భారీ వాహనాల టైర్లను అవలీలగా తిప్పేస్తూ - భర్తకు చేదోడువాదోడుగా షంషున్​

కుటుంబ పోషణ కోసం పంక్చర్ షాపులో అడుగుపెట్టిన మహిళ - భర్తను చూస్తూనే మెకానిక్‌గా మారిన షంషున్- పనితనంతోనే విమర్శలను తిప్పికొడుతున్న మహిళా మెకానిక్ - బిడ్డల భవిష్యత్ కోసం కాయకష్టం చేస్తున్న షంషున్

Muslim Woman Runs Tyre Puncture Shop to Support Family at Palnadu District
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 6:24 PM IST

Muslim Woman Runs Tyre Puncture Shop to Support Family at Palnadu District : ముస్లిం కుటుంబాల్లో మహిళలు గడప దాటాలంటే ఎన్నో ఆంక్షలు. కానీ ఆమె అవేమీ పట్టించుకోలేదు. కుటుంబ పోషణ బిడ్డల చదువుల కోసం పంక్చర్ షాపులో అడుగుపెట్టింది. పురుషులకు దీటుగా భారీ వాహనాల టైర్లను అవలీలగా తిప్పేస్తూ రిపేర్లు చేస్తోంది. ఆడపిల్లకు ఇలాంటి పనులు అవసరమా అన్న మాటలు వినిపిస్తున్నా వెనక్కి తగ్గకుండా, కష్టకాలంలో భర్తకు చేదోడువాదోడుగా నిలుస్తోంది.

సాధారణంగా పంక్చర్ షాపుల్లో రిపేర్లు చేసే వారు పురుషులే ఉంటారు. అయితే పల్నాడు జిల్లా యడ్లపాడు మండలం బోయపాలెంలో ఓ పంక్చర్ దుకాణంలో మాత్రం మహిళా మెకానిక్ కనిపిస్తోంది. కండలు తిరిగిన కుర్రాళ్లతో దీటుగా భారీ వాహనాల టైర్లను సులభంగా తిప్పుతూ రిపేర్లు చేస్తూ రఫ్పాడిస్తోంది. ఆమే షేక్ షంషున్.

ఆర్ధిక సమస్యల్ని అధిగమించేందుకు: షంషున్ భర్త దరియా పంక్చర్ దుకాణం నిర్వహిస్తున్నారు. ఆస్తిపాస్తులు లేవు. వీరికి పంక్చర్ షాపే జీవనాధారం. కొన్నాళ్లుగా పంక్చర్ షాపులో పని చేసేందుకు కూలీలు ఎవరూ రావడం లేదు. ఒకరో ఇద్దరు వచ్చినా పెద్ద మొత్తంలో జీతం డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వారికి అంత ఇచ్చుకునే స్థోమత దరియాకు లేదు. ఎవర్నీ పెట్టుకోకుండానే షాపును ఒంటరిగానే నడిపిస్తున్నారు. పని భారం మొత్తం దరియా మీదే పడింది. భర్త కష్టాన్ని చూసి షంషున్ తట్టుకోలేకపోయింది. ఆర్ధిక సమస్యల్ని అధిగమించేందుకు టైర్ల భారం మోసేందుకు ముందుకొచ్చింది.

టైర్లు మార్చుతూ పంక్చర్లు వేస్తూ: మహిళలు చాలా సున్నితం. బరువులెత్తలేరు. శారీరక శ్రమ చేయలేరు అనే అపోహల్ని తన పనితనంతో తిప్పికొడుతోంది షంషున్. ట్రైనింగ్ తీసుకోకుండానే భర్తను చూస్తూనే మెకానిక్‌గా మారిపోయింది. టెక్నీషియన్లకు దీటుగా టైర్లు మార్చుతూ పంక్చర్లు వేస్తూ పురుషులకు తానేమీ తక్కువ కాదని నిరూపిస్తోంది షంషున్. రోడ్డుపై రిపేర్లు చేస్తే నలుగురూ ఏమనుకుంటారనే దానికన్నా తన భర్త బిడ్డల భవిష్యత్తే ముఖ్యమంటోంది ఈ మహిళా మెకానిక్.

"చిన్నప్పటి నుంచి మా ఆయన మెకానిక్​గా పని చేస్తున్నారు. ఆయన దగ్గరే నేను పంక్చర్లు వేయడం నేర్చుకున్నాను. బిహార్ నుంచి వచ్చిన కూలీలు 4 నెలలు చేసి వెళ్లిపోతారు. మళ్లీ వాళ్లు తిరిగి వచ్చేంతా వరకు మా ఆయన ఒక్కరే పని అంతా చేసుకుంటారు. అందుకే నేను తనకి తోడుగా ఉంటున్నాను. లారీ టైర్లకు పంక్చర్లు వేస్తాను. గ్రీజ్ కొడతాను. ఇతర ఏ పని అయినా చేస్తాను. పిల్లల్ని స్కూల్​కు పంపించి వచ్చేంత వరకు నేను షాప్ చూసుకుంటాను. 24 గంటలు ఇక్కడే ఉంటాం. మగవాళ్లు చేసే పని ఆడవాళ్లు చేయడం ఏంటి అని హేళన చేశారు. పిల్లల భవిష్యత్ కోసం మా పని మేం చేసుకుంటున్నాం. మా కష్టం పిల్లలకు రాకూడదని రాత్రి,పగలు కష్టపడుతున్నాం." - షేక్ షంషున్, పంక్చర్ దుకాణదారు

జాతీయ రహదారి పక్కనే కావడంతో రేయింబవళ్లు పంక్చర్ దుకాణాన్ని తెరిచే ఉంచుతున్నారు. ఆలుమగలిద్దరూ కాయకష్టం చేసుకుంటూ రూపాయి రూపాయి పొదుపు చేసి బాకీలు తీర్చారు. పిల్లల్ని ఉన్నత విద్యావంతుల్ని చేయాలన్న సంకల్పంతోనే శ్రమిస్తున్నారు.

