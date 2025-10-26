ముస్లింలు మలిచిన దేవాలయ ధ్వజస్తంభాలు - సర్వమతాల సందేశం ఇస్తున్న బస్షెల్టర్
పల్నాడులో ముస్లిం శిల్పులు - కోనసీమలో ఏకత్వానికి చిహ్నమైన సర్వమతాల బస్షెల్టర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2025 at 10:52 AM IST
Muslim Sculptors Craft Temple Flagpoles in Palnadu: పల్నాడు జిల్లా మాచవరం మండలం తురకపాలెం అనే గ్రామం, దేవాలయ ధ్వజస్తంభాల తయారీలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పేరుపొందింది. ఈ గ్రామం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇక్కడ అందరూ ముస్లింలు. కానీ వారి వృత్తి మాత్రం హిందూ దేవాలయాలకు సంబంధించినది. మూడు తరాలుగా ఈ వృత్తిని గౌరవంగా కొనసాగిస్తూ, తమ నైపుణ్యంతో దేవాలయాల అందాన్ని పెంచుతున్నారు.
తురకపాలెం శిల్పులు తయారుచేసిన రాతి ధ్వజస్తంభాలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని చాలా దేవాలయాల్లో కనిపిస్తాయి. ఎక్కడైనా కొత్త దేవాలయం నిర్మాణం జరుగుతుంటే, ధ్వజ స్తంభం తయారీకి వారి ఆలోచనలో మొదటగా తురకపాలెమే వస్తుంది. ఒక ధ్వజస్తంభం తయారీలో పదిమంది శిల్పులు నిత్యం శ్రమిస్తారు. సుమారు నెలరోజుల్లో ఒక స్తంభం పూర్తవుతుంది.
పిన్నెల్లి, ఆకురాజుపల్లి, వేమవరం, తాడుట్ల వంటి ప్రాంతాల్లో లభించే నాపరాయి రాతి వీరికి ప్రధాన వనరు. 30 నుంచి 40 అడుగుల పొడవైన రాతిని గనుల నుంచి తెచ్చి, ఉలితో ధ్వజస్తంభంగా మలుస్తారు. ప్రస్తుతం సుమారు వందమంది ముస్లిం శిల్పులు మూడు బ్యాచ్లుగా పనిచేస్తున్నారు. తయారీతో పాటు రవాణా, ఆలయంలో స్తంభం ఏర్పాటు వంటి అన్ని పనులను వీరే నిర్వహిస్తారు. ఈ వృత్తితో వారంతా తమ జీవనోపాధి పొందడమే కాకుండా, మతాల మధ్య ఐక్యతకు కూడా చిహ్నంగా నిలుస్తున్నారు.
జనవరి నుంచి మే వరకు డిమాండ్ సీజన్: జనవరి నుంచి మే నెలల మధ్య కాలంలో ధ్వజస్తంభాలకు మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. ఈ సమయంలో రాష్ట్రంలోని అనేక దేవాలయాల్లో ధ్వజస్తంభాల ప్రతిష్ఠ జరుగుతుంది. ఈ సీజన్లో తురకపాలెం శిల్పులు బిజీబిజీగా ఉంటారు. తమ నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగించి ఉలితో ఎంతో చక్కగా ఉండే స్తంభాలను తయారు చేసి ఇస్తున్నారు.
కోనసీమలో సర్వమతాల బస్షెల్టర్: ఇక మరో వైపు, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని మండపేట దగ్గర పెదకాలువ వంతెన వద్ద నిర్మించిన బస్షెల్టర్ కూడా చర్చనీయాంశమైంది. ఇది బస్షెల్టర్ భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి చిహ్నం. ఈ బస్షెల్టర్ పైకప్పుపై వివిధ మతాల చిహ్నాలు కలసి కనిపిస్తాయి. విష్ణు ఆలయం, మసీదు, గీతామందిరం, చర్చి, శివాలయం నమూనాలను నిర్మించారు. ప్రతి మతానికి చెందిన ప్రతీకను ఒకే నిర్మాణంలో ప్రతిబింబించడం ద్వారా అందరూ సమానమే అనే భావనను ఈ బస్షెల్టర్ స్పష్టంగా తెలియజేస్తోంది.
ఈ వినూత్న బస్షెల్టర్ను అనపర్తి మండలం కుతుకులూరు గ్రామానికి చెందిన పులగం సూరయ్యరెడ్డి, అన్నమ్మ దంపతుల జ్ఞాపకార్థంగా వారి కుటుంబ సభ్యులు నిర్మించారు. బస్షెల్టర్పై ఛత్రపతి శివాజీ, స్వామి వివేకానందుడు, యోగి వేమన, రామకృష్ణ పరమహంస వంటి మహనీయుల విగ్రహాలు తీర్చిదిద్దారు. అలాగే రథంపై శ్రీకృష్ణుడు, ఇతర ఆకృతులు కూడా నిర్మించారు. సమాజంలోని ప్రతి మతం, ప్రతి మనిషి సమానమేనని, అందరూ కలిసికట్టుగా ఉండాలనే భావాన్ని ఈ బస్షెల్టర్ తెలియజేస్తోంది. ఈ విధంగా తురకపాలెంలోని ముస్లిం శిల్పుల కృషి, కోనసీమలోని సర్వమత బస్షెల్టర్ ఆలోచింపచేస్తున్నాయి.
