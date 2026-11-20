హైదరాబాద్ అంతటా నీళ్ల కరవు! - ఈ కాలనీకి మాత్రం లేదు
Percolation pits At Musheerabad Padmashali colony : ఎల్నినో తీవ్రతకు నీళ్లు పాతాళానికి చేరాయి. జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. అయితే భాగ్యనగరంలో ఈ కాలనీ వాసులకు మాత్రం నీటి సమస్య లేదు.
Published : November 20, 2026 at 5:05 PM IST
సహజ వనరుల్లో ఒకటైన నీరు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. దీనిని ఎంత ఒడిసిపడితే అంత ఎక్కువగా మన వద్ద ఉంటుంది. కానీ ప్రస్తుత రోజుల్లో నీళ్లను వృథాగా పారబోస్తున్న సంఘటనలే తప్ప వాటిని జాగ్రత్తగా వాడుకుంటున్న ఆనవాళ్లు లేవు. ఎల్నినో వంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడే నీటిని కాపాడుకోవాలనే విషయం అర్థమైతుంది. అయితే ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గం భోలక్పూర్ డివిజన్లోని పద్మశాలి కాలనీ వాసుల తీరు భిన్నమైంది. వారికి నీటి విలువ తెలిసి ప్రతి వర్షపు బొట్టును జాగ్రత్తగా ఒడిసిపడుతున్నారు. అందుకే వేసవి వచ్చినా, ఎల్నినో చుట్టుముట్టినా ఇక్కడ భూగర్భజలాలు అడుగంటడం లేదు.
ఎల్నినోను ఎదుర్కొంటున్న కాలనీవాసులు
కాలనీవాసులంతా ఇంటింటికీ ఇంకుడు గుంతలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. పడ్డ వర్షపు నీటిని పడింది పడినట్లే ఒడిసి పట్టారు. దీంతో ఇక్కడ నీటి కోసం వందల అడుగులు తవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం 60 అడుగుల్లోపే బోర్లు పుష్కలంగా నీరును అందిస్తాయి. ప్రస్తుతం నగరమంతా నీటి కొరత ఏర్పడింది. దీనికోసం ప్రభుత్వంతో పాటు ఆయా రంగాల వారు ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను వెతుకుతున్నారు. కానీ ఈ కాలనీవాసులు మాత్రం ఏ చింత లేకుండా ఉంటున్నారు. ఇదంతా ఇంకుడు గుంతల మహిమేనని వారు అంటున్నారు.
28 ఏళ్ల క్రితం నీటి ఇక్కట్లు
కాలనీలో మొత్తం 144 ఇళ్లు, 600 కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. మొత్తం 2 వేలకు పైగా జనాభా అక్కడ ఉంది. అయితే 28 ఏళ్ల క్రితం ఇక్కడ నీటి ఇక్కట్లు ఉండేవని కాలనీవాసులు వివరించారు. ఆ సమయంలోనే కాలనీవాసులకు ఇంకుడు గుంతల ప్రాముఖ్యత గురించి కాలనీ కార్యదర్శి ఆంజనేయులు వివరించారు. దాంతో జులై 31, 1998న ఐదు ఇళ్లలో మొదటిసారి ఇంకుడు గుంతలను తవ్వించారు. అవి మంచి ఫలితాలను ఇవ్వడంతో 2006 నాటికి కాలనీలో 70 శాతం ఇళ్లలో ఇంకుడు గుంతలను నిర్మించారు.
నేటి వరకు అడుగంటలేదు
అప్పటినుంచి కాలనీవాసుల భూగర్భ జలమట్టం పెరిగింది. నాటి నుంచి నేటి వరకు ఆ ప్రాంతంలో భూగర్భ జలాలు అడుగంటలేదు. ప్రతి వర్షాకాలనికి ముందు మరోసారి ఆ ఇంకుడు గుంతలను పునరుద్ధరిస్తారు. భవనాలపై పడిన వర్షపు నీరును ప్రత్యేక పైపుల ద్వారా నేరుగా ఇంకుడు గుంతల్లోకి మళ్లిస్తారు.
అందరికీ బాధ్యత ముఖ్యం
ప్రతి ఒక్కరు నీటి సంరక్షణ చర్యలను బాధ్యతగా తీసుకోవాలని పద్మశాలి కాలనీ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంజనేయులు తెలిపారు. నీటిని పొదుపుగా వాడుకుంటు వృథాను అరికట్టాలన్నారు. ఇళ్లు అలాగే వాహనాలను శుభ్రపరిచేందుకు పైపుతో కాకుండా బకెట్తో వాడుకుంటే మంచిదని పేర్కొన్నారు.
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