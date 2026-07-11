KPHB ముత్తూట్ ఫైనాన్స్లో భారీ మోసం - వినియోగదారుల బంగారం మరోచోట తాకట్టు పెట్టిన మేనేజర్
ముత్తూట్ ఫైనాన్స్లో భారీ మోసానికి పాల్పడిన మేనేజర్ ప్రియాంక రెడ్డి - బంగారం డిపాజిట్ చేస్తే రూ.50 పైసలకే రుణాలిస్తామని బురిడీ - వినియోగదారుల బంగారు డిపాజిట్లను మరో సంస్థలో తాకట్టు
Published : July 11, 2026 at 12:00 PM IST
Muthoot Finance Fraud : హైదరాబాద్లోని కేపీహెచ్బీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో భారీ మోసం వెలుగు చూసింది. ఈ మోసానికి ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ మేనేజర్ ప్రియాంక రెడ్డి పాల్పడ్డారు. వినియోగదారుల బంగారాన్ని మరో సంస్థలో ఆమె తాకట్టుపెట్టారు. ఈ విధంగా రూ.కోట్లు దారి మళ్లించారని సమాచారం. తాకట్టు పెట్టిన బంగారం తిరిగి ఇప్పించాలని పలువురు వినియోగదారులు ప్రియాంకను నిలదీశారు. కానీ ఆమె పొంతన లేని సమాధానాలు చెప్పడంతో భారీ మోసం బయటపడింది. ఈ ఘటనపై కేపీహెచ్బీ పోలీస్ స్టేషన్లో వినియోగదారులు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
వినియోగదారులకు బురిడీ : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కవాడిగూడకు చెందిన ప్రియాంక రెడ్డి కేబీహెచ్బీ ఆరో ఫేజ్లోని ముత్తూట్ ఫైనాన్స్లో మేనేజర్గా పని చేస్తున్నారు. ముత్తూట్లో బంగారం డిపాజిట్ చేస్తే రూ.1.40 వడ్డీకి రుణాలు ఇస్తుంటారు. ప్రియాంక మాత్రం రూ.50 పైసలకే ఇస్తానని నమ్మబలికి వినియోగదారులను బురిడీ కొట్టించింది. ఆ వడ్డీ ముత్తూట్కు కాకుండా సొంత ఖాతాకు జమ చేయించుకునేది. తీసుకున్న రుణంపై టాపప్ ఇప్పిస్తానంటూ ఓటీపీలు చెప్పించుకుని, మరో మోసానికి తెరలేపింది. టాపప్ ద్వారా వచ్చే డబ్బులను వినియోగదారులకు ఇవ్వకుండా తన ఖాతాల్లోకి మళ్లించుకునేది.
అధిక వడ్డీలకు ఇస్తూ సొమ్ము చేసుకునేది : ఈ సమయంలోనే ముత్తూట్లో పని చేసే వారితో పక్కనే మరో ఫైనాన్స్ సంస్థను ప్రారంభించింది. ముత్తూట్ సంస్థలోని వినియోగదారులకు తెలియకుండానే డిపాజిట్ చేసిన బంగారు ఆభరణాలను ఆ సంస్థలో డిపాజిట్ చేయించేది. అనంతరం ఇతర సంస్థలకు అధిక వడ్డీలకు ఇస్తూ, సొమ్ము చేసుకునేది. ఓ వృద్ధుడు తాను తీసుకున్న రుణం మొత్తాన్ని తీర్చి బంగారు ఆభరణాలు తీసుకోవడానికి గురువారం సంస్థ దగ్గరకు వచ్చారు.
రుణం చెల్లించిన తర్వాత ఎంతకీ ఆభరణాలు ఇవ్వకపోవడంతో ఆయన ప్రియాంక రెడ్డిని నిలదీశారు. దీనిని గ్రహించిన కొందరు వినియోగదారులు మేనేజర్ను ప్రశ్నించారు. చివరికి మోసపోయినట్లు గ్రహించి పోలీసులను ఆశ్రయించారు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు దర్యాప్తు చేపట్టామని ఎస్హెచ్వో రాజశేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు. ఆడిట్ చేయిస్తే ఎంత మోసం జరిగిందో తెలిసే అవకాశం ఉందన్నారు.
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