల పౌర సేవలు పొందడానికి అవకాశం - వంటగ్యాస్‌ ఏజెన్సీలు, అన్నపూర్ణ క్యాంటీన్లు, పబ్లిక్‌ టాయ్‌లెట్లు, ఆసుపత్రుల వివరాలను తెలుసుకునే వెసులుబాటు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 23, 2026 at 5:23 PM IST

My GHMC app in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగర జీవితం అంటేనే ఉరుకులు పరుగులు. ఈ పరిస్థితుల్లో అవసరమైన ప్రభుత్వ సేవలు పొందడానికి కార్యాలయానికి వెళ్తే రోజు మొత్తం వృథా అవుతుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో మై జీహెచ్‌ఎంసీ యాప్‌ నగరవాసులకు ఒక వరంలా మారింది. దీని ద్వారా ఇంటి వద్దే కూర్చోని అన్నిరకాల పౌర సేవలను పొందే వీలుంది. వీధి దీపం వెలగకపోయినా, రోడ్డుపై మురుగు పారుతున్నా, మీ గల్లీలో గుంతలున్నా, చెత్త పేరుకుపోయినా, పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది రాకపోయినా, ఇలా ఏ సమస్య అయినా ఈ యాప్‌ ద్వారా అధికారుల దృష్టికి నేరుగా తీసుకెళ్లొచ్చు. దీనికోసం సంబంధిత ఫొటోలను అప్‌లోడ్‌ చేయాలి. ఫిర్యాదు ఏ దశలో ఉందనే విషయాలను క్రాస్‌చెక్‌ చేసి చూసుకోవచ్చు.

అంతేనా : వంటగ్యాస్‌ ఏజెన్సీలు, అన్నపూర్ణ క్యాంటీన్లు, పబ్లిక్‌ టాయ్‌లెట్లు, ఆసుపత్రులు, పార్కుల వంటివి మనకు దగ్గర్లో ఎక్కడున్నాయో తెలుసుకోవచ్చు. ఈ యాప్‌ ద్వారా మన ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్​ ఎంత ఉందో తెలుసుకుని ఆన్‌లైన్‌లో చెల్లించొచ్చు. కొత్త ట్రేడ్‌ లైసెన్సులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడంతో పాటు పాతవి కూడా పునరుద్ధరించుకోవచ్చు. జనన, మరణ ధ్రువపత్రాలను కూడా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు. పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం కింద భవన నిర్మాణ పర్మిషన్లు సైతం దీని ద్వారా పొందొచ్చు.

సేవలు ఎలా పొందాలంటే : గూగుల్‌ ప్లేస్టోర్‌కు వెళ్లి అక్కడ ‘మై జీహెచ్‌ఎంసీ’ యాప్‌ అని టైప్​ చేసి డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాలి. ఫోన్‌ నంబరు ఎంటర్‌ చేసి ఓటీపీ ద్వారా రిజిస్టర్‌ కావాలి. తర్వాత యాప్‌ ఓపెన్‌ చేస్తే హోమ్‌ స్క్రీన్‌పై ఫిర్యాదులు, సేవలకు సంబంధించిన అన్ని ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి. అవసరమైన దాన్ని ఎంచుకుంటే సరిపోతుంది. సమస్యపై ఫిర్యాదు చేస్తే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు స్పందిస్తారు.

ఫీజులను ఆన్​లైన్​లో చెల్లించవచ్చు : ట్రేడ్‌ లైసెన్సు దరఖాస్తు, పెంపుడు శునకానికి లైసెన్సు తీసుకోవడం, నిర్మాణ వ్యర్థాల తరలింపునకు వాహనాన్ని బుక్‌ చేసుకోవడంతో పాటు దోమల సమస్య, వీధి కుక్కలు, ఆహార కల్తీ, తదితర సమస్యలపై యాప్‌లో కంప్లైంట్ చేయొచ్చు. ట్రేడ్‌ లైసెన్సు, ఆస్తిపన్ను, ఇతరత్రా ఫీజులను డెబిట్‌ కార్డు, ఆన్​లైన్​లో యుపీఐ ద్వారా సులువుగా చెల్లించవచ్చు.

ప్రజల కోసం మరిత సులభతరంగా : జీహెచ్‌ఎంసీ కార్యాలయాలు, వార్డు ఆఫీసులు, ప్రజా శౌచాలయాలు, వాతావరణ సమాచారం, ఇంకా చాలా రకాలకు సంబంధించిన అవసరమైన సేవలను ఈ యాప్​ ద్వారా పొందవచ్చు. గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్​ ప్రజల సౌకర్యం కోసం ఈ యాప్‌ను మరింత సులభతరంగా మార్చామని, ప్రజలు యాప్‌ను ఉపయోగించుకుని వ్యక్తిగత, సమాజ సమస్యల పరిష్కారం వెంటనే పొందవచ్చని జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్‌.వి కర్ణన్‌ పేర్కొన్నారు.

అధికారులపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు నంబర్ : పౌరులు సమస్యలపై ఏవైనా ఫిర్యాదులను యాప్​లో చేస్తే జీహెచ్​ఎంసీ కంట్రోల్‌ రూమ్​ పరిశీలిస్తుందని, యాప్‌లో ఫిర్యాదు నమోదైన ప్రాంతానికి సంబంధిత అధికారులను పంపిస్తామని కర్ణన్ వెల్లడించారు. అదే సమయంలో ఫిర్యాదుదారుకు మొబైల్‌కు కంప్లైంట్ నంబరు, సంబంధిత అధికారి ఫోన్‌ నెంబర్లతో స్వల్ప మేసేజ్​ వెళ్తుంది. యాప్‌లో మీ ఫిర్యాదు పరిష్కారమైందా? లేదా? అని కూడా క్రాస్ చెక్​ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. పరిష్కారం కాకపోయినా, అయినట్టు చూపించే అధికారులపై నేరుగా జీహెచ్​ఎంసీ కంట్రోల్‌ రూమ్ 040 - 2111 1111కు ఫిర్యాదు చేయొచ్చని జీహెచ్​ఎంసీ కార్యాలయం వెల్లడించింది. కొద్ది రోజుల క్రితమే జీహెచ్​ఎంసీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 150 డివిజన్ల నుంచి 300కు పెంచింది. 12 జోన్లు, 60 సర్కిళ్లు చేసినట్లు పేర్కొంది.

