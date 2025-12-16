మూసీ సుందరీకరణ పనులు - ఉగాదికి ముహూర్తం ఫిక్స్ చేసిన సర్కారు!
మూసీ మొదటి దశ పనుల ప్రారంభానికి ప్రభుత్వం కసరత్తు - ఉగాది నుంచి పనులు ప్రారంభించాలని ప్రణాళిక - కొలిక్కి వచ్చిన అత్యంత కీలకమైన నిధుల లభ్యత - అవసరమైన భూసేకరణ ప్రయత్నాలు ముమ్మరం
Published : December 16, 2025 at 7:17 AM IST
Musi Riverfront Development : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావిస్తున్న మూసీ పునరుజ్జీవ పనులు వచ్చే ఏడాది (2026) ఉగాది నుంచి మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది. తెలుగు సంవత్సరాది నాడు పనులకు శంకుస్థాపన చేసి, వీలైనంత త్వరగా మొదటి దశ పూర్తి చేయాలని సర్కారు భావిస్తోంది. ఒకవైపు ఇందుకు అవసరమైన భూసేకరణ ప్రయత్నాలు ముమ్మరం కాగా, మరోవైపు అత్యంత కీలకమైన నిధుల లభ్యత దాదాపు కొలిక్కి వచ్చింది. రుణం ఇచ్చేందుకు ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంకు (ఏడీబీ) ఇప్పటికే సంసిద్ధత వ్యక్తం చేయడంతో మిగతా ప్రక్రియ పూర్తి చేసిన వెంటనే పనులు చేపట్టనున్నారు.
మూసీ నది పునరుజ్జీవంపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. రాష్ట్ర అధికారులను కొరియా, జపాన్ వంటి దేశాలకు పంపి, అక్కడ ఇదే తరహాలో చేపట్టిన పనులపై అధ్యయనం చేయించారు. తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్-2047లోనూ మూసీ పునరుజ్జీవాన్ని చేర్చారు. నది పొడవునా వ్యాపార సముదాయాలు, వాహ్యాళి కేంద్రాలను అభివృద్ధి చేయాలని, మూసీలో నిత్యం మంచి నీరు ప్రవహించేలా చూడాలని వ్యూహం రచిస్తున్నారు. హెచ్ఎండీఏ పరిధిలో 55 కిలోమీటర్ల మేరకు మూసీ దిశ మార్చనుండగా, మొదటి దశలో 9 కిలోమీటర్ల పరిధిలో పనులు చేపట్టనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన డీపీఆర్, ఈ నెలాఖరుకల్లా సిద్ధం కానుంది. ఆ తర్వాత చేపట్టాల్సిన పనులకు సంబంధించి అధికారికంగా అంచనాలు రూపొందించనున్నారు.
మొదటి దశలో ఏమేం చేస్తారంటే? : మొదటి దశలో లంగర్హౌస్లోని బాపూఘాట్ వద్ద ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన మహాత్మా గాంధీ విగ్రహం నిర్మించనున్నారు. గాంధీ బోధనలు తెలిపే మ్యూజియం, వివిధ మతాల ప్రార్థనా మందిరాలు, మూసీని ఆనుకొని రవాణా సాగించేలా రహదారి నిర్మాణం వంటివి మొదటి దశ పనుల్లో ఉన్నాయి. ఇందుకోసం రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి దాదాపు 250 ఎకరాల భూమి సేకరించాల్సి ఉంది. దీనిపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. కొన్ని ప్రైవేట్ భవనాలనూ స్వాధీనం చేసుకొని, బాధితులకు పునరావాసం కల్పించాల్సి ఉంటుంది. డీపీఆర్లో వీటన్నింటినీ చేర్చనున్నారు. ఇది సిద్ధం కాగానే ఆయా పనులకు అయ్యే వ్యయంపై అధికారులు అంచనాలు రూపొందించి ప్రభుత్వానికి పంపుతారు.
ఉగాదికి ప్రారంభించి - రెండేళ్లలో పనుల పూర్తి! : సర్కారు ఆమోదం లభించిన అనంతరం, రుణ సేకరణ ప్రయత్నాలు మొదలవుతాయి. మొదటి దశ పనులకు దాదాపు రూ.4,100 కోట్లు వ్యయమవుతాయని భావిస్తుండగా, ఈ మొత్తం రుణంగా ఇచ్చేందుకు ఏడీబీ (ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంకు) ఇప్పటికే ఆమోదం తెలిపింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ప్రతిపాదనలు అందగానే, రుణం మంజూరవుతుందంటున్నారు. ఈ మొత్తం ప్రక్రియ ఫిబ్రవరి చివరి నాటికి పూర్తవుతుందని, ఆ తర్వాత పనులకు టెండర్లు పిలిచే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. వచ్చే ఉగాది నాటికల్లా పనులు మొదలవుతాయని అంచనా వేస్తున్న అధికారులు, రెండేళ్ల వ్యవధిలో పూర్తి చేయాలని భావిస్తున్నారు.
ప్రపంచ బ్యాంకుకు నో చెప్పి - ఏడీబీకి ఎస్ చెప్పి : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపడుతున్న మూసీ పునరుజ్జీవ పనుల కోసం ప్రపంచ బ్యాంకు నుంచి రుణం తీసుకోవాలని సర్కార్ ముందుగా భావించింది. ఈ మేరకు కేంద్ర ఆర్థిక వ్యవహారాల శాఖకు లేఖ రాసింది. అయితే ప్రపంచ బ్యాంకు నుంచి రుణానికి పలు కొర్రీలు పెట్టిన కేంద్రం, చివరకు ఏడీబీ నుంచి రుణం తీసుకోవాలంటూ మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ అభివృద్ధి కార్పొరేషన్కు లేఖ రాసింది. కేంద్ర అంగీకారం లభించడంతో ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంకును సంప్రదించగా, మొదటి దశ పనులకు రూ.4100 కోట్ల రుణం ఇచ్చేందుకు ఏడీబీ అంగీకరించింది.
రెండేళ్లలో మురుగు రహిత మూసీ నది - ప్రణాళిక సిద్ధం చేసిన ఎంఆర్డీసీఎల్
మూసీ అభివృద్ధిలో కీలక అడుగు! - 'ఏడీబీ' నుంచి రుణం తీసుకోవాలన్న కేంద్రం