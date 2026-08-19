ఏఈ కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసు - వెలుగులోకి సౌజన్య లేఖలు, సాధిక్ అకృత్యాలు
ఇంజినీర్ కుమార్తెను మభ్యపెట్టి కుటుంబం మొత్తానికి వేధింపులు - తన భర్తకు ఖాన్ విషమిచ్చి చంపేసినట్లు లేఖలో రాసిన సౌజన్య - సర్పవరం పోలీస్స్టేషన్లో సాధిక్ఖాన్పై కేసు నమోదు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 8:58 AM IST
Murder case against shooting coach Sheikh Sadiq Khan : కాకినాడకు చెందిన పంచాయతీరాజ్ ఏఈ తిల్లపూడి నూకరాజు కుటుంబం గోదావరి నదిలోకి దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపింది. రైఫిల్ షూటింగ్ శిక్షకుడు షేక్ సాధిక్ ఖాన్ వేధింపులే ఈ దారుణానికి కారణమని పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. తాజాగా ఈ కేసులో మరో దిగ్భ్రాంతికర విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. 45 రోజుల క్రితం నూకరాజు అల్లుడు జగదీశ్వరరెడ్డి అనారోగ్యంతో చనిపోలేదని, అతనికి సాధిక్ విషమిచ్చి హత్య చేశాడని సౌజన్య రాసిన లేఖ లభ్యమవడంతో కథనం కీలక మలుపు తిరిగింది.
లేఖల్లో సంచలన ఆరోపణలు: తన భర్త జగదీశ్వరరెడ్డికి సాధిక్ విష పదార్థమిచ్చి హత్య చేశాడని సౌజన్య ఆరోపించినట్లు తెలిసింది. తన ప్రైవేటు ఫొటోలను అడ్డుపెట్టుకుని బెదిరించేవాడని, ఆస్తులు, బంగారం, నగదు, ఏటీఎం కార్డులు స్వాధీనం చేసుకుని వేధించేవాడని ఆమె లేఖలో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. తన మాట వినకపోతే తండ్రి నూకరాజుతోపాటు కుటుంబ సభ్యులందరినీ చంపేస్తానని బెదిరించేవాడని ఆరోపించారు. ఇస్లాంలోకి మారాలని సైతం ఒత్తిడి చేసినట్లు పేర్కొన్నట్లు తెలిసింది. నూకరాజు రాసిన మరణ వాంగ్మూలం, సౌజన్య లేఖ, ప్రాణాలతో బయటపడిన పదేళ్ల కార్తికేయరెడ్డి ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. సౌజన్య లేఖను ఆమె ఇంటి వద్ద స్కూటర్ డిక్కీలో ఉంచినట్లు కార్తికేయ చెప్పడంతో పోలీసులు దాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
జగదీశ్వరరెడ్డి మృతిపైనా అనుమానాలు: జులై 2న జగదీశ్వరరెడ్డి మృతి చెందారు. తాజాగా ఆయన మృతిపై అనుమానాలు వ్యక్తమవడంతో తండ్రి భాస్కరరెడ్డి కాకినాడ జిల్లా పోలీసులను ఆశ్రయించారు. సాధిక్ ప్రమేయంపై విచారణ జరపాలని కోరారు. దీంతో సర్పవరం పోలీస్స్టేషన్లో హత్యాయత్నం కేసుతోపాటు మరో ఐదు సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసినట్లు తెలిసింది.
పరారీలో సాధిక్ - 5 బృందాలతో గాలింపు: కుటుంబం గోదావరిలోకి దూకిన విషయం తెలియగానే సాధిక్ కాకినాడ నుంచి పరారైనట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. తన సెల్ఫోన్ను ఇంట్లోనే వదిలి.. రైలులో ప్రయాణిస్తూ ఇతరుల ఫోన్ నుంచి కుటుంబ సభ్యులు, ఓ న్యాయవాదికి ఫోన్ చేసినట్లు సమాచారం. కాకినాడ జిల్లా నుంచి మూడు, తూర్పుగోదావరి జిల్లా నుంచి రెండు ప్రత్యేక బృందాలు అతడి కోసం గాలిస్తున్నాయి. నూకరాజు కారులో లభించిన ఫోన్ల కాల్డేటాను పోలీసులు విశ్లేషిస్తున్నారు. వాటి ఆధారంగా సాధిక్ కుట్రలు, ఇతరుల ప్రమేయంపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
ఆ కుటుంబంలో అల్లకల్లోలం: నూకరాజు కుటుంబం గతంలో కుమారుడిని రోడ్డు ప్రమాదంలో కోల్పోయింది. జులై 2న అల్లుడు జగదీశ్వరరెడ్డి మృతి చెందారు. తాజాగా నూకరాజు కుటుంబం గోదావరిలోకి దూకడంతో విషాదం మరింత ముదిరింది. నూకరాజు మృతదేహం లభించగా భార్య మీనా, కుమార్తె సౌజన్య ఆచూకీ కోసం గాలింపు కొనసాగుతోంది. ఎస్డీఆర్ఎఫ్, అగ్నిమాపక సిబ్బంది, మత్స్యకారులు, పోలీసులు డ్రోన్ల సాయంతో నదిలో విస్తృతంగా గాలిస్తున్నారు.
షూటింగ్ అకాడమీలోనూ ఆరోపణలు: సాధిక్ షూటింగ్ శిక్షణకు వచ్చే బాలికలు, మహిళలతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించేవాడని కొందరు విద్యార్థినులు ఆరోపించినట్లు సమాచారం. ప్రత్యేక శిక్షణ పేరుతో ఇతరులు లేని సమయంలో అకాడమీకి రావాలని చెప్పేవాడని, శిక్షణ సమయంలో అనుచితంగా తాకేవాడని వారు పేర్కొన్నట్లు తెలిసింది. ఈ ఆరోపణలపైనా పోలీసులు దృష్టి సారించినట్లు సమాచారం. కేసులో సాధిక్ అరెస్టుతో మరిన్ని విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
పిఠాపురం ఏఈ కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసులో ట్విస్ట్