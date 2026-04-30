చిన్నారుల అక్రమ రవాణా ముఠా గుట్టు రట్టు - మురుగన్ గ్యాంగ్ను అరెస్ట్ చేసిన గుజరాత్ పోలీసులు
హైదరాబాద్లో మరోసారి గుజరాత్ పోలీసుల తనిఖీలు - చిన్నారుల అక్రమ రవాణా కేసులో మురుగన్ గ్యాంగ్ అరెస్టు - మురుగన్ గ్యాంగ్ను అరెస్టు చేసిన గుజరాత్ పోలీసులు
Published : April 30, 2026 at 2:10 PM IST
Murugan Gang Arrested in Hyderabad : చిన్నారుల అక్రమ రవాణా కేసులో మురుగన్ ముఠా గుట్టు రట్టైంది. హైదరాబాద్లో మరోసారి తనిఖీలు చేపట్టిన గుజరాత్ పోలీసులు, మురుగన్ గ్యాంగ్ను అరెస్టు చేశారు. ఆదిలాబాద్లో గతేడాది వరకు ఇటుకల బట్టీలో పని చేసిన మురుగన్, ఒక్క ఏడాదిలోనే చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్లో కీలకంగా మారాడు. గతేడాది చైతన్యపురి పీఎస్లో నమోదైన కేసులో మురుగన్ పేరు వెలుగులోకి వచ్చింది.
3 నెలల పాటు జైలులో ఉండి జులైలో విడుదలైన మురుగన్, ఆ తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ ముఠా నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. మురుగన్ భార్య కృష్ణవేణి మరో గ్యాంగ్ను నడుపుతున్నట్లు గుజరాత్ పోలీసులు గుర్తించారు. 25 మంది చిన్నారుల విక్రయాలు చేసినట్లు తేల్చారు. అయితే మురుగన్ గ్యాంగ్ సమాచారంతో హైదరాబాద్లో 3 ఫెర్టిలిటీ సెంటర్లకు సంబంధాలు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కూకట్పల్లి, సికింద్రాబాద్, బంజారాహిల్స్ ఫెర్టిలిటీ సెంటర్లలో సోదాలు చేశారు.
'ఆపరేషన్ దేవ్'తో బయటపడిన మురుగన్ నేర చరిత్ర : ఏప్రిల్ 6వ తేదీన గుజరాత్లోని బనాస్కాంత జిల్లాలో దేవ్ అనే నాలుగేళ్ల బాలుడు కిడ్నాప్ అయ్యాడు. దీనిపై దర్యాప్తు ప్రారంభించిన అక్కడి పోలీసులు స్థానిక కిడ్నాపింగ్ ముఠాను గుర్తించి బాలుడిని కాపాడారు. ఆ బాలుడిని మరో ముఠాకు అమ్మేందుకే కిడ్నాప్ చేశామని చెప్పిన ఆ ముఠా, ఆ క్రమంలోనే మురుగన్ పేరును బయటపెట్టింది. దీంతో ఆ పేరు మీద ఏదైనా నేర చరిత్ర ఉందేమోనని పోలీసులు తమ రాష్ట్రంతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల పోలీసుల రికార్డులనూ వెతికారు. అంతేకాదు మురుగన్ ముఠా గురించి ఏఐ సాయం తీసుకోగా, మురుగన్ అలియాస్ బోగాసు నాగరాజు పేరు వెలుగులోకి వచ్చింది.
గతంలో మురుగన్పై రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని చైతన్యపురి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు కావడంతో పూర్తి వివరాలు తెప్పించుకున్నారు. వారం రోజుల క్రితం కుమురం భీం జిల్లా కాగజ్నగర్ పట్టణం నౌగాంబస్తీకి చెందిన మురుగన్ను, అతడి ముఠాలో ఉన్న కాసారపు తిరుపతి, కాసారపు మల్లయ్యలను గుజరాత్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరందరినీ విచారించగా ముఠాలో ప్రధాన సూత్రధారులైన కృష్ణవేణి, అమూల్య పేర్లు బయటకు వచ్చాయి. ఇప్పుడు పరారీలో ఉన్న వీరి కోసం గుజరాత్ పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.
ఐవీఎఫ్ కేంద్రాల వద్ద కాపుకాసి విక్రయాలు : హైదరాబాద్ మలక్పేటకు చెందిన సోమ అమూల్య, సూరారం ప్రాంతానికి చెందిన కృష్టవేణి, హైదరాబాద్ ప్రాంతానికి చెందిన ఇస్మాయిల్ అనే వ్యక్తితో కలిసి డబ్బులు సంపాదించేందుకు పిల్లల్ని విక్రయించేవారు. వీరంతా కలిసి ఐవీఎఫ్ కేంద్రాల వద్ద కాపుకాసి, పిల్లలు లేని దంపతులకు చిన్నారులను అమ్ముతామని రూ.లక్షల్లో ఒప్పందం చేసుకునేవారు. ఈ క్రమంలోనే బోదాసు నాగరాజు వీరితో కలిశాడు.
ఆ తర్వాత వీరంతా కలిసి ఓ ముఠాగా ఏర్పడి మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, ఉత్తర్ప్రదేశ్లలో ఏజెంట్లను నియమించుకొని పిల్లల అమ్మకం మొదలుపెట్టారు. ఈ క్రమంలో రెండుసార్లు పోలీసులకు పట్టుబడి జైలుకు వెళ్లినా, తిరిగి వచ్చాక మళ్లీ ఇదే పనిగా కిడ్నాప్లు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తమకు బాలుడు కావాలని గుజరాత్ ముఠా సంప్రదించగా, ఈ ముఠా కిడ్నాప్నకు పాల్పడింది. ఆపరేషన్ దేవ్ పేరుతో అక్కడి పోలీసులు దర్యాప్తు చేయగా, మురుగన్ ముఠా వ్యవహారం బయటకు వచ్చింది.
