మూసీ వంతెనలకు మోక్షం ఎప్పుడో? - మరోసారి వరద వస్తే అంతే సంగతులు!

మూసీ వంతెనలపై కొరవడిన అధికారుల పర్యవేక్షణ - ఇటీవలి వరదలకు దెబ్బతిన్న చాదర్ఘాట్ వంతెన - అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో తప్పని రవాణా కష్టాలు
Published : October 23, 2025 at 3:40 PM IST
Musi River Bridges are Vulnerable to Floods : మూసీ నది దిగువకు వెళ్లే కొద్దీ వంతెనల పరిస్థితి మరింత ప్రమాదంలో పడుతోంది. వరద ఉద్ధృతి ఒక కారణమైతే వాటిపై పర్యవేక్షణ కొరవడటం మరో కారణం. ఇందుకు ఉదాహరణగా నిలుస్తున్నాయి చాదర్ఘాట్, మూసారాంబాగ్ వంతెనలు. నిత్యం లక్షలాది వాహనాల రాకపోకలు ఈ వంతెనలపై సాగుతుంటాయి. ఇటీవల వరదలకు చాదర్ఘాట్ చిన్న వంతెన దెబ్బతినగా మూసారాంబాగ్ వంతెన పూర్తిగా మూసివేసే పరిస్థితి తలెత్తింది. ఇప్పుడు ఏకంగా మూసారాంబాగ్ పాత వంతెనను కూల్చివేస్తున్నారు. మరీ ఎందుకిలా? వంతెనలను కాపాడుకునే ప్రయత్నం, కొత్త వంతెనల నిర్మాణాలకు మార్గమే లేదా? మూసీ నదిలో వరద ప్రవాహం పెరిగినప్పుడల్లా వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడాల్సిందేనా?
కొట్టుకుపోయిన గ్రిల్స్ : మూసీనది వంతెనల్లో చాదర్ఘాట్ వద్ద ఉన్నవి చాలా కీలకం. శతాబ్దాల క్రితం నిర్మించిన ఈ బ్రిడ్జ్లపై వాహనాల రాకపోకలు నిరంతరం కొనసాగుతుంటాయి. ఇటీవల వచ్చిన వరదలను తట్టుకొని పాత వంతెన నిలబడగా దాని పక్కనే ఉన్న లో లెవెల్ వంతెన మాత్రం ఊగిసలాడింది. వరద ఉద్ధృతికి వంతెన గ్రిల్స్ కొట్టుకుపోయాయి. అక్కడ కొత్త వంతెన నిర్మించాలని ఏళ్లుగా ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తున్న కార్యాచరణకు నోచుకోవడం లేదు.
అర్థాంతరంగా ఆగిపోయిన వంతెన నిర్మాణం : హైదరాబాద్ నగరం మధ్యన 55 కిలోమీటర్ల పొడవున ప్రవహించే మూసీపై శతాబ్దాల కిందట నిర్మించిన వంతెనల పరిస్థితి ఇది. అవి ప్రస్తుత అవసరాలకు సరిపోవట్లేదు. కొన్ని ప్రమాదకరంగా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో పురపాలక శాఖ మూసీపై 545 కోట్ల రూపాయలతో 15 చోట్ల వంతెనలు నిర్మించాలని జీహెచ్ఎంసీ, హెచ్ఎండీఏ, హెచ్ఆర్డీసీఎల్, కులీకుతుబ్ షాహీ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీలను రెండేళ్ల కిందట ఆదేశించింది. 2023లో హెచ్ఆర్డీసీఎల్ 2 వంతెనలకు టెండర్లు పిలిచింది. ఇతర సంస్థలు సైతం టెండర్లు పిలవడానికి సిద్ధమయ్యాయి. జీహెచ్ఎంసీ ఆధ్వర్యంలో 7, జీహెచ్ఎంసీ ఆధ్వర్యంలో 4, హెచ్ఆర్డీసీఎల్ 3 ప్రాంతాల్లో, కుస్సాడ్ ఒకటి చొప్పున వంతెన నిర్మించాల్సి ఉండగా అవన్నీ అర్థాంతరంగా ఆగిపోయాయి.
నిత్యం ట్రాఫిక్ సమస్య : హైదరాబాద్ రహదారుల అభివృద్ధి సంస్థ కూడా 12.88 కోట్లతో సన్ సిటీ-చింతల్మెట్ ప్రాంతాల మధ్య ఒకటి, పీర్జాదిగూడ వద్ద మూసీపై 40.02 కోట్లతో మరో వంతెన నిర్మాణానికి టెండరు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడంతో పాటు గుత్తేదారును ఖరారు చేసింది. ఇది హైలెవల్ బ్రిడ్జి కావడంతో నాగోల్-పీర్జాదిగూడ మధ్య 5 నుంచి 8 కిలోమీటర్ల దూరం తగ్గుతుందని నిర్ణయించారు. పనులూ మొదలుపెట్టారు. నాగోల్ బండ్లగూడ నుంచి మూసీ వరకు 100 అడుగుల వెడల్పుతో 2 కిలోమీటర్ల పొడవున లింకు రోడ్డును నిర్మించారు.
అలాగే పీర్జాదిగూడ వైపు దాదాపు అర కిలోమీటర్ల పొడవున భారీ ర్యాంపు నిర్మాణం చేపట్టారు. 50% పనులు పూర్తయ్యాయి. ఈలోగా ప్రభుత్వం మారడం, మూసీ పునర్జీవనం పేరుతో కొత్తగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలన్న ఆదేశాలతో మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ పనులు ఆపేయాలని హైదరాబాద్ రహదారుల అభివృద్ధి సంస్థకు సూచించింది. ఫలితంగా ఇప్పుడు రహదారిపై పిచ్చిమొక్కలు మొలిచి అధ్వాన్నంగా తయారైంది. అలాగే సన్ సిటీ- చింతల్ మెట్ ప్రాంతాల మధ్య వంతెన పనులు 20% చేసి ఆపేశారు. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో నిత్యం ట్రాఫిక్ సమస్య తప్పడం లేదు.
డీపీఆర్లు సిద్ధం : ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో హెచ్ఆర్డీసీ,ఎంఆర్డీసీఎల్ తీసుకున్న నిర్ణయంతో మూసీ నదిపై నిర్మించాల్సిన 14 వంతెనలతో పాటు మూసారాంబాగ్ వద్ద నిర్మాణం చేపట్టిన వంతెనా మధ్యలోనే ఆగిపోయింది. కోట్లాది రూపాయలతో చేపట్టిన వంతెనల పనులు మూసీ నది పునర్జీవ ప్రణాళికలతో అర్థాంతరం గా నిలిచిపోయాయి. 17 పాత వంతెనలు, 12 కాజ్వేల పటిష్టత, పునర్నిర్మాణం కోసం అధ్యయనం చేసిన మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్ మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆ నివేదికల ఆధారంగా డీపీఆర్లు సిద్ధం చేస్తోంది. ఐతే పాత వంతెనల పునరుద్దరణ, కొత్త వంతెనల నిర్మాణం ఎప్పుడనేది ప్రశ్నార్థకరంగానే ఉందని మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్ మెంట్ కార్పొరేషన్ ఉన్నతాధికారులు చెబుతున్నారు.
