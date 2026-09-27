భర్తను చంపి పెట్టెలో కుక్కిన భార్య - సహకరించిన కుమారులు
పచ్చని కాపురంలో వివాహేతర సంబంధం చిచ్చుపెట్టింది. అమ్రాబాద్కు చెందిన బుర్హానోద్దీన్కు మరో మహిళతో వివాహేతర సంబంధం ఉండటంతో అతని భార్య తరచూ గొడవపడేది. ఎంతకీ అతనిలో మార్పురాకపోవడంతో కుమారులతో కలిసి భర్తను చంపేసింది.
Published : September 27, 2026 at 8:50 PM IST
Wife Kills Her Husband And Hide Dead Body In Trunk : తండ్రి వ్యవసాయం, ఇద్దరు కుమారులకు చెరో సెల్ఫోన్ రిపేర్ దుకాణాలు, తల్లి గార్మెంట్ వేర్. ఇంట్లో ఏ ఒక్కరూ ఖాళీగా ఉండరు. అందరూ రెండు చేతులా కష్టపడి సంపాదించేవాళ్లే. ఉన్నంతలో ఊర్లో గౌరవంగా బతుకుతున్న కుటుంబమే. భార్యాభర్తల మధ్య చిన్నచిన్న మనస్పర్థలు ఉన్నా అన్యోన్యంగానే ఉండేవారు. అయితే ఉన్నట్టుండి ఆ ఇంటి పెద్ద కనిపించకుండా పోయాడు. ఏమయ్యాడని పోలీసులు వెతుకుతుండగానే ఇద్దరు కొడుకులను తీసుకొని తల్లి ఊరు నుంచి పరారైంది. అందరితో ఎంతో కలివిడిగా ఉండే కుటుంబం ఒక్కసారిగా మాయమవ్వడం చర్చనీయాంశమైంది.
పోలీసులు తెలపిన వివరాల ప్రకారం నాగర్కర్నూలు జిల్లా అమ్రాబాద్కు చెందిన బుర్హానోద్దీన్, సఫియా దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులున్నారు. బుర్హానోద్దీన్ వ్యవసాయం చేయడంతోపాటు సెల్ఫోన్లు రిపేర్ చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించేవాడు. ఇద్దరు కుమారులు సైతం తండ్రిబాటలోనే సెల్ఫోన్ రిపేర్ నేర్చుకుని చెరో దుకాణం పెట్టుకున్నారు. చన్నీళ్లకు వేడినీళ్లలా భార్య కూడా వస్త్ర దుకాణం పెట్టుకుని కుటుంబానికి ఆసరాగా ఉంటోంది. ఇంట్లో అందరూ సంపాదించేవాళ్లు కావడంతో ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా కాపురం సజావుగా సాగిపోతుంది.
కుమారులతో కలిసి మర్డర్ స్కెచ్
బుర్హానోద్దీన్కు మరో మహిళతో వివాహేతర సంబంధం ఉండటంతో భార్యాభర్తల మధ్య తరుచూ గొడవలు జరిగేవి. ఈ విషయంపై పెద్దలు పంచాయితీలు చేసినా బుర్హానోద్దీన్లో మార్పు రాకపోగా భార్యను కొడుతుండేవాడు. ఎదిగిన పిల్లల ఎదుటే తల్లిపై చేయిచేసుకోవడంతో కుమారులు సైతం చాలాసార్లు తండ్రిని వారించారు. అయినప్పటికీ అతను మాట వినకపోగా ఇష్టం వచ్చినట్లు చేసుకుంటానంటూ కుమారులను కూడా తిట్టేవాడు. ఊరిలో పరువుతీస్తుండటంతో పాటు ప్రతిరోజూ కొట్టడంతో భార్య సఫియా తట్టుకోలేకపోయింది. కుమారులతో కలిసి భర్తను అంతమొందించాలని పథకం వేసింది.
వాసన రాకుండా అత్తరు చల్లారు
బుర్హానోద్దీన్ను హత్య చేసిన భార్యా కుమారులు మృతదేహాన్ని ఇంటి వద్దే పూడ్చి పెట్టాలని అనుకున్నారు. అది సాధ్యం కాకపోవడంతో శవాన్ని సంచిలో కుక్కి, పెట్టెలో పెట్టారు. వాసన రాకుండా దానిపై అత్తరు చల్లి ఇంట్లోనే మంచంకింద దాచిపెట్టారు. తాము చేసిన నేరం ఎలాగైనా బయటపడిపోతుందని భయపడిన నిందితులు ఊరిలో తమకు డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన వాళ్లందరి వద్ద వసూలు చేసుకుని పారిపోయారు. ముందుగా హైదరాబాద్ వెళ్లి అటు నుంచి చెన్నై, కేరళలో తిరిగి వచ్చారు. బుర్హాన్ మృతి చెందడం, భార్య పారిపోవడంతో పోలీసులు ఆమె కాల్డేటా ఆధారంగా గాలింపు ముమ్మరం చేశారు. అమ్రాబాద్ వస్తున్నట్లు తెలుసుకొని మన్ననూరు చెక్పోస్టు వద్ద అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
"బుర్హానోద్దీన్ను అతని భార్య, కుమారులు పథకం ప్రకారం చంపేశారు. ముందుగా అతని కళ్లలో కారం చల్లారు. అనంతరం బుర్హాన్ భార్య అతనిపై ఇనుప రాడ్డుతో తలపై బాదింది. పెద్ద కుమారుడు జింక కొమ్ముతో పొడిచాడు. చిన్న కుమారుడు పారతో దాడి చేశాడు. బుర్హాన్ చనిపోయిన తర్వాత అతని శవాన్ని ఓ డబ్బాలో కుక్కి, మంచం కింద దాచిపెట్టారు. ఈనెల 5వ తేదీన ఇంట్లో నుంచి పారిపోయారు. ముందుగా హైదరాబాద్ వెళ్లి, అక్కడి నుంచి చెన్నైకి చేరారు. వారి దగ్గర డబ్బులు అయిపోగానే వారి పొలం దగ్గరే ఉందామని భావించి తిరిగి వచ్చారు" - చంద్రయ్య, అమ్రాబాద్ సీఐ
వివాహేతర సంబంధం పచ్చని కాపురంలో చిచ్చుపెట్టింది. తండ్రికి కొడుకులకు, భర్తను భార్యకు దూరం చేసింది. ఇద్దరు కుమారుల భవిష్యత్తును నాశనం చేసింది.
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