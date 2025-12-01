పల్నాడు జిల్లాలో పట్టపగలే దారుణం - జంట హత్యలకు పాల్పడిన మైనర్లు
ఇంట్లోకి ప్రవేశించి బావ, అత్తల గొంతు కోసిన మైనర్లు - ఐదు కిలో మీటర్లు పరుగుతీసిన నిందితులు - వెంటాడి పట్టుకున్న పోలీసులు, గ్రామస్థులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 9:56 AM IST
Mother And Son Murder Case in Palnadu District: పుస్తకాలు, పెన్నులు పట్టుకునే ఆ విద్యార్థుల చేతులు కత్తులు పట్టుకున్నాయి. తరగతి గదిలో మార్కుల కోసం కుస్తీ పట్టాల్సిన వారు ప్రాణాలు తీసేందుకు పక్కా ప్రణాళికలు వేశారు. ఆవేశం, కోపంతో రగిలిపోయి రెండు నిండు ప్రాణాలను బలి తీసుకున్నారు. పల్నాడు జిల్లాలో పట్టపగలు తల్లి, కుమారుడిని దారుణంగా కత్తులతో నరికి చంపడం కలకలం రేపింది. ఈ జంట హత్యలకు పాల్పడిన నిందితులు మైనర్లయిన విద్యార్థులు కావడం అందరినీ ఉలిక్కిపడేలా చేసింది.
సత్తెనపల్లి మండలం ధూళిపాళ్ల గ్రామంలో ఆదివారం మధ్యాహ్నం దొప్పలపూడి సాంబశివరావు, అతడి తల్లి కృష్ణకుమారిపై ముగ్గురు యువకులు కత్తులతో దాడి చేసి ఘోరంగా హత్య చేశారు. దీంతో సాంబశివరావు రక్తపు మడుగులోనే తుదిశ్వాస విడవగా తీవ్రంగా గాయపడిన కృష్ణకుమారి చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. దారుణంగా దాడి చేసి పరారవుతున్న ముగ్గురు యువకుల్ని గ్రామస్థులు వెంబడించి పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు.
అక్కను హింసించడమే కారణం: తన సోదరిని వివాహం చేసుకుని మానసికంగా, శారీరంగా హింసించడమే కాకుండా విడిపోయినా తరువాత కూడా వేధింపులకు గురిచేయడంతో మిత్రులతో కలిసి సొంత బావమరిదే హత్య చేసినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధరించారు. నిండా 18 ఏళ్లు లేని విద్యార్థులు ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టడంపై పోలీసులు, గ్రామస్థులు ఆశ్చర్యపోయారు.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం: సాంబశివరావుకు నాదెండ్ల మండలంలోని గణపవరం గ్రామానికి చెందిన యువతితో మూడేళ్లక్రితం వివాహమైందని పోలీసులు తెలిపారు. పిల్లలు పుట్టడం లేదని భర్త, అత్తింటి వారు నిత్యం వేధించే వారని తెలిపారు. అక్క ఇంటికి వచ్చినప్పుడల్లా ఏడుస్తూ కనిపించడం శరీరంపై సిగరెట్తో కాల్చిన గాయాలు ఉండటంతో పాటు భర్త, అత్తమామలు వేధిస్తున్నారని కుటుంబసభ్యులకు చెప్పుకుని ఆమె బాధపడటం చూసి బావపై బామ్మర్ది కోపం పెంచుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
అక్కపై బావ పెట్టే వేధింపులు రోజు రోజుకు మరీ ఎక్కువ కావడంతోనే ఆరు నెలలక్రితం ఇరువురూ విడాకులు తీసుకున్నారన్నారని తెలియజేశారు. అనంతరం యువతికి మరో వివాహం చేసినా సాంబశివరావు వేధింపులు మాత్రం ఆగలేదన్నారు. రకరకాలుగా వేధిస్తుండటంతో పాలిటెక్నిక్ చదువుతున్న బావమరిది అతనిపై కక్ష పెంచుకున్నాడనీ, సాంబశివరావును హత్య చేయాలని పథకం రచన చేసినట్లు విచారణలో వెల్లడైందని పోలీసులు తెలిపారు. ఇంటర్ ప్రథమ సంవత్సరం చదువుతున్న ఇద్దరు స్నేహితుల సహకారం కోరాడు. ముగ్గురు కలిసి సాంబశివరావును చంపేందుకు సిద్ధమయ్యారు.
తాడికొండలో ఓ ప్రైవేట్ కళాశాలతో అధ్యాపకుడిగా పనిచేస్తున్న సాంబశివరావు సొంతూరు ధూళ్లిపాళ్ల వచ్చాడని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత ముగ్గురు ఒకే ద్విచక్ర వాహనంపై చిలకలూరిపేట నుంచి అక్కడికి వచ్చారు. సాంబశివరావు తండ్రి వీరయ్య బజారుకు వెళ్లిన సమయం చూసి ఇంట్లోకి వెళ్లారు. వెంట తెచ్చుకున్న కత్తులతో సాంబశివరావుతో పాటు అతడి తల్లి కృష్ణకుమారిపై కత్తులతో దాడి చేశారు. అరుపులతో ఇరుగుపొరుగు వారు రావడంతో సినీఫక్కీలో రెండు గ్రామాల మీదుగా ఐదు కిలోమీటర్లకు పైనే మైనర్లు పరుగులు తీశారు. ధూళిపాళ్ల గ్రామస్తులు, పోలీసులు వారిని వెంటపడి పట్టుకున్నారు. వారు వెంట తెచ్చుకున్న మారణాయుధాలు, గ్లౌజులు, యాఫ్రాన్లు పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడి: పెళ్లికి ముందు తన సోదరి చదువు ఆగిపోయిందని విడాకుల తర్వాత ఆగిపోయిన ఇంజినీరింగ్ చదువు పూర్తిచేస్తున్న సమయంలో అక్కను తిరిగి వేధిస్తున్నందు వలనే సాంబశివరావును, అడ్డు వచ్చిన అతడి తల్లిని చంపినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో ప్రధాన నిందితుడు ఒప్పుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
