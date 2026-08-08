ప్రేమించినవాడే ప్రాణం తీశాడు - సాక్ష్యం దొరకొద్దని పెట్రోల్ పోసి కాల్చేశాడు
నాలుగేళ్లుగా ప్రేమ - వేరే వాళ్లతో క్లోజ్గా ఉందని అనుమానం - ఇటీవలే ఉద్యోగం మానేసి ఇంటికొచ్చిన యువతి - మాట్లాడాలని నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లిన యువకుడు - యువతి తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదుతో వెలుగులోకి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 5:24 PM IST
Murder Case Accused Arrested in Palnadu District: పల్నాడు జిల్లా కారంపూడి మండలం చింతపల్లిలో షేక్ హసీనా (24) అనే యువతిని హత్య చేసిన బాల సైదులు (25)ను చిలకలూరిపేట పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. హసీనా బీటెక్ చేసి సూళ్లూరుపేటలో ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేస్తోంది. పరీక్షా సమయంలో ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా పరిచయమైన ఇరువురు నాలుగేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
'ఇటీవల హసీనా, బాలసైదులు మధ్య దూరం పెరిగింది. దీంతో హసీనాపై బాలసైదులు అనుమానం పెంచుకున్నాడు. ఆమెను చంపాలని నిర్ణయించుకుని ఆగస్టు 4న ఫోన్ చేసి మాయమాటలు చెప్పి ఆమెను పిలిపించాడు. నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి కత్తితో పొడిచి హత్య చేశాడు. సాక్ష్యం ఉండకూడదని మృతదేహంపై పెట్రోలు పోసి కాల్చేశాడు.' -హనుమంతరావు, నరసరావుపేట డీఎస్పీ
అసలేెం జరిగిందంటే: ప్రేమించిన యువతి మరో వ్యక్తితో సన్నిహితంగా ఉంటోందని యువకుడు కక్ష కట్టాడు. మాట్లాడుకోవడానికి పిలిచి, నిర్జన ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లి కత్తితో పొడిచి హత్య చేశాడు. అనంతరం పెట్రోలుతో మృతదేహాన్ని కాల్చి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. కుమార్తె కనిపించటం లేదంటూ తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు చేయడంతో పోలీసులు సెల్ఫోన్ సిగ్నల్ ఆధారంగా మృతదేహాన్ని గుర్తించారు. ఈ ఘటన పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల నియోజకవర్గం కారంపూడి మండలంలో ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కారంపూడి మండలం ఇనపరాజుపల్లెకు చెందిన జిలుగు బాలసైదులు గుంటూరులోని ఓ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో బీటెక్ చదివేవాడు. అక్కడే మరో కళాశాలలో చిలకలూరిపేటకు చెందిన షేక్ హసీనా కూడా చదివేది. పరీక్షల సమయంలో ఏర్పడిన పరిచయంతో ఇన్స్టాగ్రామ్ చాటింగ్తో వీరి మధ్య ప్రేమగా మారింది. హసీనా చదువు పూర్తి చేసుకొని సూళ్లూరుపేటలోని ఓ ప్రైవేటు కంపెనీలో ఉద్యోగంలో చేరింది. బాలసైదులు పరీక్షలు తప్పడంతో స్వగ్రామంలో పొలం పనులు చేసుకుంటున్నాడు.
ఈ నేపథ్యంలో హసీనా మరో వ్యక్తితో సన్నిహితంగా ఉంటోందని బాలసైదులుకు తెలిసింది. 10 రోజుల క్రితం ఉద్యోగం మానేసి ఇంటికొచ్చిన హసీనాను కారంపూడికి రమ్మని ఫోన్ చేశాడు. ఈనెల 4న ఆమె కారంపూడికి రాగా ద్విచక్రవాహనంపై పేటసన్నెగండ్ల శివారులోని కుడికాలువ వద్ద నిర్జన ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ ఆమెతో గొడవ పడి, వెంట తెచ్చుకున్న కత్తితో పొడిచాడు. మృతి చెందాక బండిలో నుంచి తీసిన పెట్రోలుతో మృతదేహాన్ని కాల్చి వెళ్లిపోయాడు.
ఘటనా స్థలంలోనే పోస్టుమార్టం: కుమార్తె సాయంత్రం వరకు రాకపోవడంతో హసీనా తల్లిదండ్రులు చిలకలూరిపేట పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. సెల్ఫోన్ సిగ్నల్ ఆధారంగా పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి వచ్చి చూడగా 80 శాతం కాలిపోయిన స్థితిలో మృతదేహం కనిపించింది. నాలుగు రోజుల క్రితం హత్య జరగటంతో మృతదేహం కుళ్లిపోయింది. ఘటనా స్థలంలోనే పోస్టుమార్టం చేయించారు.
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